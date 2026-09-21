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Amcasından 58 Milyon Liralık Servet Kaldı Ama Tek Kuruşuna Dokunamıyor

Amcasından 58 Milyon Liralık Servet Kaldı Ama Tek Kuruşuna Dokunamıyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
21.09.2026 - 17:37
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İtalya'nın Cuneo kentinde yaşayan 51 yaşındaki Stefano P., amcasından kalan mirası düzenliyordu. Bankadaki kiralık kasada 2 milyardan fazla eski İtalyan lireti banknot buldu. Ancak bu parayı euroya çevirmek istediğinde İtalya Merkez Bankası'ndan ret yanıtı aldı.

İşte detaylar...

Kaynak 1, Kaynak 2

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Stefano P., çocuksuz ve bekar ölen amcasının banka kasasında servetle karşılaştı.

Stefano P., çocuksuz ve bekar ölen amcasının banka kasasında servetle karşılaştı.

Vicenza doğumlu 51 yaşındaki Stefano P., Cuneo'da yaşıyor. Amcasının vefatının ardından miras işlemlerini yürütürken bir banka şubesine gitti. Amcasının adına kayıtlı kiralık kasayı açtığında çeşitli küpürlerden oluşan 2 milyardan fazla eski İtalyan lireti banknotla karşılaştı. Bu tutar, euronun ilk kullanıma girdiği dönemdeki sabit kurla yaklaşık 1 milyon 32 bin euroya denk geliyor (yaklaşık 57,9 milyon TL).

İtalya Merkez Bankası, dönüşüm süresinin dolduğu gerekçesiyle parayı euroya çevirmeyi reddetti.

İtalya Merkez Bankası, dönüşüm süresinin dolduğu gerekçesiyle parayı euroya çevirmeyi reddetti.

İtalyan lireti, 28 Şubat 2002'de resmi para birimi olmaktan çıktı. Lireti euroya çevirme süresi başlangıçta 28 Şubat 2012'ye kadar tanınmıştı. Ancak 6 Aralık 2011'de yürürlüğe giren bir kararla bu süre erkene çekildi. Banca d'Italia, bu gerekçeyle Stefano'nun talebini reddetti.

Anayasa Mahkemesi süre kısaltmasını iptal etse de, dönüşüm için resmi belge şartı arıyor.

Anayasa Mahkemesi süre kısaltmasını iptal etse de, dönüşüm için resmi belge şartı arıyor.

İtalya Anayasa Mahkemesi, 2015'te bu süre kısaltmasını anayasaya aykırı buldu. Bakanlık, bunun üzerine 2011-2012 arasında resmi bir değişim talebi yapıldığını kanıtlama şartı getirdi. Stefano'nun elinde böyle bir belge olmadığı için Associazione Italia adlı kuruluştan destek istedi. Kuruluş, 10 yıllık zaman aşımının paranın bulunduğu tarihten başlaması gerektiğini savunuyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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