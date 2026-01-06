13 Ülke, 2 Kıta, Tek Hat! 21 Gün Süren Dünyanın En Uzun Tren Yolculuğu

Yolcuların yaklaşık 20 farklı tren değişimi yapması gerekiyor. Bazı bölümlerde bölgesel trenler, bazı duraklarda ise otobüs bağlantıları devreye giriyor. Planlama sürecinde yedi farklı vize şartı bulunuyor ve konaklamalar zorunlu hale geliyor.

Paris-Moskova Ekspresi, pandemi sonrası askıya alındı ve 2022 sonrası uygulanan yaptırımlar nedeniyle hala hizmet vermiyor. Avrupa ile Rusya arasındaki demir yolu bağlantısının kapalı olması, seferin tam anlamıyla hayata geçmesini geciktiriyor.

Tüm hatlar aktif hale geldiğinde yolculuk, Portekiz kıyılarından Singapur’un şehir merkezine kadar uzanan eşsiz tren deneyimi sunacak.