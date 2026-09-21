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Vatandaşlık Operasyonu: 6 Bin 134 Kişinin Kararı İptal Edildi ya da Geri Alındı

Vatandaşlık Operasyonu: 6 Bin 134 Kişinin Kararı İptal Edildi ya da Geri Alındı

İçişleri Bakanlığı
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
21.09.2026 - 17:27
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İçişleri Bakanlığı, 6 bin 134 kişinin Türk vatandaşlığı kararını iptal etti veya geri aldı. Etkilenenler arasında 1.413 yatırımcı ve aileleri bulunuyor. İptallerin gerekçesi sahte ekspertiz raporları ve güvenlik tehdidi olarak açıklandı.

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Sahte ekspertiz raporları skandalı

Sahte ekspertiz raporları skandalı

Bakanlık, yatırım yoluyla vatandaşlık sürecinde sahte ve usulsüz ekspertiz raporları tespit etti. Bu kapsamda 1.150 yatırımcının yatırım uygunluk belgesi iptal edildi. Yatırımcılar ve aileleriyle birlikte toplam 5 bin 391 kişinin vatandaşlığı feshedildi. Yatırım uygunluk belgesi alındıktan sonra Emniyet Genel Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı güvenlik soruşturması yürütüyor.

Güvenlik gerekçesiyle vatandaşlığı geri alınanlar dikkat çekti.

Güvenlik gerekçesiyle vatandaşlığı geri alınanlar dikkat çekti.

Vatandaşlık aldıktan sonra kamu düzeni ve milli güvenliğe tehdit oluşturan 263 yatırımcı tespit edildi. Aileleriyle birlikte 743 kişinin vatandaşlığı geri alındı. 11 Şubat 2026 sonrası da iptaller sürdü. 458 yatırımcı ve aile üyesi olmak üzere 1.393 kişinin vatandaşlığı iptal edildi. 7 kişinin vatandaşlığı da bu dönemde geri alındı.

İstanbul'daki soruşturma

İstanbul'daki soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, muvazaalı gayrimenkul satışlarıyla usulsüz vatandaşlık kazanıldığını tespit etti. Soruşturma kapsamında 263 yatırımcı ve 807 aile ferdi olmak üzere 1.070 kişi belirlendi. Bakanlık, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü personelinde herhangi bir zafiyet olmadığını açıkladı. Devam eden 11 başvurudan birine geri alma işlemi yapıldı, üçüne ret kararı verildi. Yedisi ise hiç vatandaşlık başvurusunda bulunmadı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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