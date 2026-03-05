Sevgili Kova, bugün Venüs'ün Koç burcuna adım atışıyla birlikte, aşk hayatında bir hareketlilik başlıyor. Mesajlaşmalar, tatlı mı tatlı flörtler ve iç gıcıklayıcı diyaloglar hızla artıyor. İletişim kurduğun herkesi etkileme yeteneğin bugünlerde tavan yapmış durumda. Bekarsan ve biraz heyecan arıyorsan, beklenmedik bir telefon çağrısı ya da sosyal medya mesajı kalbini çarptırabilir ve yeni bir aşk macerasının kapılarını aralayabilir.

Belki de bu yeni maceranın ilk adımı, telefonunda seni bekleyen bir mesaj olabilir. Ne dersin, belki de ona bir 'Günaydın' mesajı atmalısın? Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…