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BES'te Risk Var mı? Uzman İsim Tek Tek Açıkladı

BES'te Risk Var mı? Uzman İsim Tek Tek Açıkladı

Bireysel Emeklilik Sistemi SPK
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
23.09.2026 - 22:01
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Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki (BES) katılımcılar, son dönemde bazı portföy yönetim şirketlerine yönelik alınan tedbirlerin ardından birikimlerinin ne kadar güvende olduğunu sorguluyor. Sektörün duayen isimlerinden Zurich Yaşam ve Emeklilik Genel Müdürü Atilla Benli, sistemin çok katmanlı güvenlik mimarisini tek tek anlatarak merak edilenleri yanıtladı. Benli'ye göre fonun yönetimi ile fon varlıklarının korunması birbirinden tamamen farklı iki mekanizmaya dayanıyor.

Kaynak: Türkiye gazetesi

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SPK, Takasbank, SEDDK ve Emeklilik Gözetim Merkezi devrede: Yönetici değişse de fonlar durmuyor.

SPK, Takasbank, SEDDK ve Emeklilik Gözetim Merkezi devrede: Yönetici değişse de fonlar durmuyor.

Fon piyasalarında yaşanan gelişmeler ve bazı portföy yönetim şirketlerine yönelik alınan tedbirler, BES katılımcıları tarafından da yakından takip ediliyor. Atilla Benli, BES'in güvenliğinin tek bir şirkete, yöneticiye ya da kuruma bağlı olmadığını, sistemin farklı kurumların görev ve sorumluluklarıyla oluşturduğu bir yapı üzerinden işlediğini söyledi. Benli'nin aktardığına göre katılımcıların birikimleri emeklilik şirketinin kendi varlıklarından ayrı tutuluyor; SPK, Takasbank, SEDDK ve Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) farklı görevlerle sistemin denetim, gözetim, saklama ve kontrol mekanizmalarında yer alıyor.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Benli, bazı portföy yönetim şirketleri hakkında son dönemde alınan tedbirlerin, BES fonlarının işleyişini ortadan kaldırmadığını vurguladı. Bu şirketlerin yönettiği emeklilik fonlarının yönetiminin başka portföy yönetim şirketlerine devredildiğini belirten Benli, böylece yönetici değişse dahi fonların faaliyetlerinin kesintisiz sürdüğünü ifade etti. 'Burada katılımcılar açısından asıl önemli olan, fonun yönetimi ile fon varlıklarının korunmasının ayrı mekanizmalara dayanmasıdır' diyen Benli, sistemin güvenlik mimarisini değerlendirirken bu ayrımın göz önünde bulundurulması gerektiğini söyledi.

Piyasa riski ortadan kalkmıyor: "Sadece kaç lira oldu diye bakmayın"

Piyasa riski ortadan kalkmıyor: "Sadece kaç lira oldu diye bakmayın"

Atilla Benli, fon varlıklarının korunması ile fonların piyasa koşullarına bağlı olarak değer kaybetmesinin birbirinden ayrılması gerektiğinin altını çizdi. BES'teki güvenlik yapısının fonların değer kaybetmeyeceği anlamına gelmediğini hatırlatan Benli, 'Hisse senedi fonu borsadan, borçlanma araçları fonu faiz hareketlerinden, altın fonu ise altının seyrinden etkilenir. Yatırımın doğasında bu var ve hiçbir güvenlik mekanizması piyasa riskini ortadan kaldırmaz' dedi.

BES'in diğer tasarruf araçlarıyla karşılaştırılmasında çoğu zaman devlet katkısı ve fon getirilerinin öne çıktığını belirten Benli, sistemin işleyişi ve koruma mekanizmalarının da değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. 'Bu nedenle birikimlerimizi değerlendirirken yalnızca 'Bugün kaç lira oldu?' sorusuna değil; fonu kimin yönettiğine, varlıkların nasıl saklandığına ve sistemin nasıl denetlendiğine de bakmalıyız' değerlendirmesinde bulunan Benli, 'Bir sisteme duyulan güvenin dayanakları, özellikle belirsizlik dönemlerinde daha görünür hâle geliyor. BES'in çok katmanlı yapısı da bu açıdan tasarruf sahipleri için önemli bir değer taşıyor' diyerek sözlerini tamamladı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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