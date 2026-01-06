onedio
article/comments
article/share
Haberler
Seyahat
13 Ülke, 2 Kıta, Tek Hat! 21 Gün Süren Dünyanın En Uzun Tren Yolculuğu

13 Ülke, 2 Kıta, Tek Hat! 21 Gün Süren Dünyanın En Uzun Tren Yolculuğu

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
06.01.2026 - 12:09

Demir yolu turizmi son yıllarda dikkat çekici rotalarla yeniden gündeme geliyor. Avrupa’dan Asya’ya uzanan yeni tren hattı, yolculuk kavramını baştan tanımlıyor. Portekiz’in güneyinden başlayan sefer, haftalar süren kesintisiz hareket vadediyor. Mesafe rekoru kıran hat, farklı kültürleri tek rota üzerinde buluşturuyor. 21 gün süren sefer, demir yolu tarihinde ayrı konumda yer alıyor.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Portekiz’den Singapur’a uzanan hat, iki kıta boyunca ilerliyor

Portekiz’den Singapur’a uzanan hat, iki kıta boyunca ilerliyor

Yolculuk, Portekiz’in Algarve bölgesinde yer alan Lagos kentinden başlıyor. İlk durak Lizbon, ardından İspanya ve Fransa üzerinden Paris hattına geçiliyor. Avrupa etabı, yolcuları Moskova merkezine taşıyor. Paris-Moskova hattı yaklaşık 40 saat sürerek rotanın en uzun kesintisiz bölümünü oluşturuyor.

Avrupa’dan Asya geçişi sonrası tren, Pekin, Bangkok ve Güneydoğu Asya hattı üzerinden ilerliyor. Final noktası ise Singapur. Toplamda 13 ülke, sekiz zaman dilimi ve iki kıta geçiliyor. Rota boyunca şehir manzaraları, kırsal alanlar ve farklı coğrafyalar aynı yolculukta buluşuyor.

Rekor mesafe, Laos-Çin demir yolu hattıyla mümkün hale geldi

Rekor mesafe, Laos-Çin demir yolu hattıyla mümkün hale geldi

Toplam mesafe 11.654 mil, yani 18.755 kilometre. Önceki en uzun tren rotası olarak bilinen Portekiz-Vietnam hattı, yaklaşık 1.610 kilometre farkla geride kaldı. Rekorun kırılmasını sağlayan ana unsur, 2021’de hizmete giren Laos-China Railway oldu.

Kuzey Laos’un dağlık bölgelerinden geçen hat, geçmişte saatler süren kara yolculuğunu trenle birkaç saate indirdi. Güzergah boyunca 75 tünel ve 167 köprü yer alıyor. 

Mühendislik açısından karmaşık sayılan yapı, yolculuğu teknik açıdan da özel konuma taşıyor. Hat sayesinde Avrupa ile Güneydoğu Asya arasında kesintisiz demir yolu bağlantısı kurulmuş oldu.

21 günlük yolculuk teorik olarak mümkün kabul ediliyor

21 günlük yolculuk teorik olarak mümkün kabul ediliyor

Yolcuların yaklaşık 20 farklı tren değişimi yapması gerekiyor. Bazı bölümlerde bölgesel trenler, bazı duraklarda ise otobüs bağlantıları devreye giriyor. Planlama sürecinde yedi farklı vize şartı bulunuyor ve konaklamalar zorunlu hale geliyor.

Paris-Moskova Ekspresi, pandemi sonrası askıya alındı ve 2022 sonrası uygulanan yaptırımlar nedeniyle hala hizmet vermiyor. Avrupa ile Rusya arasındaki demir yolu bağlantısının kapalı olması, seferin tam anlamıyla hayata geçmesini geciktiriyor. 

Tüm hatlar aktif hale geldiğinde yolculuk, Portekiz kıyılarından Singapur’un şehir merkezine kadar uzanan eşsiz tren deneyimi sunacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın