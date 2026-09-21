Amazon Marka Haftası'nın Öne Çıkan İndirimli Markaları
Eylül ayının son günlerinde alışveriş sepetlerini dolduracak fırsatlar geldi! Amazon Marka Haftası kapsamında giyimden kozmetiğe, anne-bebek ürünlerinden lezzetli atıştırmalıklara kadar pek çok kategoride kaçırılmayacak indirimler başladı.
Eğer siz de sepetinizde bekleyen ihtiyaçları tamamlamak ya da favori markalarınızı çok daha uygun fiyata kapmak istiyorsanız, öne çıkan kampanyaları tek bir listede topladık. İşte stoklar tükenmeden göz atmanız gereken Amazon Marka Haftası fırsatları!
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Kahvaltı sofralarının ve tatlı krizlerinin vazgeçilmezi Nutella ürünlerinde sepette 2.ye %30 indirim!
Faber-Castell marka haftasına özel indirimler başladı.
Spor giyim ve sokak modasının vazgeçilmez ismi Adidas, Marka Haftası’na özel fiyatlarla geliyor.
Erkek giyiminde şıklığı ve rahatlığı bir arada sunan JACK & JONES ürünlerinde fırsat zamanı.
Saç bakım rutininin profesyonel ismi Olaplex ile saçlarınıza hak ettiği değeri verme zamanı!
Cilt bariyerini koruyan ve hassas ciltlerin dostu olan Cosmed ürünleriyle bakım stoklarınızı yenileyin.
Hem çocukların hayal gücünü geliştiren hem de yetişkin koleksiyonerlerin gözdesi olan LEGO setlerinde fırsat dönemi!
Ebeveynlerin yüzünü güldürecek fırsat başladı!
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