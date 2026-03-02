onedio
Yeni Bedelli Askerlik Ücreti Ne Kadar Olacak? Bedelli Askerlik İçin Gösterge Rakamı Değişiyor!

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
02.03.2026 - 14:48

AKP’nin hazırladığı 19 maddelik kanun teklifi paketinde, bedelli askerlik için uygulanan gösterge rakamının 240 binden 300 bine çıkarılması maddesi de yer aldı. Gösterge rakamında yapılacak artışla birlikte yeni bedelli askerlik ücreti yüzde 25 zamla 416 bin liraya yükselecek. Zamla birlikte elde edilecek gelirin Savunma Sanayii Destekleme Fonu’na aktarılacağı açıklandı.

AKP Grup Başkanvekili Abdullah Güler, TBMM’ye sunulan yeni kanun teklifinin detaylarını açıkladı.

Yeni kanun teklifi ile bedelli askerlikte uygulanan katsayı oranında yükselişe gidilecek. 240 binden 300 bine çıkacak gösterge sonrasında bedelli askerliğe yüzde 25 oranında zam geleceği belirtildi.

Yeni bedelli askerlik ücreti 416 bin liraya yükselecek.

AKP Grup Başkanvekili Abdullah Güler yaptığı açıklamada, bedelli askerlik ücretindeki artışın Savunma Sanayii Destekleme Fonu’na aktarılacağını belirtti.

