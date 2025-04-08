İstanbul Metro Durakları ve Saatleri! İşte 2025 Metro İstanbul Güzergahları ve Bilet Ücretleri

İstanbul'da bulunduğunuz konuma en yakın metro durağının nerede olduğunu bulmak için navigasyon kullanabilirsiniz. Ancak bunun için harita bilgisi, bulunduğunuz konuma dair detaylı bilgi ve tahmini metro istasyonlarını bilmeniz gerekebilir. Üstelik bu metro duraklarından nereye gideceğinizi de öğrenmek için de farklı uygulamalara ihtiyaç duyabilirsiniz. Güzergah belirlemek için farklı uygulamaları ve Metro İstanbul'un sayfalarını da deneyebilirsiniz.

Metro İstanbul'un internet sitesinde yer alan 'Nasıl Giderim?' seçeneği ile gideceğiniz yere en uygun metro güzergahınızı belirleyebilirsiniz.

Başlangıç ve bitiş konumlarınızı belirledikten sonra hangi metroları kullanmanız gerektiği ve yolculuğunuzun kaç dakika süreceği de burada karşınıza çıkacaktır. 👇

İSTANBUL'DA METRO İLE NEREYE, NASIL GİDERİM?