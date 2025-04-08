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İstanbul Metro Durakları ve Saatleri! İşte 2025 Metro İstanbul Güzergahları ve Bilet Ücretleri

İstanbul Metro Durakları ve Saatleri! İşte 2025 Metro İstanbul Güzergahları ve Bilet Ücretleri

Metro
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
08.04.2025 - 12:50

İstanbul'da araç trafiğine girmeden seyahat etmenizi sağlayacak en rahat ulaşım araçlarından biri metrodur. Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası'nda hizmet veren farklı güzergahlarda 10 metro hattı bulunmaktadır. Megakentin trafik sorununa büyük oranda çözüm olan toplu taşıma araçlarından metro hatlarının gün boyunca seferleri vardır. Bazı metro istasyonlarından Marmaray, Metrobüs, Metro, şehir hatları, hızlı tren, deniz otobüsü ve İETT hatlarına aktarma da yapılır. Peki, İstanbul'da metro hatlarında hangi duraklar var? 2025 güncel metro ücreti ne kadar? Metro hangi saatlerde çalışıyor, gece var mı?

İşte, 2025 metro durakları, sefer saatleri, aktarma hatları ve güzergahı...

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İstanbul'un Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası'nda gün boyu hizmet veren 10 farklı metro hattı bulunmaktadır!

İstanbul'un Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası'nda gün boyu hizmet veren 10 farklı metro hattı bulunmaktadır!

21 Mart 2025 tarihli Resmi Gazete kararıyla İstanbul'da bazı metro ve raylı sistemlerin yönetimi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına devredilmiştir. Metro İstanbul bünyesinde faaliyet gösteren 10 adet metro hattından 3 tanesi Anadolu Yakasın'nda, 7 tanesi ise Avrupa Yakası'nda hizmet vermektedir.

2025 İstanbul Metro Hatları İsimleri

2025 İstanbul Metro Hatları İsimleri

İstanbul'da hizmet veren Metro İstanbul Hatları: 

  • M1A: Yenikapı - Atatürk Havalimanı Metro Hattı

  • M1B: Yenikapı - Kirazlı Metro Hattı

  • M2: Yenikapı - Seyrantepe - Hacıosman Metro Hattı

  • M3: Bakırköy - Kayaşehir Metro Hattı

  • M4: Kadıköy - Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı

  • M5: Üsküdar - Samandıra Metro Hattı

  • M6: Levent - Boğaziçi Üniversitesi / Hisarüstü Metro Hattı

  • M7: Yıldız - Mahmutbey Metro Hattı

  • M8: Bostancı - Parseller Metro Hattı 

  • M9: Ataköy - Olimpiyat Metro Hattı

İstanbul Metro Hattı Güzergahları: M1A, M1B, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8 ve M9 Metro Durakları

İstanbul Metro Hattı Güzergahları: M1A, M1B, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8 ve M9 Metro Durakları
i0.wp.com

M1A: Yenikapı - Atatürk Havalimanı Metro Hattı Durakları

M1A metro hattı Yenikapı'dan başlar Bayrampaşa bölgesinden geçerek Otogar İstasyonuna ulaşır. Buradan Merter istikametinde hareket ederek Zeytinburnu'ndan Atatürk Havalimanına ulaşır. Toplam 18 istasyondan geçer. 

M1B: Yenikapı - Kirazlı Metro Hattı Durakları

M1B metro hattı ile M1A metro hattının Yenikapı - Otogar istasyonları aynıdır. M1B Esenler ve Bağcılar Meydan'dan geçerek Kirazlı bölgesine M3: Kirazlı - Başakşehir/ Metrokent metro hattı ile entegre olur. Toplam 13 istasyondan geçer. 

  • Kirazlı-Bağcılar, Bağcılar Meydan, Üçyüzlü, Menderes, Esenler, Otogar, Kocatepe, Sağmalcılar, Bayrampaşa-Maltepe, Topkapı-Ulubatlı, Emniyet-Fatih, Aksaray, Yenikapı

M2: Yenikapı - Seyrantepe - Hacıosman Metro Hattı Durakları

M2 metro hattı Yenikapı Hacıosman arasında hizmet vermektedir. Hattın Sanayi Mahallesi İstasyonu'ndan Seyrantepe Mekik İşletmesine aktarma yapılabilir. Toplam 16 istasyondan geçer. 

