BES'te Risk Var mı? Uzman İsim Tek Tek Açıkladı

Fon piyasalarında yaşanan gelişmeler ve bazı portföy yönetim şirketlerine yönelik alınan tedbirler, BES katılımcıları tarafından da yakından takip ediliyor. Atilla Benli, BES'in güvenliğinin tek bir şirkete, yöneticiye ya da kuruma bağlı olmadığını, sistemin farklı kurumların görev ve sorumluluklarıyla oluşturduğu bir yapı üzerinden işlediğini söyledi. Benli'nin aktardığına göre katılımcıların birikimleri emeklilik şirketinin kendi varlıklarından ayrı tutuluyor; SPK, Takasbank, SEDDK ve Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) farklı görevlerle sistemin denetim, gözetim, saklama ve kontrol mekanizmalarında yer alıyor.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Benli, bazı portföy yönetim şirketleri hakkında son dönemde alınan tedbirlerin, BES fonlarının işleyişini ortadan kaldırmadığını vurguladı. Bu şirketlerin yönettiği emeklilik fonlarının yönetiminin başka portföy yönetim şirketlerine devredildiğini belirten Benli, böylece yönetici değişse dahi fonların faaliyetlerinin kesintisiz sürdüğünü ifade etti. 'Burada katılımcılar açısından asıl önemli olan, fonun yönetimi ile fon varlıklarının korunmasının ayrı mekanizmalara dayanmasıdır' diyen Benli, sistemin güvenlik mimarisini değerlendirirken bu ayrımın göz önünde bulundurulması gerektiğini söyledi.