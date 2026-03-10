Twitter'ın Twitter Olduğu Zamanlardan Eski Ama Hala Komik Tweetler

Elon Musk'ın rekor ücretle satın aldığı Twitter, internet tarihinin en etkili mecralarından oldu. Satın alımın ardından logosundaki mavi kuşun sadeleştiği, isminin de X olduğu platform çokça kullanılsa da eski kullanıcılar eski havanın olmadığından şikayetçi. Bu durum da pek çok kişiyi eskilere götürüyor ve artık günümüzde nostaljik kalan paylaşımlar daha çok ilgi görüyor.

Biz de biraz nostalji yapıp eski paylaşımları hatırlayalım!