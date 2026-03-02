onedio
Bilim Kanıtladı: Ömrü Uzatan 4 Temel Besin Belli Oldu

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
02.03.2026 - 14:23

Bilim dünyası, asırlık çınarların yaşadığı ve Mavi Bölgeler olarak adlandırılan coğrafyaların gizemini mutfaklarımıza taşıdı. Japonya’dan İtalya’ya uzanan bu bölgelerdeki yaşam kalitesini inceleyen uzmanlar, uzun ömrün sırrının coğrafi bir şanstan ziyade tabaktaki tercihlerde saklı olduğunu ortaya koydu. 11 binden fazla yetişkin üzerinde yapılan ve yaklaşık 15 yıl süren kapsamlı araştırma, belirli gıdaların düzenli tüketilmesinin ölüm riskini %22 oranında azalttığını bilimsel olarak kanıtladı.

Kaynak

Kaynak: https://www.escardio.org/news/press/p...
Bilim insanları iki dev beslenme modelini mercek altına aldı.

Araştırma kapsamında incelenen Gezegensel Sağlık Diyeti (PHD) ve Akdeniz Diyeti uzun yaşamın temel direkleri olarak saptandı. Gezegensel Sağlık Diyeti, sadece bireysel sağlığı değil, çevresel sürdürülebilirliği de odağına alarak tam tahıllar ve baklagillere dayalı bir sistem sunarken, Akdeniz Diyeti ise zeytinyağı ve sebze ağırlıklı yapısıyla kalp sağlığını korumaya devam ediyor. Elde edilen veriler, Gezegensel Sağlık Diyeti’ne sadık kalan grubun ölüm riskinin %22, Akdeniz Diyeti’ni uygulayanların ise %21 oranında düştüğünü gösteriyor.

Yaşam süresini uzatan dört temel gıda bulunuyor.

Yapılan detaylı analizler sonucunda, diğer faktörlerden bağımsız olarak yaşam süresini doğrudan etkileyen dört temel gıda grubu saptandı. Araştırmacılar; taze meyveler, süt ürünleri, başta zeytinyağı olmak üzere doymamış yağlar ve kuruyemişlerin düzenli tüketilmesinin erken ölüm riskini ciddi oranda düşürdüğünü belirtti. Dr. Mercedes Sotos Prieto’ya göre, bu gıdaların merkeze alındığı bir beslenme programı, vücudun yaşlanma sürecine karşı en güçlü kalkanı oluşturuyor.

Uzmanlar modern beslenme alışkanlıklarına dikkat edilmesi konusunda uyarıyor.

Uzun ömürlü olmanın yolu sadece doğru gıdaları tüketmekten değil, aynı zamanda zararlı olanlardan kaçınmaktan geçiyor. Uzmanlar, hamur işleri ve asitli içeceklerden uzak durmanın, seçilen sağlıklı gıdaların koruyucu etkisini pekiştirdiğini ifade ediyor. Ortalama yaşı 47,5 olan katılımcıların titizlikle takip edildiği bu çalışma, mutfaktaki küçük değişimlerin biyolojik yaşlanmayı yavaşlatabileceğini ve 100 yıla yaklaşan bir ömrün kapılarını aralayabileceğini bir kez daha kanıtlamış oldu.

