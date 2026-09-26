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Savaştan Önce 55 Hatta Uçuyordu, Şimdi Uçacak Uçağı Kalmadı

Savaştan Önce 55 Hatta Uçuyordu, Şimdi Uçacak Uçağı Kalmadı

Rusya Uçak
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
26.09.2026 - 23:01
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Batılı yaptırımların ardından uçak yedek parçası bulmakta zorlanan Rusya'da bir havayolu şirketi daha seferlerini durdurmak zorunda kaldı. Sibirya merkezli Yakutia, uçabilir durumdaki son turboprop uçağının arızalanmasıyla yerel uçuşlarını askıya aldı ve bilet satışlarını da kesti.

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Filodaki son Dash 8 uçağı, sağ iniş takımındaki tek bir arızalı parça yüzünden yerde kaldı.

Filodaki son Dash 8 uçağı, sağ iniş takımındaki tek bir arızalı parça yüzünden yerde kaldı.

2002 yılında kurulan ve Rusya'nın Uzak Doğu'sundaki Saha (Yakutistan) Cumhuriyeti'ne hizmet veren Yakutia, uzun süredir ayakta kalma mücadelesi veriyordu. Son darbe, filoda uçabilir halde kalan son De Havilland Canada DHC-8 tipi uçaktan geldi. Havacılık çevrelerinde Dash 8 ve Bombardier Q300 adlarıyla da bilinen uçağın sağ iniş takımındaki bir parça arızalandı. Şirketin şu anda bu parçanın değiştirilmesini beklediği bildiriliyor.

Parça yerine takılana kadar bölge içi seferler yapılamayacak. Şirket bu nedenle yeni yolculuklar için bilet satışını da durdurdu. Oysa aynı şirket, Ukrayna savaşı başlamadan önce yoğun dönemlerde Rusya içindeki ve bazı uluslararası noktalara uzanan 55 hatta sefer düzenliyordu.

Sorun yalnızca uçakla sınırlı kalmadı. Bölgedeki Ust-Nera Havalimanı da pistlerde yaşanan problemler nedeniyle operasyonlarını askıya aldı. Pistlerin güvenli kalkış ve inişe uygun olmadığı belirtiliyor. Rusya'nın yüzölçümü en büyük federal bölgesi olan Saha Cumhuriyeti'nde bu iki gelişme üst üste gelince, zaten sınırlı olan hava ulaşımı iyice daraldı.

Şubat 2022'den bu yana süren yaptırımlar, Rus havayollarını yedek parça bulamaz hale getirdi.

Şubat 2022'den bu yana süren yaptırımlar, Rus havayollarını yedek parça bulamaz hale getirdi.

Rus sivil havacılığı, Şubat 2022'de başlayan Ukrayna savaşının ardından Batılı ülkelerin uyguladığı yaptırımlar ve hava sahası kısıtlamaları nedeniyle ağır bir sınavdan geçiyor. Özellikle Batı yapımı uçakların bakımında kullanılan parçalara erişim zorlaştıkça, yaşlanan filoları havada tutmak her geçen gün daha da güçleşiyor.

Yakutia'nın adı da 2025'in başında, yabancı parçalara ulaşmadaki sorunlar ve azalan yolcu sayısı nedeniyle finansal açıdan risk altında görülen Rus havayolu şirketleri arasında geçmişti.

Benzer bir tablo temmuz ayında da yaşanmıştı. Bölgesel havayolu şirketi Izhavia'nın hava işletme sertifikası, yapılan güvenlik denetiminin ardından iptal edildi. Denetimlerde çok sayıda arızalı ya da gerekli sertifikalara sahip olmayan uçak parçası tespit edildiği açıklanmıştı. Yakutia'da yaşanan son gelişme, Rusya'nın bölgesel havacılık sektöründeki yedek parça ve bakım krizinin henüz aşılamadığını bir kez daha gözler önüne serdi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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