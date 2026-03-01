Pep Guardiola, Orucu Protesto Eden Taraftarlara Tepki Gösterdi

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Guardiola, Leeds taraftarına olan kırgınlığını ve öfkesini şu sözlerle dile getirdi:

'Ramazan nedeniyle oruç tutan insanlar var. Niye oyuna 1-2 dakika ara verince yuhalıyorsunuz? Bugün dünyada neler olup bittiğini açın izleyin. Bütün mesele tüm dinlere saygı göstermektir. Sorun ne? İnsanların inançlarına ve temel ihtiyaçlarına sadece 60 saniye ayırmak bu kadar mı zor?'