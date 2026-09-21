SGK Uzmanı Ersin Bayav Kademeli Emeklilik İçin 2027 Tarihini Açıkladı
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Kademeli emeklilik beklentisi yeniden gündemde. Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER) temsilcileri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda bir araya geldi. Görüşmenin ardından konuya dair değerlendirme yapan SGK Uzmanı Ersin Bayav, düzenlemenin hangi yıl hayata geçebileceğine ilişkin beklentisini paylaştı. 8 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olan milyonlarca kişi gelişmeleri yakından takip ediyor. İşte kademeli emeklilikte son durum...
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Kademeli emeklilik çıkar mı?
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SGK Uzmanı Ersin Bayav kademeli emeklilikte beklenen tarihi açıkladı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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