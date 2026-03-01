onedio
Pep Guardiola, Orucu Protesto Eden Taraftarlara Tepki Gösterdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
01.03.2026 - 23:02

Premier Lig’de Manchester City’nin Leeds United deplasmanında oynadığı kritik karşılaşmada, Ramazan ayı nedeniyle oruç açan futbolcular için verilen kısa mola sırasında tribünlerden yükselen yuhalama sesleri Pep Guardiola’nın tepkisini çekti. Deneyimli teknik adam, maç sonrası yaptığı açıklamada “Önemli olan saygıdır” diyerek dünya genelinde yankı uyandıran bir mesaj verdi.

Guardiola, insani çıkışlarıyla gündeme geliyor.

İngiltere Premier Lig’de şampiyonluk yarışının belirleyici haftalarında Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, yalnızca sahadaki tercihleriyle değil, maç sonrası verdiği “insanlık” mesajıyla da gündeme oturdu. Leeds United deplasmanında yüksek tempoda oynanan karşılaşmanın Ramazan ayına denk gelmesi ise mücadeleyi saha dışına taşan duygusal ve etik bir tartışmanın merkezine yerleştirdi.

Leeds taraftarının protestosu Guardiola'yı çıldırttı.

Karşılaşmanın akşam saatlerinde oynanması nedeniyle sahada oruç tutan futbolcuların iftar yapabilmesi için hakem oyunu 1-2 dakikalığına durdurdu. Ancak bu sırada Leeds United tribünlerinden yükselen yuhalama ve protesto sesleri, Manchester City kulübesinde şaşkınlık yaratırken özellikle Pep Guardiola’nın tepkisini çekti.

Sözleri alkış topladı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Guardiola, Leeds taraftarına olan kırgınlığını ve öfkesini şu sözlerle dile getirdi:

'Ramazan nedeniyle oruç tutan insanlar var. Niye oyuna 1-2 dakika ara verince yuhalıyorsunuz? Bugün dünyada neler olup bittiğini açın izleyin. Bütün mesele tüm dinlere saygı göstermektir. Sorun ne? İnsanların inançlarına ve temel ihtiyaçlarına sadece 60 saniye ayırmak bu kadar mı zor?'

Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
