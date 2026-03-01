La Liga'da Irkçılık Sebebiyle Bir Maça Ara Verildi: Olaylı Maçta Irkçılık Şoku
Espanyol savunma oyuncusu Omar El Hilali, Pazar günü oynanan La Liga maçında Elche forveti Rafa Mir’in kendisine yönelik ırkçı bir hakarette bulunduğunu iddia etti.
Hakem Iosu Galech Apezteguia, Fas millî oyuncusu El Hilali ile görüştükten sonra, 80. dakikada anti-ırkçılık protokolü çerçevesinde maçı kısa bir süre durdurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Botla mı geldin?"
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Rafa Mir daha önce de cinsel saldırıyla suçlanmıştı. İspanyol futbolunda da ırkçılık sıkça tartışılmaya başlandı.
Bu söz neden ırkçı bir söylem olarak kabul ediliyor?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın