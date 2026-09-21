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Amazon Marka Haftası'nın Öne Çıkan İndirimli Markaları

etiket Amazon Marka Haftası'nın Öne Çıkan İndirimli Markaları

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
21.09.2026 - 18:11
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Eylül ayının son günlerinde alışveriş sepetlerini dolduracak fırsatlar geldi! Amazon Marka Haftası kapsamında giyimden kozmetiğe, anne-bebek ürünlerinden lezzetli atıştırmalıklara kadar pek çok kategoride kaçırılmayacak indirimler başladı.

Eğer siz de sepetinizde bekleyen ihtiyaçları tamamlamak ya da favori markalarınızı çok daha uygun fiyata kapmak istiyorsanız, öne çıkan kampanyaları tek bir listede topladık. İşte stoklar tükenmeden göz atmanız gereken Amazon Marka Haftası fırsatları!

Bu içerik 21.09.2026 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Kahvaltı sofralarının ve tatlı krizlerinin vazgeçilmezi Nutella ürünlerinde sepette 2.ye %30 indirim!

Kahvaltı sofralarının ve tatlı krizlerinin vazgeçilmezi Nutella ürünlerinde sepette 2.ye %30 indirim!

Stoklarınızı lezzetle buradan yenileyebilirsiniz.

Faber-Castell marka haftasına özel indirimler başladı.

Faber-Castell marka haftasına özel indirimler başladı.

Ürünlere buradan göz atabilirsiniz.

Spor giyim ve sokak modasının vazgeçilmez ismi Adidas, Marka Haftası’na özel fiyatlarla geliyor.

Spor giyim ve sokak modasının vazgeçilmez ismi Adidas, Marka Haftası’na özel fiyatlarla geliyor.

İndirimli Adidas ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

Erkek giyiminde şıklığı ve rahatlığı bir arada sunan JACK & JONES ürünlerinde fırsat zamanı.

Erkek giyiminde şıklığı ve rahatlığı bir arada sunan JACK & JONES ürünlerinde fırsat zamanı.

İndirimde yer alan ürünler burada sizi bekliyor!

Saç bakım rutininin profesyonel ismi Olaplex ile saçlarınıza hak ettiği değeri verme zamanı!

Saç bakım rutininin profesyonel ismi Olaplex ile saçlarınıza hak ettiği değeri verme zamanı!

Yıpranmış saç telleri için mucizeler yaratan şampuan, krem ve bağ güçlendirici bakım ürünlerinden iki tane aldığınızda, 2. ürüne anında %40 indirim uygulanıyor.

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Cilt bariyerini koruyan ve hassas ciltlerin dostu olan Cosmed ürünleriyle bakım stoklarınızı yenileyin.

Cilt bariyerini koruyan ve hassas ciltlerin dostu olan Cosmed ürünleriyle bakım stoklarınızı yenileyin.

Güneş kremlerinden serumlara kadar ihtiyacınız olan Cosmed ürünlerinde 1.000 TL alışverişe anında 300 TL indirim fırsatı sunuluyor.

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Hem çocukların hayal gücünü geliştiren hem de yetişkin koleksiyonerlerin gözdesi olan LEGO setlerinde fırsat dönemi!

Hem çocukların hayal gücünü geliştiren hem de yetişkin koleksiyonerlerin gözdesi olan LEGO setlerinde fırsat dönemi!

Marka Haftası boyunca seçili LEGO setlerinde sepette ekstra %5 indirim fırsatı uygulanıyor.

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Ebeveynlerin yüzünü güldürecek fırsat başladı!

Ebeveynlerin yüzünü güldürecek fırsat başladı!

21-24 Eylül tarihleri arasında geçerli Anne ve Bebek Günleri kapsamında; ıslak mendilden bebek bakım ürünlerine, beslenme gereçlerinden tekstile kadar yüzlerce üründe %30'a varan indirimleri sakın kaçırmayın.

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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