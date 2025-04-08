İstanbul Metro Durakları ve Saatleri! İşte 2025 Metro İstanbul Güzergahları ve Bilet Ücretleri

M1A: Yenikapı - Atatürk Havalimanı Metro Hattı Durakları
M1A metro hattı Yenikapı'dan başlar Bayrampaşa bölgesinden geçerek Otogar İstasyonuna ulaşır. Buradan Merter istikametinde hareket ederek Zeytinburnu'ndan Atatürk Havalimanına ulaşır. Toplam 18 istasyondan geçer.
- Yenikapı, Aksaray, Emniyet-Fatih, Topkapı-Ulubatlı, Bayrampaşa-Maltepe, Sağmalcılar, Kocatepe, Otogar, Terazidere, Davutpaşa-YTÜ, Merter, Zeytinburnu, Bakırköy-İncirli, Bahçelievler, Ataköy-Şirinevler, Yenibosna, DTM-İstanbul Fuar Merkezi, Atatürk Havalimanı
M1B: Yenikapı - Kirazlı Metro Hattı Durakları
M1B metro hattı ile M1A metro hattının Yenikapı - Otogar istasyonları aynıdır. M1B Esenler ve Bağcılar Meydan'dan geçerek Kirazlı bölgesine M3: Kirazlı - Başakşehir/ Metrokent metro hattı ile entegre olur. Toplam 13 istasyondan geçer.
- Kirazlı-Bağcılar, Bağcılar Meydan, Üçyüzlü, Menderes, Esenler, Otogar, Kocatepe, Sağmalcılar, Bayrampaşa-Maltepe, Topkapı-Ulubatlı, Emniyet-Fatih, Aksaray, Yenikapı
M2: Yenikapı - Seyrantepe - Hacıosman Metro Hattı Durakları
M2 metro hattı Yenikapı Hacıosman arasında hizmet vermektedir. Hattın Sanayi Mahallesi İstasyonu'ndan Seyrantepe Mekik İşletmesine aktarma yapılabilir. Toplam 16 istasyondan geçer.
- Yenikapı, Vezneciler-İstanbul Ü., Haliç, Şişhane, Taksim, Osmanbey, Şişli-Mecidiyeköy, Gayrettepe, Levent, 4.Levent, Sanayi Mahallesi, Seyrantepe, İTÜ-Ayazağa, Atatürk Oto Sanayi, Darüşşafaka, Hacıosman
M3: Bakırköy - Kayaşehir Metro Hattı Durakları
M3 metro hattı Bakırköy Sahil ve Kayaşehir Merkez istasyonları arasında hizmet verir. Olimpiyat yerleşkesinde depo sahası ve atölye binası bulunur. Toplam 19 istasyondan geçen hattın 3. Etaptaki Yıldıztepe istasyonunun ise inşaatı devam etmektedir.
- Bakırköy Sahil, Özgürlük Meydanı, İncirli, Haznedar, İlkyuva, Molla Gürani, Kirazlı-Bağcılar, Yenimahalle, Mahmutbey, İSTOÇ, İkitelli Sanayi, Turgut Özal, Siteler, Başak Konutları, Başakşehir-Metrokent, Onurkent, Şehir Hastanesi, Toplu Konutlar, Kayaşehir Merkez
M4: Kadıköy - Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı Durakları
M4 metro hattı Kadıköy Kartal güzergahından geçer ve Taşantepe'den Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaşır. Toplam 23 istasyondan geçer.
- Kadıköy, Ayrılık Çeşmesi, Acıbadem, Ünalan, Göztepe, Yenisahra, Pegasus-Kozyatağı, Bostancı, Küçükyalı, Maltepe, Huzurevi, Gülsuyu, Esenkent, Hastane-Adliye, Soğanlık, Kartal, Yakacık-Adnan Kahveci, Pendik, Tavşantepe, Fevzi Çakmak-Hastane, Yayalar-Şeyhli, Kurtköy, Sabiha Gökçen Havalimanı
M5: Üsküdar - Samandıra Metro Hattı Durakları
Anadolu Yakası'ndaki M5 metro hattı Üsküdar Meydanı'ndan Ümraniye ilçe merkezine ulaşır. Çekmeköy Meydan'ından geçerek Samandıra Merkez istasyonunda sın bulur. Toplam 20 istasyondan geçer.
- Üsküdar, Fıstıkağacı, Bağlarbaşı, Altunizade, Kısıklı, Bulgurlu, Ümraniye, Çarşı, Yamanevler, Çakmak, Ihlamurkuyu, Altınşehir, İmam Hatip Lisesi, Dudullu, Necip Fazıl, Çekmeköy, Meclis, Sarıgazi, Sancaktepe, Samandıra Merkez
M6: Levent - Boğaziçi Üniversitesi / Hisarüstü Metro Hattı Durakları
M6 metro hattı M2 Yenikapı - Hacıosman Metro Hattı üzerinden gelen yolcularının Boğaziçi Üniversitesi ve Hisarüstü istasyonlarına ulaşımını sağlar. Toplam 4 istasyondan geçer.
- Levent, Nispetiye, Etiler, Boğaziçi Ü.-Hisarüstü
M7: Yıldız - Mahmutbey Metro Hattı Durakları
M7 metro hattı Mecidiyeköy - Mahmutbey güzergahından Mahmutbey - Yıldız yününde gider. Şişli, Kağıthane, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Esenler ve Bağcılar ilçelerinden geçer. Toplam 17 istasyonu vardır.
- Yıldız, Fulya, Mecidiyeköy, Çağlayan, Kağıthane, Nurtepe, Alibeyköy, Çırçır, Veysel Karani-Akşemsettin, Yeşilpınar, Kazım Karabekir, Yenimahalle, Karadeniz Mahallesi, Tekstilkent-Giyimkent, Oruç Reis, Göztepe Mahallesi, Mahmutbey
M8: Bostancı - Parseller Metro Hattı Durakları
M8 metro hattı Anadolu Yakası'nda bulunan doğu-batı aksındaki hatları kuzey-güney doğrultusuna bağlar. Toplam 13 istasyondan geçer.
- Bostancı, Emin Ali Paşa, Ayşekadın, Kozyatağı, Küçükbakkalköy, İçerenköy, Kayışdağı, Mevlana, İMES, MODOKO-KEYAP, Dudullu, Huzur, Parseller
M9: Ataköy - Olimpiyat Metro Hattı Durakları
M9 metro hattı M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattı, B1 Halkalı-Gebze banliyö hattı ve Metrobüs hattına ulaşmaktadır. Toplam 14 istasyondan geçer.
- Ataköy, Yenibosna, Çobançeşme, 29 Ekim Cumhuriyet, Doğu Sanayi, Mimar Sinan, 15 Temmuz, Halkalı Caddesi, Atatürk Mahallesi, Bahariye, MASKO, İkitelli Sanayi, Ziya Gökalp Mahallesi, Olimpiyat
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