6 Katlı Şato Türkiye'deki Ev Fiyatına Satışa Çıkarıldı! Restoranı Bile Var

Şatonun fiyatı oldukça düşük görünse de bazı önemli masraflar dikkat çekiyor. Yapının çatı kiremitlerinin yenilenmesi ve parapet bölümünün onarılması gerekiyor. Tahmini tadilat maliyeti yaklaşık 2 milyon 200 bin TL civarında hesaplanıyor.

Ayrıca mülk için yıllık yaklaşık 330 bin TL civarında emlak vergisi ödenmesi gerekiyor. Satın alma maliyetinin yanında bakım ve vergi giderleri de hesaba katılması gereken kalemler arasında yer alıyor.

Akabira kentindeki yapı Furano kayak merkezine kısa sürüş mesafesinde bulunuyor. Sapporo’ya ulaşım da oldukça kolay. Tüm özellikler değerlendirildiğinde yapı hem turizm hem de ticari kullanım açısından ilginç fırsatlardan biri olarak görülüyor.