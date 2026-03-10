Kıskanmak Bu Akşam Var mı, Yok mu? Kıskanmak Neden Yok, Yeni Bölüm Ne Zaman?
NOW TV ekranlarında izlediğimiz Kıskanmak dizisinin bu akşam 10. bölümünün yayınlanması bekleniyordu. Selahattin Paşalı, Hafsanur Sancaktutan, Özgü Namal ve Mehmet Günsür'ün başrollerini paylaştığı dizide son dakika değişikliği yaşandı. Kıskanmak dizisi yayın akışından çıkarıldı.
'Kıskanmak bu akşam var mı, yok mu? Kıskanmak neden yok, yeni bölüm ne zaman? Kıskanmak neden iptal edildi?' soruları merak edilmeye başlandı. İşte detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kıskanmak 10. Bölüm (Yeni Bölüm) Bu Akşam Var mı, Yok mu?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kıskanmak Yeni Bölüm Neden Yok?
Kıskanmak Yeni Bölüm Ne Zaman?
10 Mart Salı NOW TV Yayın Akışı
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın