ABD ve İsrail’in Saldırılarında İran’daki İlkokul Hedef Alındı: Ders Gören 85 Kız Çocuğu Hayatını Kaybetti
ABD ve İsrail, dün İran’a yönelik askeri operasyona başlamıştı. Henüz savaşın ilk gününde adeta vahşet yaşandı. Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki 'Şeceretü’t-Tayyibe Kız İlkokulu' bombalandı ve dersteki 85 kız çocuğu hayatını kaybetti. Bombalanan okuldan görüntüler ise adeta yürekleri burktu.
ABD ve İsrail’in İran’a başlattığı askeri operasyonun ilk gününde adeta vahşet yaşandı.
Bombalanan okuldan yürek burkan görüntüler 👇
