Tutulmalar Döngüsünün 2. Eşiği: 3 Mart Ay Tutulması

Ay tutulmaları dolunayların yoğunlaştırılmış halidir. Başak burcundaki bu tutulma bir duygu patlamasından ziyade, farkındalıkla arınma getirir. Gerçekler, ayrıntılar ve işlevsellik ön plandadır. Bu ışık altında hiçbir yanılsama ayakta kalamaz.

Bu tutulma özellikle şu alanları görünür kılar:

Günlük yaşamda ihmal edilen alanlar.

İç sesle uyumsuz, kişiyi yoran alışkanlıklar.

'Böyle gelmiş, böyle gider' denilen ancak enerji tüketen düzenler.

Unutmayın: Bu bir yargılama değil, bir teşhistir. Başak tutulması yıkmak için değil, iyileştirmek için gelir.

Gökyüzündeki Kritik Etkiler

Merkür Karşıtlığı: Zihinsel Hareketlilik

Tutulmanın Merkür ile yaptığı karşıt açı, zihinsel aktiviteyi zirveye taşır.

İç diyaloglar derinleşebilir ve beklenmedik konuşmalar yaşanabilir.

Görmezden gelinen bilgiler gün yüzüne çıkabilir.

Yaşanan hiçbir şey 'tesadüf' değildir; zihnin aydınlandığı bir eşikten geçiyoruz.

Jüpiter Sekstili: Anlam ve Koruma

Yoğunluğun içinde Jüpiter’in destekleyici açısı devrededir.

Ortaya çıkan sarsıcı gerçekler bile içinde büyüme ve bereket tohumu taşır.

Bir kapı kapanırken, daha doğru ve geniş bir kapı açılır.

Bu etki sizi küçültmek için değil, daha büyük bir versiyonunuza taşımak içindir.

Kadersel Kare: Rota Düzeltmesi

Tutulmanın kadersel açısı, sürece güçlü bir kader hissi ekler.

Yaşananlar tesadüf değil, bir rota düzeltmesidir .

Beklenmedik yön değişimleri sizi cezalandırmak için değil, otantik yolunuza hizalamak içindir.

Sonuç: Arınma ve Özgürleşme

Bu tutulma; işlevini yitirmiş alışkanlıkları, eski zihinsel senaryoları, suçluluk ve mükemmeliyetçilik kalıplarını ayıklamak için gelir. Bu, ay ışığıyla yapılan karmik bir temizliktir.

Gökyüzünden Mesaj:

'Kendini düzeltmek zorunda değilsin. Sadece artık sana hizmet etmeyeni bırak.'

3 Mart Ay Tutulması, sizi daha saf ve gerçek bir yaşam düzenine çağırıyor. Bu çağrıya kulak verdiğinizde, kaybettiğinizi sandığınız şeylerin aslında sizi özgürleştirdiğini fark edeceksiniz.

Gökler rehberimiz, yolumuz ışık olsun.

AstrodehA