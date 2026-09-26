Maçtan Sonra Mbappe'den Arda Güler Paylaşımı: Fransa Federasyonu da Boş Durmadı
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UEFA Uluslar Ligi'nde Fransa ile Türkiye arasında oynanan karşılaşmanın ardından sahadaki rekabet yerini sosyal medyada bambaşka bir tabloya bıraktı. Kylian Mbappe'nin maç sonrası paylaşımları kısa sürede gündem olurken Fransa Milli Takımı da sessiz kalmadı.
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Fransa Türkiye'yi 1-0 yendi.
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Mbappe'den Arda'ya habibi notu.
Mbappe ikinci kareyi de paylaştı.
Fransa Milli Takımı da boş durmadı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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