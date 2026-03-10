onedio
6 Katlı Şato Türkiye'deki Ev Fiyatına Satışa Çıkarıldı! Restoranı Bile Var

10.03.2026 - 16:06

Japonya’dan gelen ilginç satış ilanı sosyal medyada oldukça konuşuluyor. Hokkaido bölgesinde yer alan altı katlı şato yaklaşık 2 milyon 783 bin TL fiyatla satışa çıkarıldı. Şato görünümüyle dikkat çeken yapı geniş arazi üzerinde bulunuyor. İçinde restoran alanı ve tüm katlara ulaşan asansör yer alıyor. Fakat fiyatın düşük görünmesinin ardında önemli bir neden bulunuyor.

Kaynak

Japonya’da 6 katlı şato yaklaşık 2 milyon 783 bin TL’ye satışta

Hokkaido bölgesinde yer alan Akabira kentinde dikkat çeken bir yapı satışa çıkarıldı. 1991 yılında inşa edilen şato tarzındaki bina yaklaşık 2 milyon 783 bin TL karşılığında alıcı bekliyor.

Beton ve çelik konstrüksiyona sahip yapı altı katlı olarak tasarlanmış. Görünümü ise Japonya’nın ünlü beyaz duvarlı Himeji Kalesi’ni andırıyor. Kat kat yükselen kiremitli çatılar ve koyu ahşap detaylar sayesinde oldukça dikkat çekici bir mimariye sahip.

Şatonun içinde restoran, asansör ve 40 araçlık otopark bulunuyor

Şato yalnızca mimarisiyle değil sunduğu özelliklerle de dikkat çekiyor. Yapı toplam 5.045 metrekare büyüklüğünde bir arazi üzerinde yer alıyor. Güney cepheli geniş bahçe alanı farklı kullanım seçenekleri sunuyor.

İkinci katta yer alan restoran alanı sayesinde ticari kullanım ihtimali bulunuyor. Altı katın tamamına ulaşan çalışan bir asansör sistemi de mevcut.

Ayrıca mülk içerisinde yaklaşık 40 araçlık park alanı yer alıyor. Geniş bahçe sayesinde yapı özel konut, butik otel veya etkinlik alanı gibi farklı projeler için değerlendirilebilecek potansiyele sahip.

Düşük fiyatın ardında ciddi tadilat masrafı bulunuyor

Şatonun fiyatı oldukça düşük görünse de bazı önemli masraflar dikkat çekiyor. Yapının çatı kiremitlerinin yenilenmesi ve parapet bölümünün onarılması gerekiyor. Tahmini tadilat maliyeti yaklaşık 2 milyon 200 bin TL civarında hesaplanıyor.

Ayrıca mülk için yıllık yaklaşık 330 bin TL civarında emlak vergisi ödenmesi gerekiyor. Satın alma maliyetinin yanında bakım ve vergi giderleri de hesaba katılması gereken kalemler arasında yer alıyor.

Akabira kentindeki yapı Furano kayak merkezine kısa sürüş mesafesinde bulunuyor. Sapporo’ya ulaşım da oldukça kolay. Tüm özellikler değerlendirildiğinde yapı hem turizm hem de ticari kullanım açısından ilginç fırsatlardan biri olarak görülüyor.

