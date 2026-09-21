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Marmaray Durakları ve Sefer Saatleri! Gebze'den İstanbul Halkalı'ya Marmaray Güzergahları ve 2026 Ücretleri

Marmaray Durakları ve Sefer Saatleri! Gebze'den İstanbul Halkalı'ya Marmaray Güzergahları ve 2026 Ücretleri

İstanbulkart marmaray
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
21.09.2026 - 18:39
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İstanbul'da ulaşımın ana damarlarından biri de hiç şüphesiz Marmaray. Anadolu ve Avrupa yakalarını denizin altından birleştiren Marmaray, her gün kıtalar arası kesintisiz seyahat imkanı sunuyor. Gebze’den başlayıp Halkalı’ya kadar uzanan ve toplamda 43 istasyondan geçen hat, İstanbul'un ulaşımına büyük katkıda bulunuyor. Ayrıca Marmaray, şehir içi değil adeta şehirlerarası bir konfor sağlıyor.

Metro, metrobüs, şehir hatları vapurları ve İETT otobüsleriyle birçok noktada entegre olan ve her gün milyonlarca İstanbulluyu taşıyan Marmaray'ı her gün binlerce kişi kullanıyor.

Peki, Marmaray ücretleri ne kadar? Marmaray hangi duraklardan geçiyor, sefer saatleri ne zaman ve ücret iadesi nasıl alınıyor?

İşte, 2026 Marmaray güncel sefer saatleri, bilet fiyatları ve durak listesi.

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Marmaray Nereden Nereye Gidiyor?

Marmaray Nereden Nereye Gidiyor?

Marmaray, İstanbul ve Kocaeli'de faaliyet gösteren bir banliyö tren sistemidir. İki yakalı şehrin bir ucundan diğerine ulaşan Marmaray, İstanbul'un iki yakasını deniz altından birleştirir.

Bu banliyö tren sistemi, dünyanın en derin batırma tüp tünel teknolojisi kullanılarak inşa edilmiştir ve Ekim 2013'te hizmete açılmıştır. Marmaray, Üsküdar, Sirkeci ve Yenikapı istasyonlarından yerin altından, Ayrılık Çeşmesi ve Kazlıçeşme duraklarından ise yer üstünden geçerek İstanbul'un iki kıtasını birbirine bağlar. Toplamda 76,6 kilometre uzunluğunda bir güzergaha sahip olan Marmaray, Anadolu ve Avrupa yakasında 43 istasyonla hizmet vermektedir.

Halkalı'dan başlayan Marmaray seferleri, İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 14 duraktan geçerek Anadolu Yakası'ndan Kocaeli'nin Gebze ilçesine kadar uzanır. Marmaray, Gebze ile Halkalı arasındaki seyahat süresini 185 dakikadan 108 dakikaya indirerek, her gün yaklaşık 1,7 milyon yolcuya hizmet vermektedir.

2026 Gebze – Halkalı Marmaray Durakları

2026 Gebze – Halkalı Marmaray Durakları

  • Halkalı İstasyonu

  • Mustafa Kemal İstasyonu

  • Küçükçekmece İstasyonu

  • Florya İstasyonu

  • Florya Akvaryum İstasyonu

  • Yeşilköy İstasyonu

  • Yeşilyurt İstasyonu

  • Ataköy İstasyonu

  • Bakırköy İstasyonu

  • Yenimahalle İstasyonu

  • Zeytinburnu İstasyonu

  • Kazlıçeşme İstasyonu

  • Yenikapı İstasyonu

  • Sirkeci İstasyonu

  • Üsküdar İstasyonu

  • Ayrılık Çeşmesi İstasyonu

  • Söğütlüçeşme İstasyonu

  • Feneryolu İstasyonu

  • Göztepe İstasyonu

  • Erenköy İstasyonu

  • Suadiye İstasyonu

  • Bostancı İstasyonu

  • Küçükyalı İstasyonu

  • İdealtepe İstasyonu

  • Süreyya Plajı İstasyonu

  • Maltepe İstasyonu

  • Cevizli İstasyonu

  • Atalar İstasyonu

  • Başak İstasyonu

  • Kartal İstasyonu

  • Yunus İstasyonu

  • Pendik İstasyonu

  • Kaynarca İstasyonu

  • Tersane İstasyonu

  • Güzelyalı İstasyonu

  • Aydıntepe İstasyonu

  • İçmeler İstasyonu

  • Tuzla İstasyonu

  • Çayırova İstasyonu

  • Fatih İstasyonu

  • Osmangazi İstasyonu

  • Darıca İstasyonu

  • Gebze İstasyonu

2026 Zeytinburnu – Pendik Marmaray Durakları

2026 Zeytinburnu – Pendik Marmaray Durakları

  • Zeytinburnu İstasyonu

  • Kazlıçeşme İstasyonu

  • Yenikapı İstasyonu

  • Sirkeci İstasyonu

  • Üsküdar İstasyonu

  • Ayrılık Çeşmesi İstasyonu

  • Söğütlüçeşme İstasyonu

  • Feneryolu İstasyonu

  • Göztepe İstasyonu

  • Erenköy İstasyonu

  • Suadiye İstasyonu

  • Bostancı İstasyonu

  • Küçükyalı İstasyonu

  • İdealtepe İstasyonu

  • Süreyya Plajı İstasyonu

  • Maltepe İstasyonu

  • Cevizli İstasyonu

  • Atalar İstasyonu

  • Başak İstasyonu

  • Kartal İstasyonu

  • Yunus İstasyonu

  • Pendik İstasyonu

2026 Ataköy – Pendik Marmaray Durakları

2026 Ataköy – Pendik Marmaray Durakları

  • Ataköy İstasyonu

  • Bakırköy İstasyonu

  • Yenimahalle İstasyonu

  • Zeytinburnu İstasyonu

  • Kazlıçeşme İstasyonu

  • Yenikapı İstasyonu

  • Sirkeci İstasyonu

  • Üsküdar İstasyonu

  • Ayrılık Çeşmesi İstasyonu

  • Söğütlüçeşme İstasyonu

  • Feneryolu İstasyonu

  • Göztepe İstasyonu

  • Erenköy İstasyonu

  • Suadiye İstasyonu

  • Bostancı İstasyonu

  • Küçükyalı İstasyonu

  • İdealtepe İstasyonu

  • Süreyya Plajı İstasyonu

  • Maltepe İstasyonu

  • Cevizli İstasyonu

  • Atalar İstasyonu

  • Başak İstasyonu

  • Kartal İstasyonu

  • Yunus İstasyonu

  • Pendik İstasyonu

2026 Marmaray Durakları ve Haritası

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2026 Marmaray Ücreti Ne Kadar?

2026 Marmaray Ücreti Ne Kadar?

Marmaray'da bilet fiyatlandırması, yolcuların seyahat ettiği istasyon sayısına göre hesaplanmaktadır. 'Gittiğin kadar öde' sisteminin geçerli olduğu hatta, istasyon çıkışlarındaki iade cihazları sayesinde fazla çekilen tutarlar İstanbulkart'a geri yüklenmektedir.

Marmaray Güncel Ücret Tarifesi (Temmuz 2026)

  • 1-3 İstasyon (En Kısa Mesafe) Tam Bilet: 37,40 TL

  • 36-43 İstasyon (En Uzun Mesafe / Tam Parkur) Tam Bilet: 82,17 TL

Bilgilendirme: Paylaşılan Marmaray en kısa ve en uzun mesafe bilet ücretleri, Temmuz 2026 döneminde yürürlüğe giren yüzde 10'luk resmi zam kararına göre revize edilmiştir. Söz konusu tarife, UKOME ve yetkili kurumlar tarafından yeni bir düzenleme yapılıncaya dek geçerli olacaktır.

Marmaray'da Para İadesi Nasıl Yapılır?

Marmaray'da Para İadesi Nasıl Yapılır?

İstanbul ve Gebze'de yer alan 43 Marmaray istasyonunun her birinde bulunan iade cihazlarından yolculuğunuz sona erdikten sonra ücret iade işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Marmaray'da Neden Ücret İadesi Yapılıyor? 

İstanbul'da Metrobüs ve Marmaray ile yapılan yolculuklarda durak sayısına göre ücret tarifesi bulunuyor. Bu yüzden yolcular seferlerinin sonunda gittikleri durak sayısına göre iade alıyorlar.

2026 Marmaray Sefer Saatleri

2026 Marmaray Sefer Saatleri

Marmaray, hafta içi 06.00 ile 23.30 saatleri arasında; hafta sonu ise en geç 01.30 saatine kadar hizmet veriyor. 

Marmaray Kaç Dakikada Bir Geçiyor?

Marmaray sefer aralıkları ise kullanacağınız hatta göre değişiklik göstermektedir. Halkalı-Gebze seferleri 15 dakikada bir yapılırken, Pendik-Ataköy seferleri ise 8 dakikalık aralıklarla düzenlenmektedir. 

Marmaray İlk ve Son Tren Saatleri Kaç?

Gebze-Halkalı hattında günde ortalama 287 adet sefer yapılıyor. Gebze'den ilk sefer 06.05'te yola çıkıyor. Son sefer ise hafta içi 22.50'de, hafta sonu ise 01.20'de Gebze'den hareket ediyor. 

Halkalı'dan kalkan ilk tren 05.58'de hareket ediyor. Halkalı'dan Gebze yönüne son tren 22.58'de hareket ederken; hafta sonu bu saat 01.28'e kadar uzuyor.

Marmaray Aktarma İstasyonları

Marmaray Aktarma İstasyonları

Marmaray'ın belirlenen istasyonlarından; Yüksek Hızlı Tren, metro hatları, metrobüs, tramvay, İDO, BUDO, şehir hatları ve İETT hatlarına aktarma yapılabilir. 

Marmaray'dan Metro, Metrobüs, Tramvay ve Otobüse Aktarma Yapılır mı?

