Savaştan Önce 55 Hatta Uçuyordu, Şimdi Uçacak Uçağı Kalmadı
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Filodaki son Dash 8 uçağı, sağ iniş takımındaki tek bir arızalı parça yüzünden yerde kaldı.
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Şubat 2022'den bu yana süren yaptırımlar, Rus havayollarını yedek parça bulamaz hale getirdi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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