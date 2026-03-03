İbnü’l-Arabi’nin Fütûhâtü’l-Mekkiyye Adlı Eserinde Geçtiği İddia Edilen Söylem Hakkında Açıklama!

Eserde açık bir ilke ortaya konur: Tutulmanın zamanı ve süresi hesapla bilinebilir, ancak o anda Allah’ın ne murat ettiği kesin bir hükümle söylenemez. Astronomik bilgi mümkündür, fakat gaybın kesin yorumu mümkün değildir. Mutlak bilgi ilahi iradeye aittir. Ayrıca tutulmanın hükmünün her yerde aynı olmayacağı belirtilir; tutulma nerede görülüyorsa hüküm o bölgeyle sınırlıdır ve görülmeyen yer için özel bir sonuç çıkarılmaz.

Manevi Derinlik ve Üslup Farkı

Tutulma namazı anlatılırken konu tamamen manevi boyuta taşınır. Gökteki kararma, insanın iç dünyasındaki kararmayla ilişkilendirilir ve namaz bir bilinç temizliği ile içsel arınma olarak yorumlanır. Metin siyasi bir senaryo üretmez; İbnü’l-Arabî’nin kullandığı derin, metafizik ve irfani dil de bunu doğrular. Oysa sosyal medyada dolaşan metin, düz ve maddeli bir kehanet anlatımıdır.

Sonuç nettir: Güvenilir Arapça nüshalara göre Ramazan’ın 13. gecesine sabitlenmiş bir ay tutulması kehaneti Fütûhâtü’l-Mekkiyye’de yer almaz. Fütûhât takvim merkezli bir tahmin metni değil, ibret ve içsel arınma çağrısıdır.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun. AstrodehA