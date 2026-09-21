Vatandaşlık Operasyonu: 6 Bin 134 Kişinin Kararı İptal Edildi ya da Geri Alındı
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İçişleri Bakanlığı, 6 bin 134 kişinin Türk vatandaşlığı kararını iptal etti veya geri aldı. Etkilenenler arasında 1.413 yatırımcı ve aileleri bulunuyor. İptallerin gerekçesi sahte ekspertiz raporları ve güvenlik tehdidi olarak açıklandı.
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Sahte ekspertiz raporları skandalı
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Güvenlik gerekçesiyle vatandaşlığı geri alınanlar dikkat çekti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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