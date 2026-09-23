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Ödev Yapmayanın Balığı Aç Kalıyor: Öğrencilerin Ödev Yapması İçin Sınıfa Akvaryum Kurdu

Ödev Yapmayanın Balığı Aç Kalıyor: Öğrencilerin Ödev Yapması İçin Sınıfa Akvaryum Kurdu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
23.09.2026 - 22:04
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Bir öğretmenin öğrencilerine ödev alışkanlığı kazandırmak ve dersleri eğlenceli hale getirmek amacıyla geliştirdiği dijital akvaryum uygulaması sosyal medyada büyük beğeni topladı. Projeksiyon cihazıyla sınıfa yansıtılan sanal akvaryumda her öğrencinin kendine ait bir balığı bulunuyor.

İşte detaylar 👇

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Geleneksel ödev sistemlerinin ötesine geçen bu yöntemde, öğrencilerin sanal akvaryumdaki balıklarını besleyebilmeleri için verilen ödevleri ve sorumlulukları eksiksiz yerine getirmeleri gerekiyor.

Geleneksel ödev sistemlerinin ötesine geçen bu yöntemde, öğrencilerin sanal akvaryumdaki balıklarını besleyebilmeleri için verilen ödevleri ve sorumlulukları eksiksiz yerine getirmeleri gerekiyor.

Yeterli puanı toplayan öğrenciler balıklarına yem verebilirken, sistem öğrencilerin derse olan katılımını ve motivasyonunu üst seviyeye çıkarıyor.

Sınıfta duvara yansıtılan ekranda balıklarının durumunu, gün sayısını ve puan dengesini canlı olarak takip eden minikler, hem bireysel sorumluluk kazanıyor hem de eğlenerek öğreniyor.

Öğretmen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda uygulamanın tamamen ücretsiz olduğunu belirterek, diğer meslektaşlarının da bu yenilikçi yöntemi sınıflarında rahatlıkla kullanabileceğini ifade etti.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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