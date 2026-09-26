Mansur Yavaş'tan "Oy Kullanacağız" Diyen Vatandaşa Dikkat Çeken Yanıt
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CHP'den istifa etmesinin ardından her adımı ve her sözü merceklenen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bu kez bir festival alanında vatandaşla yaptığı kısa sohbetle gündeme geldi.
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Mansur Yavaş'ın açıklaması sosyal medyada da gündem oldu.
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Yavaş Beypazarı Festivali'ndeydi.
Vatandaşa verdiği yanıt gündem oldu.
Yavaş 23 Eylül'de CHP'den istifa etti.
Adaylık yorumlarına tepki göstermişti.
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Beypazarı Belediye Başkanı da istifa etmişti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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