Tarihte Grafik Tasarımda Bir İlk: Harf Devrimi Öncesi Adalet Bakanlığı'na Ait Belgeler Ortaya Çıktı

Ağustos - Ekim 1925 (1341) tarihlerini kapsayan Ceride-i Adliye dergisinin 37-39. birleşik sayılarına ait olan bu kapak görseli, Cumhuriyet yargı teşkilatının Anadolu genelindeki kurumsal yayılımını ve personel dağılımını 'Mahkemelerin Grafik Müfredatıdır' başlığı altında sunmaktadır. Görselin sağ üst kısmındaki renkli dikey çubuklar, cinayet, asliye hukuk ve sulh ceza gibi farklı mahkeme türlerinde görev yapan hakim ve savcıların oranlarını kategorize ederken, sol ve orta kısımdaki kapsamlı merdiven grafiği Bursa, Konya ve Van gibi onlarca farklı vilayet ve kazadaki adli birimlerin dökümünü sergilemektedir. Merkeze yerleştirilen 1390 sayısı ile genel personel mevcuduna vurgu yapan bu tarihi belge, genç Cumhuriyet’in hukuk reformu sürecinde yargı ağını tüm ülke sathına nasıl bir sistematikle yaydığını sayısal ve coğrafi verilerle somutlaştırmaktadır.