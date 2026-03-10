onedio
Kıskanmak Bu Akşam Var mı, Yok mu? Kıskanmak Neden Yok, Yeni Bölüm Ne Zaman?

Kıskanmak Bu Akşam Var mı, Yok mu? Kıskanmak Neden Yok, Yeni Bölüm Ne Zaman?

Merve Ersoy
Merve Ersoy
10.03.2026 - 16:57

NOW TV ekranlarında izlediğimiz Kıskanmak dizisinin bu akşam 10. bölümünün yayınlanması bekleniyordu. Selahattin Paşalı, Hafsanur Sancaktutan, Özgü Namal ve Mehmet Günsür'ün başrollerini paylaştığı dizide son dakika değişikliği yaşandı. Kıskanmak dizisi yayın akışından çıkarıldı.

'Kıskanmak bu akşam var mı, yok mu? Kıskanmak neden yok, yeni bölüm ne zaman? Kıskanmak neden iptal edildi?' soruları merak edilmeye başlandı. İşte detaylar...

Kıskanmak 10. Bölüm (Yeni Bölüm) Bu Akşam Var mı, Yok mu?

Kıskanmak 10. Bölüm (Yeni Bölüm) Bu Akşam Var mı, Yok mu?

Kıskanmak dizisinin bu akşam yayınlanması planlanan yeni bölümü iptal edildi. Kıskanmak (10. bölüm) yeni bölüm bu akşam yok.

Kıskanmak Yeni Bölüm Neden Yok?

Kıskanmak Yeni Bölüm Neden Yok?

Kıskanmak dizisinin yeni bölümü son anda iptal edildi. Kıskanmak 10. bölüm Galatasaray-Liverpool maçı sebebiyle iptal edildi.

Kıskanmak Yeni Bölüm Ne Zaman?

Kıskanmak Yeni Bölüm Ne Zaman?

Kıskanmak dizisinin 10. bölümünün 17 Mart Salı günü yayınlanması bekleniyor. Dizinin bayram arasına girmesi beklenmiyor.

10 Mart Salı NOW TV Yayın Akışı

10 Mart Salı NOW TV Yayın Akışı

07.30 İlk Bakış

08:00 Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.30 Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası

13.20 En Hamarat Benim

16.30 Kıskanmak

17.50 Refika’yla Özlediğimiz Ramazanlar

19.00 Now Ana Haber

20.00 Kıskanmak Tekrar

