onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Survivor'da Lenslerini Çıkaran Beyza, Acun Ilıcalı'yı Göremeyince Güldüren Anlar Yaşandı

Survivor'da Lenslerini Çıkaran Beyza, Acun Ilıcalı'yı Göremeyince Güldüren Anlar Yaşandı

survivor
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
10.03.2026 - 14:52

Survivor 2026'nın sempatik yarışmacılarından Beyza, yeni bölümde lenslerini çıkarınca etrafı görmekte zorlandı. Acun Ilıcalı'nın kendisine baktığını fark etmeyen Beyza'nın o anları yeni bölüme damga vurdu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Survivor 2026'nın yeni bölümüne Beyza'nın lenslerini çıkardığı anlar damga vurdu.

Survivor 2026'nın yeni bölümüne Beyza'nın lenslerini çıkardığı anlar damga vurdu.

Yarışmacıların ada konseyine gittiği yeni bölümde Beyza, lenslerini çıkardığı için uzağı görmekte zorlandı. Acun Ilıcalı'nın kendine baktığını fark etmeyen Beyza, 'Bana mı bakıyorsunuz?' diye sorarak Acun Ilıcalı'yı görmeye çalıştı. Beyza'nın Survivor'daki o anları sosyal medyada seyirci tarafından da paylaşıldı.

Beyza'nın Survivor'daki lenssiz halini buradan izleyebilirsiniz:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın