Mansur Yavaş'tan "Oy Kullanacağız" Diyen Vatandaşa Dikkat Çeken Yanıt

İstifanın ardından Independent Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Yavaş, kararının cumhurbaşkanlığı adaylığı hazırlığı olarak yorumlanmasına da tepki göstermişti. Yavaş, 'Medyada her şeyi benim cumhurbaşkanlığı adaylığına bağlayanlar var. Bu istifa kararının Cumhurbaşkanlığı seçimiyle hiçbir ilgisi yok. Medyada söylenenleri şaşkınlıkla izliyorum' demişti.