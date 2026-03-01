onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
La Liga'da Irkçılık Sebebiyle Bir Maça Ara Verildi: Olaylı Maçta Irkçılık Şoku

La Liga'da Irkçılık Sebebiyle Bir Maça Ara Verildi: Olaylı Maçta Irkçılık Şoku

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
01.03.2026 - 21:12

Espanyol savunma oyuncusu Omar El Hilali, Pazar günü oynanan La Liga maçında Elche forveti Rafa Mir’in kendisine yönelik ırkçı bir hakarette bulunduğunu iddia etti.

Hakem Iosu Galech Apezteguia, Fas millî oyuncusu El Hilali ile görüştükten sonra, 80. dakikada anti-ırkçılık protokolü çerçevesinde maçı kısa bir süre durdurdu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

"Botla mı geldin?"

"Botla mı geldin?"

Hakem raporunda, “El Hilali, Mir’in kendisine ‘Buraya bir botla mı geldin?’ şeklinde hitap ettiğini bildirdi; bu sözler hakem ekibinin hiçbir üyesi tarafından duyulmadı” ifadelerine yer verildi.

Raporda ayrıca, “Buna istinaden anti-ırkçılık protokolünü devreye aldım ve bu nedenle maç üç dakika durduruldu” denildi.

İspanya doğumlu El Hilali, olayın ardından görünür şekilde üzgün görünüyordu.

Rafa Mir daha önce de cinsel saldırıyla suçlanmıştı. İspanyol futbolunda da ırkçılık sıkça tartışılmaya başlandı.

Rafa Mir daha önce de cinsel saldırıyla suçlanmıştı. İspanyol futbolunda da ırkçılık sıkça tartışılmaya başlandı.

Ekim 2025’te, Sevilla’dan Elche’ye kiralık olarak forma giyen İspanyol oyuncu, cinsel saldırı iddialarıyla suçlanmıştı.

İspanyol futbolu, son yıllarda tribünlerdeki ırkçılık sorunuyla başa çıkmakta zorlanıyor; Real Madrid’in forveti Vinicius Junior sık sık hedef alınıyor.

Şubat ayında Vinicius, Şampiyonlar Ligi maçında Benfica orta saha oyuncusu Gianluca Prestianni’nin kendisine ırkçı hakarette bulunduğunu iddia etti.

Mayıs 2025’te, 2022’de Vinicius’a yönelik ırkçı hakaretler nedeniyle Valladolid taraftarlarından beşi birer yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ocak 2023’te ise Atletico Madrid’in bir ultra grubundan dört kişi, Vinicius’un bir kuklasını sergiledikleri için hapis cezası aldı; ancak ceza daha sonra para cezasına çevrildi.

Bu söz neden ırkçı bir söylem olarak kabul ediliyor?

Bu söz neden ırkçı bir söylem olarak kabul ediliyor?

“Buraya bir botla mı geldin?” ifadesi, bağlama göre ırkçı bir hakaret olarak değerlendiriliyor çünkü genellikle göçmen karşıtı ve aşağılayıcı bir ima içeriyor. Avrupa futbolunda özellikle Kuzey Afrika veya Sahra-altı kökenli oyunculara yönelik olarak “botla geldin” benzeri söylemler, kişinin menşei veya etnik kökeni üzerinden aşağılanması anlamına gelir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın