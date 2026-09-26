Ümit Milli Takım 2-0'lık Üstünlüğü Koruyamadı Ama Play-Off Biletini Aldı

Bu sonuçla puanını 12'ye çıkaran Ümit Milli Takım, grubu ikinci sırada bitirmeyi ve play-off oynamayı garantiledi. Bir maçı eksik olmasına rağmen 16 puana ulaşan Hırvatistan ise grup lideri olarak doğrudan finallere gitme hakkı kazandı. Teknik direktör Egemen Korkmaz yönetiminde son 10 maçında yalnızca bir kez yenilen milliler, turnuvaya ilk ve son kez katıldığı 2000'den bu yana yeniden finallerde yer almak için grup ikincilerinin kasım ayında oynayacağı play-off'a çıkacak. Ay-yıldızlılar gruptaki son maçını ise 6 Ekim Salı günü İstanbul'da Macaristan'a karşı oynayacak.