  • Yenikapı, Vezneciler-İstanbul Ü., Haliç, Şişhane, Taksim, Osmanbey, Şişli-Mecidiyeköy, Gayrettepe, Levent, 4.Levent, Sanayi Mahallesi, Seyrantepe, İTÜ-Ayazağa, Atatürk Oto Sanayi, Darüşşafaka, Hacıosman

M3: Bakırköy - Kayaşehir Metro Hattı Durakları

M3 metro hattı Bakırköy Sahil ve Kayaşehir Merkez istasyonları arasında hizmet verir. Olimpiyat yerleşkesinde depo sahası ve atölye binası bulunur. Toplam 19 istasyondan geçen hattın 3. Etaptaki Yıldıztepe istasyonunun ise inşaatı devam etmektedir. 

  • Bakırköy Sahil, Özgürlük Meydanı, İncirli, Haznedar, İlkyuva, Molla Gürani, Kirazlı-Bağcılar, Yenimahalle, Mahmutbey, İSTOÇ, İkitelli Sanayi, Turgut Özal, Siteler, Başak Konutları, Başakşehir-Metrokent, Onurkent, Şehir Hastanesi, Toplu Konutlar, Kayaşehir Merkez

M4: Kadıköy - Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı Durakları

M4 metro hattı Kadıköy Kartal güzergahından geçer ve Taşantepe'den Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaşır. Toplam 23 istasyondan geçer. 

  • Kadıköy, Ayrılık Çeşmesi, Acıbadem, Ünalan, Göztepe, Yenisahra, Pegasus-Kozyatağı, Bostancı, Küçükyalı, Maltepe, Huzurevi, Gülsuyu, Esenkent, Hastane-Adliye, Soğanlık, Kartal, Yakacık-Adnan Kahveci, Pendik, Tavşantepe, Fevzi Çakmak-Hastane, Yayalar-Şeyhli, Kurtköy, Sabiha Gökçen Havalimanı

M5: Üsküdar - Samandıra Metro Hattı Durakları

Anadolu Yakası'ndaki M5 metro hattı Üsküdar Meydanı'ndan Ümraniye ilçe merkezine ulaşır. Çekmeköy Meydan'ından geçerek Samandıra Merkez istasyonunda sın bulur. Toplam 20 istasyondan geçer. 

  • Üsküdar, Fıstıkağacı, Bağlarbaşı, Altunizade, Kısıklı, Bulgurlu, Ümraniye, Çarşı, Yamanevler, Çakmak, Ihlamurkuyu, Altınşehir, İmam Hatip Lisesi, Dudullu, Necip Fazıl, Çekmeköy, Meclis, Sarıgazi, Sancaktepe, Samandıra Merkez

M6: Levent - Boğaziçi Üniversitesi / Hisarüstü Metro Hattı Durakları

M6 metro hattı M2 Yenikapı - Hacıosman Metro Hattı üzerinden gelen yolcularının Boğaziçi Üniversitesi ve Hisarüstü istasyonlarına ulaşımını sağlar. Toplam 4 istasyondan geçer. 

  • Levent, Nispetiye, Etiler, Boğaziçi Ü.-Hisarüstü

M7: Yıldız - Mahmutbey Metro Hattı Durakları

M7 metro hattı Mecidiyeköy - Mahmutbey güzergahından Mahmutbey - Yıldız yününde gider. Şişli, Kağıthane, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Esenler ve Bağcılar ilçelerinden geçer. Toplam 17 istasyonu vardır. 

  • Yıldız, Fulya, Mecidiyeköy, Çağlayan, Kağıthane, Nurtepe, Alibeyköy, Çırçır, Veysel Karani-Akşemsettin, Yeşilpınar, Kazım Karabekir, Yenimahalle, Karadeniz Mahallesi, Tekstilkent-Giyimkent, Oruç Reis, Göztepe Mahallesi, Mahmutbey

M8: Bostancı - Parseller Metro Hattı Durakları

M8 metro hattı Anadolu Yakası'nda bulunan doğu-batı aksındaki hatları kuzey-güney doğrultusuna bağlar. Toplam 13 istasyondan geçer. 

  • Bostancı, Emin Ali Paşa, Ayşekadın, Kozyatağı, Küçükbakkalköy, İçerenköy, Kayışdağı, Mevlana, İMES, MODOKO-KEYAP, Dudullu, Huzur, Parseller

M9: Ataköy - Olimpiyat Metro Hattı Durakları

M9 metro hattı M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattı, B1 Halkalı-Gebze banliyö hattı ve Metrobüs hattına ulaşmaktadır. Toplam 14 istasyondan geçer.

