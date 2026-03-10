onedio
article/comments
article/share
Haberler
Goygoy
Diziyle Gerçeği Karıştıranlardan Aşırı Dürüst Arkadaş Grubuna Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Diziyle Gerçeği Karıştıranlardan Aşırı Dürüst Arkadaş Grubuna Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
10.03.2026 - 17:44

Eski adı Twitter olan X'te yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan paylaşımlar farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da X'i mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Her gün olduğu gibi bugün de akımlarıyla, şakalarıyla mizahın nabzı hızlı attı. Bakalım bu Salı nelere gülünmüş?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Başlayalım!

Başlayalım!

Aşırı dürüstler...

Aşırı dürüstler...
twitter.com

Hayır Karahanlı...

Hayır Karahanlı...
twitter.com

Bu nasıl bir soru?

Bu nasıl bir soru?
twitter.com

Sen bizim sembolümüzsün.

Sen bizim sembolümüzsün.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ev sahibi olmaktan iyi.

Ev sahibi olmaktan iyi.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Kapatalım 👋

Kapatalım 👋
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de tam senlik 👍

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın