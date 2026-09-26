article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Maçtan Sonra Mbappe'den Arda Güler Paylaşımı: Fransa Federasyonu da Boş Durmadı

Maçtan Sonra Mbappe'den Arda Güler Paylaşımı: Fransa Federasyonu da Boş Durmadı

Kylian Mbappe arda güler
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
26.09.2026 - 16:48
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

UEFA Uluslar Ligi'nde Fransa ile Türkiye arasında oynanan karşılaşmanın ardından sahadaki rekabet yerini sosyal medyada bambaşka bir tabloya bıraktı. Kylian Mbappe'nin maç sonrası paylaşımları kısa sürede gündem olurken Fransa Milli Takımı da sessiz kalmadı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Fransa Türkiye'yi 1-0 yendi.

Fransa Türkiye'yi 1-0 yendi.

UEFA Uluslar Ligi A Grubu'ndaki ilk maçında Fransa'yı ağırlayan A Milli Takım, sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından ise gözler skordan çok Kylian Mbappe'nin sosyal medya hesabından yaptığı Arda Güler paylaşımlarına çevrildi.

Mbappe'den Arda'ya habibi notu.

Mbappe'den Arda'ya habibi notu.

Fransız yıldız, Real Madrid'den takım arkadaşı Arda Güler ile maç sonunda sohbet ettiği sırada çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabından yayımladı. Mbappe, milli futbolcuyla yan yana göründüğü kareye Arapçada dostum, canım anlamına gelen 'Habibi' notunu ekledi.

Mbappe ikinci kareyi de paylaştı.

Mbappe ikinci kareyi de paylaştı.

Mbappe'nin paylaşımları bununla da sınırlı kalmadı. Fransız forvet, daha sonra Arda Güler ile Real Madrid'den bir diğer takım arkadaşı Eduardo Camavinga'nın da yer aldığı başka bir fotoğraf karesini takipçileriyle paylaştı.

Fransa Milli Takımı da boş durmadı.

Fransa Milli Takımı da boş durmadı.

Fransa Milli Takımı'nın resmi sosyal medya hesapları da maç sonrasında üç futbolcunun bir arada olduğu görüntülere yer verdi. Arda Güler'in formasının da göründüğü karelerde Mbappe, Camavinga ve milli futbolcunun sohbet ettiği anlar paylaşılırken, Fransa Milli Takımı bu görüntülere 'Önce dostluk' anlamına gelen 'Les copains d'abord' notunu düştü.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
6
5
2
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın