Bir İçerik Üreticisi Nemrut'taki Heykellerin İlk Halini Yapay Zeka ile Gösterdi

Nemrut Dağı, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alıyor bildiğiniz üzere. Dev taş heykelleriyle Türkiye'nin en bilinen antik alanlarından biri. Binlerce yıl önce tepenin zirvesine yerleştirilen bu heykellerin başları, zamanla yaşanan depremler ve doğa koşulları nedeniyle gövdelerinden ayrılıp aşağı yuvarlandı. Bugün ziyaretçiler heykelleri parçalanmış halleriyle görüyor.

'ensarozyurt.art' isimli içerik üreticisi, yaptığı bir video ile heykellerin başlarını gövdelerine yerleştirdi ve alanın binlerce yıl önceki halini gösterdi. Görüntüler, bugünkü harabe manzarasıyla o dönemki görkemli hal arasındaki farkı net bir şekilde ortaya koydu.