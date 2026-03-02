Korku mu Dram mı? Çığlık 7’den Hamnet’e Bu Hafta Sonunun Öne Çıkan Filmleri

Arco

Gelecekten gelen genç bir çocuk, kazara geçmişte mahsur kalır. Zamanı düzeltmek için çıktığı yolculuk hem duygusal hem maceralı bir sürece dönüşür.

Tavşan Luna: Kalp Adası

Cesur tavşan Luna, kötü bir planı bozmak için tehlikeli bir adaya gider. Film, dostluk ve dayanışma teması etrafında ilerler.

Uzun Kuyruk Marsupilami

Gizemli bir teslimat görevi, genç bir adamı beklenmedik bir maceranın içine sürükler. Paketten çıkan sevimli canlı, olayların yönünü değiştirir.

Hoplayanlar

İnsan bilincinin hayvan bedenine aktarılabildiği bir dünyada, genç bir kız sıra dışı bir deney yaşar. Kimlik ve empati üzerine kurulu eğlenceli bir hikâye sunar.