İrlanda Milli Takımı'nda İsrail Maçı Öncesi Kriz: Antrenman ve Basın Toplantısı Ertelendi

Uzun yıllar Birleşik Krallık yönetiminde kaldıktan sonra bağımsızlık sürecinden geçen ve 18 Nisan 1949'da cumhuriyet statüsünü resmen ilan eden İrlanda'da, Gazze'deki savaşın başlamasından bu yana İsrail'in askeri operasyonlarına yönelik protestolar ve eleştiriler gündemden düşmüyor. Mayıs ayında Dublin'de oynanan İrlanda-Katar hazırlık maçı da İsrail maçlarının boykot edilmesini isteyen protestocular nedeniyle iki kez durmuş, 160'ı aşkın İrlandalı sporcu da milli takıma boykot çağrısı yapan açık mektup imzalamıştı. İspanya ile birlikte İsrail'e Avrupa'dan en sert tepkiyi veren ülkeler arasında gösterilen İrlanda'da tartışma, futbol otoritelerinin tutumunu da yeniden gündeme taşıdı. Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'yı futboldan men eden FIFA ve UEFA, Gazze'de operasyonlarını sürdüren İsrail hakkında ise benzer bir adım atmadı.