Buzdolabı Zannettik: Bir İçerik Üreticisi Zenginler İçin Üretilen Donanımlı Para Kasalarını Gösterdi

Elbette zenginlerin yaşam biçimi, kullanılan eşyaları ve hatta dünyaları bile farklı. Her biri kendi zevklerine göre, kendine özgü bir dünya oluşturuyor. Bu dünya, lüks ve konforun birleştiği, her detayın özenle seçildiği bir yaşam alanı haliyle. Kendi içinde farklı bir evren olan bu dünya, elbette dışardan her birimize oldukça ilginç görünüyor.

Bir içerik üreticisi zenginlerin kullandığı aşırı donanımlı para kasalarını gösterdi. Dışardan her birimizin buzdolabı zannettiği kasaların özellikleri de ayrı ayrı 'Ne hayatlar var!' dedirtti.