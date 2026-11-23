'Dünyanın En Uzun Treni' Rekoru Kırıldı: Tam 696 Vagon ve 7,6 Kilometre
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Güney Afrika'nın devlet şirketi Transnet, tam 7,6 kilometre uzunluğundaki bir yük trenini raylara çıkardı.
696 boş vagondan oluşan tren, Atlas Okyanusu kıyısındaki Saldanha Körfezi'nden ülkenin iç kesimlerindeki demir cevheri madenlerine uzanan hatta yaklaşık 860 kilometrelik yolu iki günde tamamladı. Şirket, bu seferle 25 yıldır Avustralya'da bulunan 'dünyanın en uzun treni' rekorunu kırdığını söylüyor.
Trenin farklı noktalarına yerleştirilen lokomotifler tek bir birim gibi çalıştı
Peki rekor gerçekten Avustralya'dan geri alındı mı?
Bu hat rekorlara hiç yabancı değil
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın