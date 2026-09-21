SGK Uzmanı Ersin Bayav Kademeli Emeklilik İçin 2027 Tarihini Açıkladı

EYT düzenlemesinin yürürlüğe girmesinin ardından emeklilik gündeminde en çok merak edilen başlıklardan biri, 8 Eylül 1999 tarihinden sonra sigorta girişi bulunan çalışanların durumu oldu. 2000 yılı ve sonrasında çalışma hayatına adım atan milyonlarca kişi, kendileri için ayrı bir düzenleme yapılıp yapılmayacağını uzun süredir bekliyor. Bu bekleyiş, son günlerde yaşanan bir gelişmeyle yeniden hareketlendi.

Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER) yönetimi, konuyu doğrudan yetkili makama taşımak için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda bir görüşme gerçekleştirdi. Dernek temsilcileri, 1999-2008 yılları arasında sigortalı olup EYT kapsamına giremeyen çalışanlar için kademeli bir geçiş modeli önerdiğini yineledi. Görüşmenin, bakanlık nezdinde konunun tekrar masaya yatırılması açısından önemli bir adım olduğu değerlendiriliyor.