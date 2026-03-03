onedio
Buzdolabı Zannettik: Bir İçerik Üreticisi Zenginler İçin Üretilen Donanımlı Para Kasalarını Gösterdi

03.03.2026 - 19:41

Elbette zenginlerin yaşam biçimi, kullanılan eşyaları ve hatta dünyaları bile farklı. Her biri kendi zevklerine göre, kendine özgü bir dünya oluşturuyor. Bu dünya, lüks ve konforun birleştiği, her detayın özenle seçildiği bir yaşam alanı haliyle. Kendi içinde farklı bir evren olan bu dünya, elbette dışardan her birimize oldukça ilginç görünüyor.

Bir içerik üreticisi zenginlerin kullandığı aşırı donanımlı para kasalarını gösterdi. Dışardan her birimizin buzdolabı zannettiği kasaların özellikleri de ayrı ayrı 'Ne hayatlar var!' dedirtti.

Kaynak: https://x.com/haberebibak/status/2028...
Marka fark etmeksizin bu tarz yüksek güvenlikli, teknolojik ve mobilya görünümlü çelik kasaların fiyatları da kendi başına dudak uçuklatabiliyor.

Standart ev ve ofis tipi, basit şifreli küçük kasalar 5.000 TL – 15.000 TL arasında değişirken, yangına dayanıklı parmak izi okuyuculu kasalar 25.000 TL – 60.000 TL'yi bulabiliyor. Zırhlı, uzaktan erişimli, yüksek güvenlik sertifikalı kasaların fiyatı ise 150.000 TL – 350.000 TL arasında değişiyor. En yüksek fiyatın bu olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Videodakiler gibi otomatik saat kurmalı ve dekoratif görüntülere sahip kasaların fiyatları 1.000.000 TL'nin de üzerine çıkabiliyor.

