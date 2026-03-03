Tarihte Grafik Tasarımda Bir İlk: Harf Devrimi Öncesi Adalet Bakanlığı'na Ait Belgeler Ortaya Çıktı
Henüz bilgisayarın esamesinin okunmadığı, hesaplamaların zihinle, çizimlerin ise hokka ve mürekkeple yapıldığı bir dönemde, Türk adalet sistemi veriyi adeta bir sanat eserine dönüştürdü. 1920’lerin ortasında 'Ceride-i Adliye' sayfalarında yayımlanan bu grafikler, istatistik biliminin estetikle buluştuğu dünyadaki en nadide ve erken örnekler arasında yer alıyor. Titiz bir el işçiliği ve derin bir sosyolojik bakış açısıyla hazırlanan bu görsel şölen, Cumhuriyet’in modernleşme vizyonunun ne kadar detaycı olduğunu kanıtlıyor.
Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1924 yılına ait bu grafik, Cumhuriyet’in ilk dönemindeki adliye hakimlerinin hukuk fakültesi mezunu olup olmadıklarını şehir bazında gösteren bir eğitim profili dökümüdür.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1925 yılına ait bu özel sayı kapağı, mahkemelerdeki dava akışını; devreden, yeni gelen ve sonuçlanan dosyalar üzerinden farklı renk kodlarıyla görselleştiren bir iş yükü istatistiğidir.
Ankara’da inşası süren Adliye Sarayı illüstrasyonunu içeren bu kapak, Başsavcılık makamının evrak trafiğindeki tam verimliliği sembolik bir sanatsal formla sunmaktadır.
1925 yılının son çeyreğine ait bu harita ve grafik seti, yargı teşkilatının ve personelinin Anadolu genelindeki coğrafi dağılımını ve kurumsallaşma düzeyini sayısal verilerle belgelemektedir.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın