İbnü'l-Arabi'nin Fütûhâtü'l-Mekkiyye Adlı Eserinde Geçtiği İddia Edilen Söylem Hakkında Açıklama!

Dr.Astrolog Şenay Devi
03.03.2026 - 20:25

Muhyiddin İbnü’l-Arabî’nin Fütûhâtü’l-Mekkiyye adlı eserinin Arapça tutulma bölümünü tıpkı basımdan incelediğinizde, sosyal medyada dolaşan “Ramazan’ın 13. gecesi ay tutulursa şu olur” şeklindeki maddeli bir kehanet metninin yer almadığını görürsünüz. Çünkü Fütûhât bir kehanet kitabı değildir. İbnü’l-Arabî tutulmayı belirli bir tarihe bağlanan olay listesi olarak değil, ilahi bir uyarı ayeti olarak ele alır. Amaç takvim vermek değil, insanı ibrete, tevazuya ve kulluğa yöneltmektir. Metinde Ramazan’ın 13. gecesine sabitlenmiş özel bir zaman ifadesi yoktur; belirli bir ülkeye veya bölgeye dair siyasi ya da toplumsal bir tahmin de bulunmaz. Olaylar madde madde sıralanmaz.

Bilgi ve Gayb Arasındaki Kesin Çizgi

Bilgi ve Gayb Arasındaki Kesin Çizgi

Eserde açık bir ilke ortaya konur: Tutulmanın zamanı ve süresi hesapla bilinebilir, ancak o anda Allah’ın ne murat ettiği kesin bir hükümle söylenemez. Astronomik bilgi mümkündür, fakat gaybın kesin yorumu mümkün değildir. Mutlak bilgi ilahi iradeye aittir. Ayrıca tutulmanın hükmünün her yerde aynı olmayacağı belirtilir; tutulma nerede görülüyorsa hüküm o bölgeyle sınırlıdır ve görülmeyen yer için özel bir sonuç çıkarılmaz.

Manevi Derinlik ve Üslup Farkı

Tutulma namazı anlatılırken konu tamamen manevi boyuta taşınır. Gökteki kararma, insanın iç dünyasındaki kararmayla ilişkilendirilir ve namaz bir bilinç temizliği ile içsel arınma olarak yorumlanır. Metin siyasi bir senaryo üretmez; İbnü’l-Arabî’nin kullandığı derin, metafizik ve irfani dil de bunu doğrular. Oysa sosyal medyada dolaşan metin, düz ve maddeli bir kehanet anlatımıdır.

Sonuç nettir: Güvenilir Arapça nüshalara göre Ramazan’ın 13. gecesine sabitlenmiş bir ay tutulması kehaneti Fütûhâtü’l-Mekkiyye’de yer almaz. Fütûhât takvim merkezli bir tahmin metni değil, ibret ve içsel arınma çağrısıdır.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun. AstrodehA

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