  • Gebze İstasyonundan: Yüksek Hızlı Tren (YHT), M1 Darıca Metro hattına

  • Pendik İstasyonundan: Yüksek Hızlı Tren (YHT), İDO, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro hattına (1 Km) 

  • Bostancı İstasyonundan: Yüksek Hızlı Tren (YHT), İDO, M8 Bostancı-Parseller Metro hattına 

  • Söğütlüçeşme İstasyonundan: Yüksek Hızlı Tren (YHT), Metrobüs durağına

  • Ayrılık Çeşmesi İstasyonundan: M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro hattına

  • Üsküdar İstasyonundan: İDO, M5 Üsküdar-Samandıra Metro hattına

  • Sirkeci İstasyonundan: İDO, BUDO, T1 Kabataş-Bağcılar ve T6 Sirkeci-Kazlıçeşme tramvay hattına

  • Yenikapı İstasyonundan: T6 Sirkeci-Kazlıçeşme tren hattı, İDO, M1A, M1B ve M2 metro hattına

  • Kazlıçeşme İstasyonundan: T6 Sirkeci-Kazlıçeşme (U3) tramvay hattına

  • Bakırköy İstasyonundan: Yüksek Hızlı Tren (YHT), M3 Bakırköy-Kayaşehir Metro hattına (Özg. Meyd.)

  • Ataköy İstasyonundan: M9 Ataköy-Olimpiyat Metro hattına

  • Küçükçekmece İstasyonundan: Metrobüs (300 metre) durağına

  • Halkalı İstasyonundan: Yüksek Hızlı Tren (YHT), B2 Halkalı - Bahçeşehir Banliyö hattına aktarma yapılıyor.

En Yakın Marmaray Durağı Nasıl Bulunur?

En Yakın Marmaray Durağı Nasıl Bulunur?

Bulunduğunuz konuma en yakın Marmaray durağını bulmak için Google'ın haritalarından yararlanabilirsiniz. Ayrıca, marmaray.gen.tr internet sitesini ziyaret edebilir ya da İstanbul içinde güzergah oluşturmanızı sağlayan çeşitli uygulamaları kullanabilirsiniz.

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Marmaray Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Marmaray Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

İki şehir ve iki yakayı birbirine bağlayan Marmaray, milyonların hayatını kolaylaştırıyor. Seyahatinizi planlamadan önce hat ile ilgili sıkça sorulan soruları da bilmelisiniz:  

Marmaray Hattının İlk ve Son Durağı Neresi? 

Marmaray hattı, Halkalı'da başlıyor ve Gebze'de sona eriyor. 

Marmaray Hattı Nerede Bitiyor?

Marmaray banliyö tren hattı, Avrupa Yakası'nda Halkalı (İstanbul) İstasyonu'nda, Anadolu Yakası'nda ise Gebze (Kocaeli) İstasyonu'nda son bulmaktadır.

Marmaray ile Gebze-Halkalı Arası Kaç Durak?

Marmaray'ın ilk durağı olan Gebze ile son durağı olan Halkalı arasında 43 durak ve 76,6 kilometrelik bir hat bulunuyor.

Marmaray Durakları Arası Kaç Dakika? 

Gebze - Halkalı seferleri toplamda 108 dakikada tamamlanıyor. Trenler duraklarda 60 saniye ile 2 dakika arası bekliyor. Duraklar arası mesafe değişiklik gösterse de yer üstündeki istasyonlar arasındaki yolculuk genellikle 2 dakika civarında sürer.

Marmaray Seyahat Süresi Kaç Dakika?

  • Gebze-Halkalı: 108 dakika

  • Ataköy-Pendik: 63 dakika

  • Söğütlüçeşme-Yenikapı: 14 dakika

  • Üsküdar-Sirkeci: 4 dakika

  • Ayrılık Çeşmesi-Kazlıçeşme: 15 dakika

  • Bostancı-Bakırköy: 37 dakikadır.

Bisikletle Marmaray’a Binilir mi? Kuralları Nelerdir?

Bisikletle Marmaray’a Binilir mi? Kuralları Nelerdir?

Katlanabilir bisikletlerle ya da scooterlarla günün her saati Marmaray’a binilebilir. Ancak bu bisikletler, 'orta boy bavul' büyüklüğünde olmalıdır. Bunun dışında kalan, yani katlanamayan bisikletler ise günün belirli saatlerinde Marmaray'a alınıyor. 

  • Katlanmayan bisikletler ise yoğun saatler dışında (07.00-08.30 ve 16.00-19.30 saatleri dışında) ve tatillerde serbesttir. 

  • Bisikletlerin trende sürülmesi yasaktır. 

  • Marmaray içinde sadece taşınabilirler.

  • Bisiklet için ek ücret alınmaz ve oluşabilecek hasarlar için bisiklet sahibi sorumludur.

  • 'Bisikletler tüm vagonlarda ara boşluklarda yolcu geçişini engellemeyecek şekilde taşınması gerekmektedir.'

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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