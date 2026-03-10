onedio
Sular Çekilince Milattan Önce 4. Yüzyılda Yapılan Kral Yolu Ortaya Çıktı

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
10.03.2026 - 15:51

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Tavşan Adası'na uzanan tarihi sur kalıntıları, denizin çekilmesiyle yeniden ortaya çıktı. Gümüşlük Mahallesi'nde her yıl zaman zaman tekrarlanan doğa olayı nedeniyle yine harika manzaralar görüldü. 

Vatandaşlar, Tavşan Adası'na yürüyerek ulaştı.

Tarihi Kral Yolu yeniden ortaya çıktı.

Deniz suyunun çekilmesiyle Milattan Önce (MÖ) 4. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen Mydos (Tavşan) Adası'na kadar uzanan şehir surları yeniden ortaya çıktı. Uzmanlar, yolun antik çağda Myndos kentinin savunma sistemi ve liman bağlantısının bir parçası olduğunu belirtiyor. Zaman içinde deniz seviyesinin yükselmesiyle büyük ölçüde su altında kalan yol, özellikle kış aylarının ardından ve rüzgârın etkisiyle suyun çekildiği dönemlerde yeniden görünür hale geliyor.

Yaklaşık 150 metre uzunluğundaki ve 2.5 metre genişliğindeki tarihi kral yolu sayesinde vatandaşlar, antik Mydos kentinin bulunduğu Tavşan Adası'na yürüyerek ulaşma imkanı buldu.

Efsane bir manzara sunuyor.

Bölgede yaşamını sürdürenler de ilçeye gelen tatilciler de tarihi sur duvarlarının yanına giderek fotoğraf çektiriyor.

Yaklaşık 20 yıldır Gümüşlük'te yaşamını sürdüren Adem Gültepe, bölgede her yıl Mart ayında su çekilmesinin yaşandığını belirtiyor. Bu durumu bilen vatandaşlar da yılın her Mart ayında bu doğal güzelliğin tadını çıkarıyor. Son yıllarda bölge, yalnızca yaz aylarında değil bu görkemli zaman diliminde de turistlerin ilgi odağı oluyor.

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
