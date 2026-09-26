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Mansur Yavaş'tan "Oy Kullanacağız" Diyen Vatandaşa Dikkat Çeken Yanıt

Mansur Yavaş'tan "Oy Kullanacağız" Diyen Vatandaşa Dikkat Çeken Yanıt

Ankara Mansur Yavaş CHP
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
26.09.2026 - 17:22
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CHP'den istifa etmesinin ardından her adımı ve her sözü merceklenen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bu kez bir festival alanında vatandaşla yaptığı kısa sohbetle gündeme geldi.

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Mansur Yavaş'ın açıklaması sosyal medyada da gündem oldu.

Yavaş Beypazarı Festivali'ndeydi.

Yavaş Beypazarı Festivali'ndeydi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bugün düzenlenen 29. Uluslararası Beypazarı Festivali'ne katıldı. Festival alanındaki stantları tek tek gezen Yavaş, burada kendisine yoğun ilgi gösteren vatandaşlarla sohbet etti ve fotoğraf çektirdi.

Vatandaşa verdiği yanıt gündem oldu.

Vatandaşa verdiği yanıt gündem oldu.

Stantları gezdiği sırada Yavaş'ın yanına gelen bir vatandaş, Ankaralı olduğunu söyleyerek belediye başkanına oy kullanacaklarını iletti. Yavaş ise vatandaşa 'Sağ ol, hadi bakalım. Seçim olursa kullanırsın' dedi. Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarında adı sıkça geçen Yavaş'ın bu kısa yanıtı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Yavaş 23 Eylül'de CHP'den istifa etti.

Yavaş 23 Eylül'de CHP'den istifa etti.

Yavaş, CHP Sözcüsü Müslim Sarı'nın açıklamasının ardından 23 Eylül'de sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamayla partisinden istifa ettiğini duyurmuştu. Yavaş açıklamasında 'Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyor, siyasi yoluma bağımsız olarak devam ettiğimi kamuoyunun takdirine sunuyorum' ifadelerini kullanmış, başka bir partiye geçmeyeceğini ve görevine bağımsız belediye başkanı olarak devam edeceğini belirtmişti.

Adaylık yorumlarına tepki göstermişti.

Adaylık yorumlarına tepki göstermişti.

İstifanın ardından Independent Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Yavaş, kararının cumhurbaşkanlığı adaylığı hazırlığı olarak yorumlanmasına da tepki göstermişti. Yavaş, 'Medyada her şeyi benim cumhurbaşkanlığı adaylığına bağlayanlar var. Bu istifa kararının Cumhurbaşkanlığı seçimiyle hiçbir ilgisi yok. Medyada söylenenleri şaşkınlıkla izliyorum' demişti.

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Beypazarı Belediye Başkanı da istifa etmişti.

Beypazarı Belediye Başkanı da istifa etmişti.

Yavaş'ın kararı Ankara'da domino etkisi yaratmıştı. Festivale ev sahipliği yapan Beypazarı'nın Belediye Başkanı Özer Kasap da Elmadağ, Kalecik, Güdül, Ayaş, Şereflikoçhisar, Polatlı ve Nallıhan belediye başkanlarıyla birlikte Yavaş'ın ardından CHP'den istifa etmişti. 31 Mart 2024 seçimlerinde Ankara'nın 25 ilçesinden 16'sını kazanan CHP'nin elinde, bu istifaların ardından yalnızca Etimesgut ve Yenimahalle kaldı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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