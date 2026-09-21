Marmaray Durakları ve Sefer Saatleri! Gebze'den İstanbul Halkalı'ya Marmaray Güzergahları ve 2026 Ücretleri
İstanbul'da ulaşımın ana damarlarından biri de hiç şüphesiz Marmaray. Anadolu ve Avrupa yakalarını denizin altından birleştiren Marmaray, her gün kıtalar arası kesintisiz seyahat imkanı sunuyor. Gebze’den başlayıp Halkalı’ya kadar uzanan ve toplamda 43 istasyondan geçen hat, İstanbul'un ulaşımına büyük katkıda bulunuyor. Ayrıca Marmaray, şehir içi değil adeta şehirlerarası bir konfor sağlıyor.
Metro, metrobüs, şehir hatları vapurları ve İETT otobüsleriyle birçok noktada entegre olan ve her gün milyonlarca İstanbulluyu taşıyan Marmaray'ı her gün binlerce kişi kullanıyor.
Peki, Marmaray ücretleri ne kadar? Marmaray hangi duraklardan geçiyor, sefer saatleri ne zaman ve ücret iadesi nasıl alınıyor?
İşte, 2026 Marmaray güncel sefer saatleri, bilet fiyatları ve durak listesi.
Marmaray Nereden Nereye Gidiyor?
2026 Gebze – Halkalı Marmaray Durakları
2026 Zeytinburnu – Pendik Marmaray Durakları
2026 Ataköy – Pendik Marmaray Durakları
2026 Marmaray Durakları ve Haritası
2026 Marmaray Ücreti Ne Kadar?
Marmaray'da Para İadesi Nasıl Yapılır?
2026 Marmaray Sefer Saatleri
Marmaray Aktarma İstasyonları
En Yakın Marmaray Durağı Nasıl Bulunur?
Marmaray Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
Bisikletle Marmaray’a Binilir mi? Kuralları Nelerdir?
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