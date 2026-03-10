Sevgili Kova, bugün aşk hayatında kalbinin kapıları adeta yeniliklere ve heyecan dolu anlara sonuna kadar açık. Bekar bir Kova burcuysan, bugün yeni ve kalbini hızlandıracak bir aşkı bulma olasılığın oldukça yüksek. Ancak eğer bir ilişkin varsa, bugünün enerjisi senin için biraz daha farklı işleyebilir.

Eğer bu birliktelik seni tüketiyor, yıpratıyor ve sevgiden çok zorluklarla boğuşmana neden oluyorsa, bugün bu tür toksik bağlardan arınma şansın olabilir. Bu, belki de bir süredir içinde bulunduğun mutsuzluk döngüsünden çıkmana ve gerçek aşka, yani seni mutlu edecek, pozitif enerji verecek bir aşka adım atmana yardımcı olacak. Unutma ki bazen hayatımızdan çıkarmamız gereken kişi, yerine daha iyi şeylerin gelmesi sağlayabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…