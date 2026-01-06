13 Ülke, 2 Kıta, Tek Hat! 21 Gün Süren Dünyanın En Uzun Tren Yolculuğu
Demir yolu turizmi son yıllarda dikkat çekici rotalarla yeniden gündeme geliyor. Avrupa’dan Asya’ya uzanan yeni tren hattı, yolculuk kavramını baştan tanımlıyor. Portekiz’in güneyinden başlayan sefer, haftalar süren kesintisiz hareket vadediyor. Mesafe rekoru kıran hat, farklı kültürleri tek rota üzerinde buluşturuyor. 21 gün süren sefer, demir yolu tarihinde ayrı konumda yer alıyor.
Portekiz’den Singapur’a uzanan hat, iki kıta boyunca ilerliyor
Rekor mesafe, Laos-Çin demir yolu hattıyla mümkün hale geldi
21 günlük yolculuk teorik olarak mümkün kabul ediliyor
