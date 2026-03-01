onedio
ABD ve İsrail’in Saldırılarında İran’daki İlkokul Hedef Alındı: Ders Gören 85 Kız Çocuğu Hayatını Kaybetti

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
01.03.2026 - 14:34

ABD ve İsrail, dün İran’a yönelik askeri operasyona başlamıştı. Henüz savaşın ilk gününde adeta vahşet yaşandı. Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki 'Şeceretü’t-Tayyibe Kız İlkokulu' bombalandı ve dersteki 85 kız çocuğu hayatını kaybetti. Bombalanan okuldan görüntüler ise adeta yürekleri burktu.

ABD ve İsrail’in İran’a başlattığı askeri operasyonun ilk gününde adeta vahşet yaşandı.

Fars Haber Ajansı, Minab Savcılığı tarafından yapılan açıklamayı yayımladı.

Açıklamada, Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki 'Şeceretü’t-Tayyibe Kız İlkokulu'nu hedef alan ABD-İsrail saldırısında şu ana kadar hayatını kaybeden öğrenci sayısının 85’e yükseldiği belirtildi.

Minab Kaymakamı Muhammed Radmehr, okulun doğrudan hedef alındığını ve çok sayıda öğrencinin saldırıda hayatını kaybettiğini belirtti.

Bombalanan okuldan yürek burkan görüntüler 👇

