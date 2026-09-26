Savaştan Önce 55 Hatta Uçuyordu, Şimdi Uçacak Uçağı Kalmadı

2002 yılında kurulan ve Rusya'nın Uzak Doğu'sundaki Saha (Yakutistan) Cumhuriyeti'ne hizmet veren Yakutia, uzun süredir ayakta kalma mücadelesi veriyordu. Son darbe, filoda uçabilir halde kalan son De Havilland Canada DHC-8 tipi uçaktan geldi. Havacılık çevrelerinde Dash 8 ve Bombardier Q300 adlarıyla da bilinen uçağın sağ iniş takımındaki bir parça arızalandı. Şirketin şu anda bu parçanın değiştirilmesini beklediği bildiriliyor.

Parça yerine takılana kadar bölge içi seferler yapılamayacak. Şirket bu nedenle yeni yolculuklar için bilet satışını da durdurdu. Oysa aynı şirket, Ukrayna savaşı başlamadan önce yoğun dönemlerde Rusya içindeki ve bazı uluslararası noktalara uzanan 55 hatta sefer düzenliyordu.

Sorun yalnızca uçakla sınırlı kalmadı. Bölgedeki Ust-Nera Havalimanı da pistlerde yaşanan problemler nedeniyle operasyonlarını askıya aldı. Pistlerin güvenli kalkış ve inişe uygun olmadığı belirtiliyor. Rusya'nın yüzölçümü en büyük federal bölgesi olan Saha Cumhuriyeti'nde bu iki gelişme üst üste gelince, zaten sınırlı olan hava ulaşımı iyice daraldı.