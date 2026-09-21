Vatandaşlık Operasyonu: 6 Bin 134 Kişinin Kararı İptal Edildi ya da Geri Alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, muvazaalı gayrimenkul satışlarıyla usulsüz vatandaşlık kazanıldığını tespit etti. Soruşturma kapsamında 263 yatırımcı ve 807 aile ferdi olmak üzere 1.070 kişi belirlendi. Bakanlık, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü personelinde herhangi bir zafiyet olmadığını açıkladı. Devam eden 11 başvurudan birine geri alma işlemi yapıldı, üçüne ret kararı verildi. Yedisi ise hiç vatandaşlık başvurusunda bulunmadı.