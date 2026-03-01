onedio
İstanbul'da Bu Hafta Çocuklarla Yapılacak Etkinlikler: 2 - 8 Mart Çocuk Tiyatroları ve Etkinlik Takvimi

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
01.03.2026 - 15:10

Mart ayının ilk haftası İstanbul, çocuklar için bir dizi etkinlikle dolup taşıyor. Bu hafta boyunca çocuklar, sirk ve illüzyon gösterilerinden atölye çalışmalarına, hayvanat bahçesi gezilerinden tiyatro oyunlarına kadar çeşitli deneyimlerle tanışma fırsatı bulacaklar. Tiyatrolar, interaktif oyun alanları ve müzikli etkinlikler ile çocuklar hem eğlenirken hem de yeni şeyler öğrenecekler. Ailenizle birlikte İstanbul'un renkli dünyasını keşfetmek, çocukların enerjilerini atabilecekleri bir ortam sağlamak ve unutulmaz anılar biriktirmek için bu haftanın çocuk etkinliklerine göz atmanızı öneririz.

Peki, İstanbul'da bu hafta çocuklarla ne yapılır? Bu hafta hangi çocuk filmi izlenir? Bu hafta hangi tiyatro oyunu var? 2 - 8 Mart haftası hangi müzeye, atölyeye ya da sergiye gidilir? 

UYARI: Etkinliklerin güncel olduğunu doğrulamak ve kontenjanlar tükenmeden bilet alabilmek için bilet satın alma platformlarını kullanmanızı tavsiye ederiz. Bu metin, bir reklam metni değil, eğitici ve eğlenceli etkinlik önerileri içeren bir listeyi sunmaktadır.

İşte detaylar...

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Çocuk Oyununa Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Çocuk Oyununa Gidilir?

İstanbullular bu hafta çocuklarıyla birlikte hem keyifli zaman geçirmek hem de öğretici etkinliklere katılmak için çocuk oyunlarını araştırıyor. Anadolu ve Avrupa Yakası'ndaki sahneleri dolduran birbirinden renkli ve eğlenceli oyunlar arasında ise müzikaller de bulunuyor. 

İşte bu hafta, 2 - 8 Mart tarihleri arasında Anadolu Yakası'nda sahnelenecek olan çocuk tiyatroları ve müzikaller: 

2 - 8 Mart Anadolu Yakası Çocuk Tiyatro Oyunları:  

  • 6 Mart 11.00 – Küçük Kara Balık (3–6 Yaş) – Kadıköy Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi

  • 7 Mart 13.00 – Karlar Ülkesi Dostluğun Gücü (2 Yaş+) – Akla Kara Tiyatro Salonu

  • 7 Mart 13.00 – Paw Petrol Doğa Devriyesi (3–10 Yaş) – Üsküdar Bağlarbaşı Kültür Merkezi - Çamlıca Salonu

  • 8 Mart 12.00 – Sevdalı Bulut (5–17 Yaş) – Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi

  • 8 Mart 13.00 – Oyuncak Arkadaşlar (3 Yaş +) – DasDas Açık Sahne

  • 8 Mart 15.00 – Alaaddin - Özgürlük Şarkısı (3–12 Yaş) – Kadıköy Eğitim Sahnesi

2 - 8 Mart Anadolu Yakası Çocuk Müzikalleri: 

  • 7 Mart 11.00 – Kırmızı Balık Denizaltı Müzikali (0–7 Yaş) – Hilltown Seyirlik Sahne

  • 8 Mart 13.00 – Kuromi & Dostları Tiyatro Oyunu (3–6 Yaş) – Palladium AVM Tiyatro Salonu 2

  • 8 Mart 14.00 – Ceviz Adam Müzikali – Hilltown Seyirlik Sahne

İngilizce Çocuk Oyunu: 

  • 8 Mart 14.00 – STARRY NIGHT Tiyatro Oyunu (3 Yaş+) – Caddebostan Kültür Merkezi Büyük Salon

Sırada Avrupa Yakası'ndaki birbirinden eğlenceli ve öğretici çocuk oyunları ve müzikaller var. Çocuğunuzun yaş grubuna uygun oyunu seçerek erkenden bilet almayı unutmayın: 

