Ümit Milli Takım 2-0'lık Üstünlüğü Koruyamadı Ama Play-Off Biletini Aldı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nun 7. maçında Ukrayna'yla karşılaşan Ümit Milli Takım, 2-0 öne geçtiği maçtan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Galibiyet elden kaçsa da alınan bir puan, ay-yıldızlıları 27 yıllık hasrete son verme yolunda bir adım öteye taşıdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İlk yarı 2-0 kapandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ukrayna iki golle geri döndü.
Play-off bileti cepte.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın