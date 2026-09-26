Maçtan Sonra Mbappe'den Arda Güler Paylaşımı: Fransa Federasyonu da Boş Durmadı

Fransa Milli Takımı'nın resmi sosyal medya hesapları da maç sonrasında üç futbolcunun bir arada olduğu görüntülere yer verdi. Arda Güler'in formasının da göründüğü karelerde Mbappe, Camavinga ve milli futbolcunun sohbet ettiği anlar paylaşılırken, Fransa Milli Takımı bu görüntülere 'Önce dostluk' anlamına gelen 'Les copains d'abord' notunu düştü.