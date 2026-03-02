Bilim Kanıtladı: Ömrü Uzatan 4 Temel Besin Belli Oldu

Uzun ömürlü olmanın yolu sadece doğru gıdaları tüketmekten değil, aynı zamanda zararlı olanlardan kaçınmaktan geçiyor. Uzmanlar, hamur işleri ve asitli içeceklerden uzak durmanın, seçilen sağlıklı gıdaların koruyucu etkisini pekiştirdiğini ifade ediyor. Ortalama yaşı 47,5 olan katılımcıların titizlikle takip edildiği bu çalışma, mutfaktaki küçük değişimlerin biyolojik yaşlanmayı yavaşlatabileceğini ve 100 yıla yaklaşan bir ömrün kapılarını aralayabileceğini bir kez daha kanıtlamış oldu.