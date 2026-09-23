BES'te Risk Var mı? Uzman İsim Tek Tek Açıkladı
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Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki (BES) katılımcılar, son dönemde bazı portföy yönetim şirketlerine yönelik alınan tedbirlerin ardından birikimlerinin ne kadar güvende olduğunu sorguluyor. Sektörün duayen isimlerinden Zurich Yaşam ve Emeklilik Genel Müdürü Atilla Benli, sistemin çok katmanlı güvenlik mimarisini tek tek anlatarak merak edilenleri yanıtladı. Benli'ye göre fonun yönetimi ile fon varlıklarının korunması birbirinden tamamen farklı iki mekanizmaya dayanıyor.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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