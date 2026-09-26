article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Ümit Milli Takım 2-0'lık Üstünlüğü Koruyamadı Ama Play-Off Biletini Aldı

Ümit Milli Takım 2-0'lık Üstünlüğü Koruyamadı Ama Play-Off Biletini Aldı

Milli Takım Ukrayna futbol
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
26.09.2026 - 22:56
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nun 7. maçında Ukrayna'yla karşılaşan Ümit Milli Takım, 2-0 öne geçtiği maçtan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Galibiyet elden kaçsa da alınan bir puan, ay-yıldızlıları 27 yıllık hasrete son verme yolunda bir adım öteye taşıdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İlk yarı 2-0 kapandı.

İlk yarı 2-0 kapandı.

Ukrayna'daki savaş nedeniyle Macaristan'ın Miskolc kentindeki DVTK Stadı'nda oynanan maça hızlı başlayan milliler, 12. dakikada Emirhan İlkhan'ın golüyle öne geçti. Golün ardından baskısını sürdüren ay-yıldızlılar 33. dakikada Ali Habeşoğlu'nun golüyle farkı ikiye çıkardı ve soyunma odasına rahat bir skorla gitti.

Ukrayna iki golle geri döndü.

Ukrayna iki golle geri döndü.

İkinci yarıya hızlı giren Ukrayna, 46. dakikada Danylo Krevsun'un golüyle farkı bire indirdi. Bu golden sonra oyunun kontrolünü yeniden eline alan milliler farkı açmak için pozisyonlar bulsa da üçüncü golü atamadı, son bölümde baskısını artıran Ukrayna ise 82. dakikada Ramik Hadzhyiev'in golüyle skoru eşitledi. Kalan dakikalarda iki takım da galibiyet için fırsat yakaladı ancak başka gol çıkmadı.

Play-off bileti cepte.

Play-off bileti cepte.

Bu sonuçla puanını 12'ye çıkaran Ümit Milli Takım, grubu ikinci sırada bitirmeyi ve play-off oynamayı garantiledi. Bir maçı eksik olmasına rağmen 16 puana ulaşan Hırvatistan ise grup lideri olarak doğrudan finallere gitme hakkı kazandı. Teknik direktör Egemen Korkmaz yönetiminde son 10 maçında yalnızca bir kez yenilen milliler, turnuvaya ilk ve son kez katıldığı 2000'den bu yana yeniden finallerde yer almak için grup ikincilerinin kasım ayında oynayacağı play-off'a çıkacak. Ay-yıldızlılar gruptaki son maçını ise 6 Ekim Salı günü İstanbul'da Macaristan'a karşı oynayacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın