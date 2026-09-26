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İrlanda Milli Takımı'nda İsrail Maçı Öncesi Kriz: Antrenman ve Basın Toplantısı Ertelendi

İrlanda Milli Takımı'nda İsrail Maçı Öncesi Kriz: Antrenman ve Basın Toplantısı Ertelendi

İsrail İrlanda
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
26.09.2026 - 16:35
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UEFA Uluslar Ligi'nde İsrail ile karşılaşmaya hazırlanan İrlanda Milli Takımı'nda maç öncesi belirsizlik büyüyor. Gazze'deki savaş nedeniyle yükselen boykot çağrıları soyunma odasına da yansırken, takımın programında son dakika değişikliğe gidildi.

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İrlanda'da boykot ihtimali gündemde.

İrlanda'da boykot ihtimali gündemde.

İrlanda Milli Futbol Takımı'nda pazar günü oynanması planlanan İsrail maçı öncesinde boykot ihtimali gündeme geldi. İrlanda Cumhuriyeti ile İsrail'in UEFA Uluslar Ligi'nde pazar günü Macaristan'ın Debrecen kentinde karşı karşıya gelmesi planlanırken, iki takım 4 Ekim'de de Sırbistan'da bir kez daha kozlarını paylaşacak. Gazze'deki savaş nedeniyle İrlanda'da karşılaşmanın boykot edilmesine yönelik çağrılar sürerken, milli takım futbolcularının da maçla ilgili farklı görüşlere sahip olduğu belirtiliyor.

Antrenman ve basın toplantısı ertelendi.

Antrenman ve basın toplantısı ertelendi.

İrlanda Cumhuriyeti'nin cumartesi günü saat 12.00'de yapması planlanan antrenman gerçekleştirilmedi ve programın ertelendiği bildirildi. Teknik direktör Heimir Hallgrimsson ile bir futbolcunun da aynı sabah basın mensuplarının karşısına çıkması planlanıyordu. Bir UEFA yetkilisi basın toplantısının antrenman sonrasına ertelendiğini medya mensuplarına bildirirken, kısa süre sonra antrenmanın da ertelendiği açıklandı. Basın toplantısının daha sonra takımın kaldığı otelde yapılmasının planlandığı belirtilirken, İrlanda basını kadroda oybirliği sağlanamadığı için ortak bir açıklama yapılamadığını yazdı.

Kaleci Bazunu maça çıkmak istemiyor.

Kaleci Bazunu maça çıkmak istemiyor.

İrlandalı futbolcular, İsrail karşılaşmasına ilişkin görüşlerini değerlendirmek amacıyla cuma günü bir takım toplantısı yaptı. Toplantıda kaleci Gavin Bazunu'nun İsrail maçında oynamak istemediğini takım arkadaşlarına ilettiği, bazı futbolcuların da karşılaşmaya çıkmama seçeneğini değerlendirdiği öne sürüldü. Bazunu'nun bu kararının hem pazar günkü maçı hem de gelecek haftaki rövanşı kapsadığı aktarıldı.

Takım arkadaşları da sessiz kalmadı.

Takım arkadaşları da sessiz kalmadı.

Kosova'ya 1-0 kaybedilen karşılaşmanın ardından orta saha oyuncusu Jason Knight da konuya ilişkin 'Maçın oynanması gerektiğini düşünmüyorum ama oynanıyor' dedi. Chiedozie Ogbene ise tartışmalarda baskının futbolcuların üzerine yöneltilmemesini istemişti. İrlanda kaptanı Dara O'Shea da daha önce takım içerisindeki futbolcuların farklı görüşlerine saygı gösterilmesi gerektiğini vurgulamıştı.

İrlanda İsrail'e en sert tepkiyi veren ülkelerden.

İrlanda İsrail'e en sert tepkiyi veren ülkelerden.

Uzun yıllar Birleşik Krallık yönetiminde kaldıktan sonra bağımsızlık sürecinden geçen ve 18 Nisan 1949'da cumhuriyet statüsünü resmen ilan eden İrlanda'da, Gazze'deki savaşın başlamasından bu yana İsrail'in askeri operasyonlarına yönelik protestolar ve eleştiriler gündemden düşmüyor. Mayıs ayında Dublin'de oynanan İrlanda-Katar hazırlık maçı da İsrail maçlarının boykot edilmesini isteyen protestocular nedeniyle iki kez durmuş, 160'ı aşkın İrlandalı sporcu da milli takıma boykot çağrısı yapan açık mektup imzalamıştı. İspanya ile birlikte İsrail'e Avrupa'dan en sert tepkiyi veren ülkeler arasında gösterilen İrlanda'da tartışma, futbol otoritelerinin tutumunu da yeniden gündeme taşıdı. Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'yı futboldan men eden FIFA ve UEFA, Gazze'de operasyonlarını sürdüren İsrail hakkında ise benzer bir adım atmadı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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