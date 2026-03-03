Sevgili Kova, bugün gökyüzünde Güneş ile Satürn'ün kavuşumunu gözlemliyoruz ve bu durum, aşk hayatında bazı etkiler yaratabilir. Senin, duygusal dünyanda mantığınla hareket etme eğiliminde olduğunu biliyoruz. Kalbinin sesine kulak vermek yerine, genellikle mantığının sesini dinlemeyi tercih ediyorsun. Bu, aşk hayatında duygusal bağlar kadar, güven ve istikrarın da senin için ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.

Zira bu durum, senin önceliğin olan güven ve istikrarı sağlayacak ve ilişkilerini daha da güçlendirecektir. Yani, aşkta mantığını kullanmak, sana daha sağlam ve güvenilir bir ilişki sunacak. Tabii eğer bekarsan, bu durum bağ kurmanı biraz zorlaştırabilir. Mantığınla hareket etme eğilimin, duygusal bağlar kurmayı biraz zorlaştırabilir. Belki de kendini daha iyi tanıman ve ne istediğini anlaman için zamana ihtiyacın vardır. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…