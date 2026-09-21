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SGK Uzmanı Ersin Bayav Kademeli Emeklilik İçin 2027 Tarihini Açıkladı

SGK Uzmanı Ersin Bayav Kademeli Emeklilik İçin 2027 Tarihini Açıkladı

SGK EYT emeklilik yaşı
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
21.09.2026 - 17:01
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Kademeli emeklilik beklentisi yeniden gündemde. Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER) temsilcileri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda bir araya geldi. Görüşmenin ardından konuya dair değerlendirme yapan SGK Uzmanı Ersin Bayav, düzenlemenin hangi yıl hayata geçebileceğine ilişkin beklentisini paylaştı. 8 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olan milyonlarca kişi gelişmeleri yakından takip ediyor. İşte kademeli emeklilikte son durum...

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Kademeli emeklilik çıkar mı?

Kademeli emeklilik çıkar mı?

EYT düzenlemesinin yürürlüğe girmesinin ardından emeklilik gündeminde en çok merak edilen başlıklardan biri, 8 Eylül 1999 tarihinden sonra sigorta girişi bulunan çalışanların durumu oldu. 2000 yılı ve sonrasında çalışma hayatına adım atan milyonlarca kişi, kendileri için ayrı bir düzenleme yapılıp yapılmayacağını uzun süredir bekliyor. Bu bekleyiş, son günlerde yaşanan bir gelişmeyle yeniden hareketlendi.

Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER) yönetimi, konuyu doğrudan yetkili makama taşımak için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda bir görüşme gerçekleştirdi. Dernek temsilcileri, 1999-2008 yılları arasında sigortalı olup EYT kapsamına giremeyen çalışanlar için kademeli bir geçiş modeli önerdiğini yineledi. Görüşmenin, bakanlık nezdinde konunun tekrar masaya yatırılması açısından önemli bir adım olduğu değerlendiriliyor.

SGK Uzmanı Ersin Bayav kademeli emeklilikte beklenen tarihi açıkladı.

SGK Uzmanı Ersin Bayav kademeli emeklilikte beklenen tarihi açıkladı.

EMADDER'in üzerinde durduğu taslağa göre sistem, sigortalıların işe giriş tarihine göre kademeli bir artış öngörüyor. Buna göre 9 Eylül 1999 ile 2000 yılları arasında sigortası başlayan kadın çalışanlar 43, erkek çalışanlar ise 45 yaşında ve 6 bin 400 prim günüyle emekliliğe hak kazanabilecek. Takip eden her yıl için hem yaş sınırı bir yıl hem de gerekli prim ödemesi 75 gün artırılacak. Bu hesaba göre 2008 yılında sigortalı olan bir kadın çalışan 51, erkek çalışan ise 53 yaşında ve 7 bin prim günü tamamladığında emekli olabilecek.

Sürece ilişkin değerlendirmede bulunan SGK Uzmanı Ersin Bayav, beklenti içindeki çalışanlar için 2027 yılını işaret etti. Hazırlıkların kademeli bir geçiş modeli üzerine kurgulanabileceğini belirten Bayav, bu adımla birlikte 1999-2008 yılları arasında işe başlayan yüz binlerce vatandaşın sisteme aşamalı olarak dahil edilebileceğini kaydetti. Bayav'ın açıklaması, konuyu takip eden milyonlarca sigortalı için somut bir zaman beklentisi oluşturması açısından dikkat çekti.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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