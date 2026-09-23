Ödev Yapmayanın Balığı Aç Kalıyor: Öğrencilerin Ödev Yapması İçin Sınıfa Akvaryum Kurdu
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Bir öğretmenin öğrencilerine ödev alışkanlığı kazandırmak ve dersleri eğlenceli hale getirmek amacıyla geliştirdiği dijital akvaryum uygulaması sosyal medyada büyük beğeni topladı. Projeksiyon cihazıyla sınıfa yansıtılan sanal akvaryumda her öğrencinin kendine ait bir balığı bulunuyor.
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Geleneksel ödev sistemlerinin ötesine geçen bu yöntemde, öğrencilerin sanal akvaryumdaki balıklarını besleyebilmeleri için verilen ödevleri ve sorumlulukları eksiksiz yerine getirmeleri gerekiyor.
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Sınıfta duvara yansıtılan ekranda balıklarının durumunu, gün sayısını ve puan dengesini canlı olarak takip eden minikler, hem bireysel sorumluluk kazanıyor hem de eğlenerek öğreniyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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