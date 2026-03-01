La Liga'da Irkçılık Sebebiyle Bir Maça Ara Verildi: Olaylı Maçta Irkçılık Şoku

Hakem raporunda, “El Hilali, Mir’in kendisine ‘Buraya bir botla mı geldin?’ şeklinde hitap ettiğini bildirdi; bu sözler hakem ekibinin hiçbir üyesi tarafından duyulmadı” ifadelerine yer verildi.

Raporda ayrıca, “Buna istinaden anti-ırkçılık protokolünü devreye aldım ve bu nedenle maç üç dakika durduruldu” denildi.

İspanya doğumlu El Hilali, olayın ardından görünür şekilde üzgün görünüyordu.