  • Ataköy, Yenibosna, Çobançeşme, 29 Ekim Cumhuriyet, Doğu Sanayi, Mimar Sinan, 15 Temmuz, Halkalı Caddesi, Atatürk Mahallesi, Bahariye, MASKO, İkitelli Sanayi, Ziya Gökalp Mahallesi, Olimpiyat

Metro Durakları Arası Kaç Dakika?

Metro Durakları Arası Kaç Dakika?

Megakenti demir ağlarla saran metroların durakları arasındaki mesafe ve dolayısıyla duraklar arası yolculuk süreleri değişkendir. Duraklar arası mesafe, aktarma istasyonlarıdaki değişimler ve metrolarda kullanılan teknolojiye göre farklılıklar söz konusu olsa da her metro hattının sefer süresi bellidir. 

İstanbul'da Metro Kaç Dakika Sürüyor? Metro Kaç Km? 

M1A: Yenikapı - Atatürk Havalimanı Metro Hattı Sefer Süresi ve Sefer Sıklığı: 

  • M1A sefer süresi: 35 dakikadır. İstasyon sayısı 18 olan hat 26,8 Km'dir. 

  • M1A sefer sıklığı: 6 dakikadır. (Pik saatte)

M1B: Yenikapı - Kirazlı Metro Hattı Sefer Süresi ve Sefer Sıklığı: 

  • M1B sefer süresi: 25 dakikadır. İstasyon sayısı 13 olan hat 26,8 Km'dir. 

  • M1B sefer sıklığı: 4 dakikadır. (Pik saatte)

M2: Yenikapı - Seyrantepe - Hacıosman Metro Hattı Sefer Süresi ve Sefer Sıklığı: 

  • M2 sefer süresi: 32 dakikadır. İstasyon sayısı 16 olan hat 23,49 Km'dir. 

  • M2 sefer sıklığı: 8,5 dakikadır. (Gün boyu)

M3: Bakırköy - Kayaşehir Metro Hattı Sefer Süresi ve Sefer Sıklığı: 

  • M3 sefer süresi: Yaklaşık 40 dakikadır. İstasyon sayısı 19 olan hat 26,7 Km'dir. 

  • M3 sefer sıklığı: 7 dakikadır. (Pik saatte)

M4: Kadıköy - Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı Sefer Süresi ve Sefer Sıklığı: 

  • M4 sefer süresi: 52 dakikadır. İstasyon sayısı 23 olan hat 33,5 Km'dir. 

  • M4 sefer sıklığı: 5 dakikadır. (Pik saatte)

M5: Üsküdar - Samandıra Metro Hattı Sefer Süresi ve Sefer Sıklığı: 

  • M5 sefer süresi: 43 dakikadır. İstasyon sayısı 20 olan hat 26,5 Km'dir. 

  • M5 sefer sıklığı: 4 dakika 40 saniyedir. (Pik saatte)

M6: Levent - Boğaziçi Üniversitesi / Hisarüstü Metro Hattı Sefer Süresi ve Sefer Sıklığı: 

  • M6 sefer süresi: 7 dakikadır. İstasyon sayısı 4 olan hat 3,3 Km'dir. 

  • M6 sefer sıklığı: 5 dakikadır. (07.00-10.00 ve 16.00-20.00 saatleri arasında Pik saatlerde)

M7: Yıldız - Mahmutbey Metro Hattı Sefer Süresi ve Sefer Sıklığı: 

  • M7 sefer süresi: 36 dakikadır. İstasyon sayısı 17 olan hat 20 Km'dir. 

  • M7 sefer sıklığı: 6 dakikadır. (Pik saatte)

M8: Bostancı - Parseller Metro Hattı Sefer Süresi ve Sefer Sıklığı: 

  • M8 sefer süresi: 25 dakikadır. İstasyon sayısı 13 olan hat 14,27 Km'dir. 

  • M8 sefer sıklığı: 8 dakika 40 saniyedir. 

M9: Ataköy - Olimpiyat Metro Hattı Sefer Süresi ve Sefer Sıklığı: 

  • M9 sefer süresi: 26 dakikadır. İstasyon sayısı 14 olan hat 17,2 Km'dir. 

  • M9 sefer sıklığı: 9 dakikadır.

2025 Metro Akbil Ücreti Ne Kadar?

2025 Metro Akbil Ücreti Ne Kadar?

İstanbul'da Metro ücretleri anonim, Mavi Kart ve Elektronik bilete göre değişiklik gösterir. Ayrıca tam, öğrenci, 30 yaşından gün almış öğrenci ve sosyal İstanbulkart metro ücret tarifeleri de farklılık göstermektedir. 

Anonim Kart İstanbulkart Metro Ücret Tarifeleri 

  • Tam: 27 TL

  • Öğrenci Kartı: 13,18 TL

  • 30 Yaşından Gün Almış Öğrenci: 24,30 TL 

  • Sosyal: 19,33 TL 

Mavi Kart İstanbulkart Metro Ücret Tarifeleri

  • Tam/ 180 Geçiş: 2.120 TL

  • Öğrenci Kartı/ 200 Geçiş: 381 TL

  • 30 Yaşından Gün Almış Öğrenci: 1.908 TL 

  • Sosyal/ 200 Geçiş: 1.318 TL 

Elektronik Bilet İstanbulkart Metro Ücret Tarifeleri

  • Bir Geçişlik Kart: 40 TL

  • İki Geçişlik Kart: 70 TL

  • Üç Geçişlik Kart: 110 TL

  • Dört Geçişlik Kart: 100 TL

  • Beş Geçişlik Kart: 160 TL

  • On Geçişlik Kart: 305 TL

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İstanbul'da Metro Kaça Kadar Açık? Metro Saatleri:

İstanbul'da Metro Kaça Kadar Açık? Metro Saatleri:

Genel olarak 06.00 - 00.00 saatleri arasında sefer düzenlenen metro hatlarından bazıları şehirdeki yoğunluk saatlerine göre düzenlenmektedir. İşte, İstanbul metroları sefer saatleri: 

  • M1A: Yenikapı - Atatürk Havalimanı Metro Hattı Sefer Saatleri: 06.00 ila 00.00 saatleridir.

  • M1B: Yenikapı - Kirazlı Metro Hattı Sefer Saatleri: 06.00 ila 00.00 saatleridir.

  • M2: Yenikapı - Seyrantepe - Hacıosman Metro Hattı Sefer Saatleri: 06.00 ila 00.00 saatleridir.

  • M3: Bakırköy - Kayaşehir Metro Hattı Sefer Saatleri: 06.00 ila 00.00 saatleridir.

  • M4: Kadıköy - Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı Sefer Saatleri: 06.00 ila 00.00 saatleridir.

  • M5: Üsküdar - Çekmeköy Metro Hattı Sefer Saatleri: 06.00 ila 24.00 saatleridir.

  • M6: Levent - Boğaziçi Üniversitesi / Hisarüstü Metro Hattı Sefer Saatleri: 06.00 ila 00.00 saatleridir.

  • M7: Yıldız - Mahmutbey Metro Hattı Sefer Saatleri: 06.00 ila 00.00 saatleridir.

  • M8: Bostancı - Parseller Metro Hattı Sefer Saatleri: 06.00 ila 23.00 saatleridir.

  • M9: Ataköy - Olimpiyat Metro Hattı Sefer Saatleri: 06.00 ila 24.00 saatleridir.

En Yakın Metro Durağı Nerede?

En Yakın Metro Durağı Nerede?

İstanbul'da bulunduğunuz konuma en yakın metro durağının nerede olduğunu bulmak için navigasyon kullanabilirsiniz. Ancak bunun için harita bilgisi, bulunduğunuz konuma dair detaylı bilgi ve tahmini metro istasyonlarını bilmeniz gerekebilir. Üstelik bu metro duraklarından nereye gideceğinizi de öğrenmek için de farklı uygulamalara ihtiyaç duyabilirsiniz. Güzergah belirlemek için farklı uygulamaları ve Metro İstanbul'un sayfalarını da deneyebilirsiniz.  

Metro İstanbul'un internet sitesinde yer alan 'Nasıl Giderim?' seçeneği ile gideceğiniz yere en uygun metro güzergahınızı belirleyebilirsiniz. 

Başlangıç ve bitiş konumlarınızı belirledikten sonra hangi metroları kullanmanız gerektiği ve yolculuğunuzun kaç dakika süreceği de burada karşınıza çıkacaktır. 👇

İSTANBUL'DA METRO İLE NEREYE, NASIL GİDERİM?

Metro Aktarma Durakları ve İstasyonları

Metro Aktarma Durakları ve İstasyonları
www.metroduraklari.com

İstanbul'da hizmet veren metro hatları üzerinde yer alan bazı istasyonlardan Marmaray, tramvay, metro, Füniküler, Metrobüs durakları, şehir hatları, deniz otobüsü, Hızlı Tren ve İETT otobüslerine aktarma sağlanabilmektedir. 

  • Yenikapı İstasyonundan: Marmaray Hattına aktarma, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattına, M1A Atatürk Havalimanı Metro Hattına ve M1B Kirazlı Metro Hattına aktarma 

  • Aksaray ve Zeytinburnu istasyonları: T1 Bağcılar-Kabataş Tramvay Hattına aktarma

  • Merter, Zeytinburnu, Bahçelievler ve Ataköy-Şirinevler istasyonlarından: Metrobüs Hattına aktarma

  • Kirazlı İstasyonundan: M3 Kirazlı-Olimpiyat-Başakşehir Metro Hattına ve M1B Yenikapı-Kirazlı Metro Hattına aktarma

  • Vezneciler-İstanbul Üniversitesi İstasyonundan: T1 Bağcılar-Kabataş Tramvay Hattına aktarma

  • Şişhane İstasyonundan: F2 Karaköy-Beyoğlu Tarihi Tünel Hattına ve T2 İstiklal Caddesi Tramvay Hattına aktarma

  • Taksim İstasyonundan: F1 Kabataş Füniküleri Hattına aktarma, T2 İstiklal Caddesi Tramvay Hattına aktarma

  • Şişli-Mecidiyeköy İstasyonundan: M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattına ve Metrobüs Hattına aktarma

  • Gayrettepe İstasyonundan: Metrobüs Hattına aktarma

  • Levent İstasyonundan: M6 Metro Hattına ve M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattına aktarma

  • Sanayi Mahallesi İstasyonundan: Seyrantepe Mekik İşletmesi aktarma

  • İkitelli Sanayi İstasyonundan: M9 Bahariye-Olimpiyat Metro Hattına ve M3 Kirazlı-Başakşehir/ Metrokent Metro Hattına aktarma

  • Mahmutbey İstasyonundan: M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattına ve M3 Kirazlı-Olimpiyat-Başakşehir Metro Hattına aktarma

  • Kadıköy İstasyonundan: T3 Kadıköy-Moda Tramvay Hattına, Şehir hatları, Deniz otobüsleri ve deniz motorlarına aktarma

  • Ayrılık Çeşmesi İstasyonundan: Marmaray Hattına aktarma

  • Ünalan İstasyonundan: Metrobüs Hattına aktarma

  • Pendik İstasyonundan: İETT otobüsleri ile Pendik Yüksek Hızlı Tren Garı'na aktarma

  • Üsküdar İstasyonundan: Marmaray işletmesine, İETT otobüslerine ve Deniz iskelelerine aktarma

  • Altunizade İstasyonundan: Metrobüs Hattına Aktarma

  • Dudullu İstasyonundan: M8 Bostancı-Parseller Metro Hattına ve M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattına aktarma

  • Mecidiyeköy İstasyonundan: M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattına aktarma

  • Karadeniz Mahallesi İstasyonundan: T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattına aktarma

  • Alibeyköy İstasyonundan: T5 Eminönü-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattına aktarma

  • Bostancı İstasyonundan: Marmaray Hattına aktarma, hızlı tren garı, şehir hatları ile deniz otobüslerine aktarma

  • Kozyatağı İstasyonundan: M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattına ve M8 Bostancı-Parseller Metro Hattına aktarma yapılır.

Metro İstasyonları Haritası

Metro İstasyonları Haritası

Anadolu Yakası'nda Hizmet Veren Metro İstanbul Hatları:

M4: Kadıköy - Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı

M5: Üsküdar - Samandıra Metro Hattı

M8: Bostancı - Parseller Metro Hattı 

Avrupa Yakası'nda Hizmet Veren Metro İstanbul Hatları:

M1A: Yenikapı - Atatürk Havalimanı Metro Hattı

M1B: Yenikapı - Kirazlı Metro Hattı

M2: Yenikapı - Seyrantepe - Hacıosman Metro Hattı

M3: Bakırköy - Kayaşehir Metro Hattı

M6: Levent - Boğaziçi Üniversitesi / Hisarüstü Metro Hattı

M7: Yıldız - Mahmutbey Metro Hattı

M9: Ataköy - Olimpiyat Metro Hattı

İşte Metro İstanbul Sefer Tarifeleri

İşte Metro İstanbul Sefer Tarifeleri

Metro İstanbul 'Sefer Tarifeleri' hakkında anlık bilgi almak için Metro İstanbul resmi sitesini inceleyebilirsiniz. 

Metro hattını seçerek gün içinde gerçekleştirilecek seferleri görebilirsiniz. Aynı sayfadan: Metro İstanbul bilet ve ücretleri, seyahat kartları, ağ haritaları, yolculuk kuralları ve arızalar hakkında da bilgi alabilirsiniz. 👇

METRO İSTANBUL SEFER TARİFELERİ

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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