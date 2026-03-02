onedio
Korku mu Dram mı? Çığlık 7’den Hamnet’e Bu Hafta Sonunun Öne Çıkan Filmleri

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
02.03.2026 - 15:15

İstanbul’da sinema salonları bu hafta sonu hem gerilim hem de dramatik anlatılarla güçlü bir seçki sunuyor. Korku tutkunlarını koltuğa çivileyecek yapımlar ile duygusal yoğunluğu yüksek edebiyat uyarlamaları aynı vizyon takviminde buluşuyor. Eğer “Bu hafta ne izlesem?” diyorsanız, karanlık atmosferiyle öne çıkan korku filmlerinden ödül sezonuna göz kırpan dramalara kadar dikkat çeken yapımları sizin için derledik.

Korku / Gerilim

Korku / Gerilim

Çığlık 7

Sidney Prescott, geçmişi geride bıraktığını düşünürken Hayalet Maskeli yeniden ortaya çıkar. Tehdit bu kez ailesine uzanınca hayatta kalma mücadelesi kişisel bir savaşa dönüşür.

Şeyatin-i Cin

Sıradan görünen bir aile hayatı, açıklanamayan olaylarla dağılmaya başlar. Kaçış sandıkları yer, aslında karanlığın merkezine dönüşür.

Sığınak

Issız bir adada yalnız yaşayan bir adam, fırtınada kurtardığı genç kızla beklenmedik olayların içine sürüklenir. Geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalırken güvenli sandığı alan tehdit altına girer.

Güzellik Merkezi

Gençlik vadeden deneysel bir tedavi, kariyer hırsıyla hareket eden bir kadının hayatını değiştirir. Ancak kaybolan hastalar, sistemin karanlık yüzünü ortaya çıkarır.

Dram / Tarih / Biyografi

Dram / Tarih / Biyografi

Hamnet

Ünlü oyun yazarının ailesi, küçük oğullarının kaybıyla sarsılır. Yas süreci, hem evliliklerini hem de sanatını derinden etkiler.

Kıbrıs Türküsü

1950’lerden 1970’lere uzanan siyasi çalkantılar, bir öğretmenin direniş hikâyesi üzerinden anlatılır. Film, kişisel dönüşüm ile tarihsel kırılma noktalarını bir araya getirir.

Kurtuluş

Yıllar sonra köyüne dönen bir aile, güç dengesi değişmiş bir coğrafyada kendini bulur. Toprak, otorite ve aidiyet ekseninde gerilim yükselir.

Dram / Gerilim

Dram / Gerilim

7 Büyük Günah

Planlı bir cinayet girişimi, beklenmedik bir para ve suç örgütü bağlantısıyla kontrolden çıkar. Karakterler ahlaki sınırlarını birer birer aşmak zorunda kalır.

Kopma Noktası

Gerçek olaylardan esinlenen filmde bir adam, şirket yöneticisini rehin alarak ülke gündemini sarsar. Canlı yayınlanan kriz, psikolojik bir satranç oyununa dönüşür.

Komedi / Dram

Komedi / Dram

Parçalı Yıllar

Hayat boyu ikinci planda kalmış bir oyuncu, sonunda başrole hazırlanırken büyük bir gerçekle yüzleşir. Sahne ile gerçek hayat arasındaki çizgi giderek bulanıklaşır.

Animasyon / Aile / Fantastik

Animasyon / Aile / Fantastik

Arco

Gelecekten gelen genç bir çocuk, kazara geçmişte mahsur kalır. Zamanı düzeltmek için çıktığı yolculuk hem duygusal hem maceralı bir sürece dönüşür.

Tavşan Luna: Kalp Adası

Cesur tavşan Luna, kötü bir planı bozmak için tehlikeli bir adaya gider. Film, dostluk ve dayanışma teması etrafında ilerler.

Uzun Kuyruk Marsupilami

Gizemli bir teslimat görevi, genç bir adamı beklenmedik bir maceranın içine sürükler. Paketten çıkan sevimli canlı, olayların yönünü değiştirir.

Hoplayanlar

İnsan bilincinin hayvan bedenine aktarılabildiği bir dünyada, genç bir kız sıra dışı bir deney yaşar. Kimlik ve empati üzerine kurulu eğlenceli bir hikâye sunar.

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
