Survivor'da Lenslerini Çıkaran Beyza, Acun Ilıcalı'yı Göremeyince Güldüren Anlar Yaşandı
Survivor 2026'nın sempatik yarışmacılarından Beyza, yeni bölümde lenslerini çıkarınca etrafı görmekte zorlandı. Acun Ilıcalı'nın kendisine baktığını fark etmeyen Beyza'nın o anları yeni bölüme damga vurdu.
Survivor 2026'nın yeni bölümüne Beyza'nın lenslerini çıkardığı anlar damga vurdu.
Beyza'nın Survivor'daki lenssiz halini buradan izleyebilirsiniz:
