Transnet Freight Rail'in açıklamasına göre tren, CR13/14 tipi 696 boş cevher vagonundan oluşuyordu. Bu uzunlukta bir treni tek bir lokomotifle çekmek mümkün olmadığı için Class 15E elektrikli ve Class 43D dizel-elektrikli lokomotifler trenin boyunca farklı noktalara yerleştirildi.

Lokomotifler, 'Radio Distributed Power' adı verilen bir teknolojiyle tek bir birim gibi birlikte kontrol edildi. Bu sistem çekiş ve fren kuvvetlerini trenin geneline dağıtarak, kilometrelerce uzunluktaki bir trende oluşan güçlü boyuna kuvvetlerin yönetilmesine yardımcı oluyor.

Şirkete göre tren, 18 Ekim'de Saldanha'dan yola çıktığı hatta 'Loop 18' olarak bilinen noktaya ulaştı.