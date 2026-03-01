Pep Guardiola, Orucu Protesto Eden Taraftarlara Tepki Gösterdi
Premier Lig’de Manchester City’nin Leeds United deplasmanında oynadığı kritik karşılaşmada, Ramazan ayı nedeniyle oruç açan futbolcular için verilen kısa mola sırasında tribünlerden yükselen yuhalama sesleri Pep Guardiola’nın tepkisini çekti. Deneyimli teknik adam, maç sonrası yaptığı açıklamada “Önemli olan saygıdır” diyerek dünya genelinde yankı uyandıran bir mesaj verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Guardiola, insani çıkışlarıyla gündeme geliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Leeds taraftarının protestosu Guardiola'yı çıldırttı.
Sözleri alkış topladı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın