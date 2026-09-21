Amcasından 58 Milyon Liralık Servet Kaldı Ama Tek Kuruşuna Dokunamıyor
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İtalya'nın Cuneo kentinde yaşayan 51 yaşındaki Stefano P., amcasından kalan mirası düzenliyordu. Bankadaki kiralık kasada 2 milyardan fazla eski İtalyan lireti banknot buldu. Ancak bu parayı euroya çevirmek istediğinde İtalya Merkez Bankası'ndan ret yanıtı aldı.
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Stefano P., çocuksuz ve bekar ölen amcasının banka kasasında servetle karşılaştı.
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İtalya Merkez Bankası, dönüşüm süresinin dolduğu gerekçesiyle parayı euroya çevirmeyi reddetti.
Anayasa Mahkemesi süre kısaltmasını iptal etse de, dönüşüm için resmi belge şartı arıyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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