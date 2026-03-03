Rusya'da Çukur Hayranı Annelerine Sürpriz Yapan Çocuklar Viral Oldu

Türk dizilerinin dünyanın dört bir yanında yayınlanması uzun yıllardır süren bir fenomen. Tabii bu dizilerin yayınlandıkları ülkelerde hayranları da oluyor ve pek çok hayran en az Türkler kadar o dizinin fanatiği olabiliyor. Rusya'da çekilen görüntülerde ise Çukur hayranı bir anneye çocukları maskeli bir sürpriz doğum günü düzenledi. O anlar viral oldu.