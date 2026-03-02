Yeni Bedelli Askerlik Ücreti Ne Kadar Olacak? Bedelli Askerlik İçin Gösterge Rakamı Değişiyor!
AKP’nin hazırladığı 19 maddelik kanun teklifi paketinde, bedelli askerlik için uygulanan gösterge rakamının 240 binden 300 bine çıkarılması maddesi de yer aldı. Gösterge rakamında yapılacak artışla birlikte yeni bedelli askerlik ücreti yüzde 25 zamla 416 bin liraya yükselecek. Zamla birlikte elde edilecek gelirin Savunma Sanayii Destekleme Fonu’na aktarılacağı açıklandı.
AKP Grup Başkanvekili Abdullah Güler, TBMM’ye sunulan yeni kanun teklifinin detaylarını açıkladı.
