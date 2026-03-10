6 Katlı Şato Türkiye'deki Ev Fiyatına Satışa Çıkarıldı! Restoranı Bile Var
Japonya’dan gelen ilginç satış ilanı sosyal medyada oldukça konuşuluyor. Hokkaido bölgesinde yer alan altı katlı şato yaklaşık 2 milyon 783 bin TL fiyatla satışa çıkarıldı. Şato görünümüyle dikkat çeken yapı geniş arazi üzerinde bulunuyor. İçinde restoran alanı ve tüm katlara ulaşan asansör yer alıyor. Fakat fiyatın düşük görünmesinin ardında önemli bir neden bulunuyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Japonya’da 6 katlı şato yaklaşık 2 milyon 783 bin TL’ye satışta
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şatonun içinde restoran, asansör ve 40 araçlık otopark bulunuyor
Düşük fiyatın ardında ciddi tadilat masrafı bulunuyor
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın