Rusya'da Çukur Hayranı Annelerine Sürpriz Yapan Çocuklar Viral Oldu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
03.03.2026 - 20:43

Türk dizilerinin dünyanın dört bir yanında yayınlanması uzun yıllardır süren bir fenomen. Tabii bu dizilerin yayınlandıkları ülkelerde hayranları da oluyor ve pek çok hayran en az Türkler kadar o dizinin fanatiği olabiliyor. Rusya'da çekilen görüntülerde ise Çukur hayranı bir anneye çocukları maskeli bir sürpriz doğum günü düzenledi. O anlar viral oldu.

İşte o video 📹

Yorumlar da gecikmedi.

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