2 - 8 Mart Avrupa Yakası Çocuk Tiyatro Oyunları:   

  • 6 Mart 14.00 – Meddah Gösterisi (3–17 Yaş) – AKM Çok Amaçlı Salon

  • 7 Mart 13.00 & 15.00 – Don Kişot Çocuk Tiyatrosu (3–6 Yaş) – DasDas İstinyePark Tiyatro Salonu

  • 7 Mart 14.00 – Ramazan Neşesi (3 Yaş+) – Efsahne Beyoğlu

  • 7 Mart 14.00 – Charlie'nin Çikolata Fabrikasında (3–10 Yaş) – Cem Karaca Kültür Merkezi

  • 7 ve 8 Mart 13.00 & 15.00 – ETİ Çocuk Tiyatrosu Bir Bilmecem Var Çocuklar (5–12 Yaş) – Küçükçekmece Atakent Kültür Merkezi

  • 8 Mart 12.00 – Benim Küçük Yıldızım (3–6 Yaş) – Kağıthane Sadabad Sahnesi

  • 8 Mart 13.00 – Maşa ile Koca Ayı Sürpriz Gösteri (3–6 Yaş) – Torium Sahne

  • 8 Mart 14.00 – Ramazan Neşesi (3 + Yaş) – Efsahne Beyoğlu

  • 8 Mart 13.00 – Pinokyo ''Çocuk Tiyatrosu'' (3–6 Yaş) – DasDas İstinyePark Tiyatro Salonu

  • 8 Mart 14.00 – Sihirli Kütüphane (3–6 Yaş) – Trump Sahne

2 - 8 Mart Avrupa Yakası Çocuk Müzikalleri: 

  • 8 Mart 12.00 – Susam Sokağı 'Kurabiye Operasyonu' (2 + Yaş) – Mall Of İstanbul Biletinial Moi Sahne

İstanbul'da Bu Hafta Vizyonda Hangi Çocuk Filmleri Var?

İstanbul'da Bu Hafta Vizyonda Hangi Çocuk Filmleri Var?

Vizyondaki çocuk filmlerini yakından takip eden ailelerin çocukları ile birlikte 2-8 Mart tarihlerinde gidebilecekleri yeni film Hoplayanlar, 6 Mart'ta beyaz perdede. İşte, detaylar: 

Hoplayanlar (Hoppers)

  • Konusu: Bilim insanlarının insan bilincini robot hayvanlara aktarmayı başardığı bir dünyada, hayvansever Mabel bir kunduzun zihnine girer. Mabel, hayvanlar aleminde hem eğlenceli hem de doğanın dengesini korumaya yönelik büyük bir maceraya atılır. 

Vizyon Tarihi: 6 Mart 2026 

Yaş Aralığı: 6+ Yaş

2 - 8 Mart haftasına keyifli filmlerle renk katmak istiyorsanız, geçtiğimiz aylarda vizyona giren ancak henüz izlemediğiniz filmlerden birini seçebilirsiniz. İstanbul'un çeşitli salonlarında hâlâ gösterimi devam eden dört filmi sizin için derledik. İşte, hâlâ izleyebileceğiniz o çocuk filmleri: 

1. Komşum Totoro (My Neighbor Totoro)

  • Konusu: Anneleri hastalanan Satsuki ve Mei, babalarıyla birlikte kırsal bir eve taşınır. Ev ve çevresindeki ormanda karşılaştıkları büyülü varlıklar, iki kardeşi fantastik bir dünyaya sürükler.

Vizyon Tarihi: 12 Ocak 2026

Film Türü: Animasyon, Fantastik, Aile

Yaş Aralığı: 6+ 

2. Kral Şakir: Dünyalar Karıştı

  • Konusu: Şakir ve ekibi, yapay zekanın kontrol ettiği bir müzik grubunun şehirdeki hipnoz planını engellemek için farklı dünyalarda maceraya atılır. Lunapark, metro ve Yerebatan Sarnıcı gibi mekanlarda mücadele ederler.

Vizyon Tarihi: 05 Şubat 2026

Film Türü: Macera, Animasyon, Aile

Yaş Aralığı: 6+

3. Flow: Bir Kedinin Yolculuğu

  • Konusu: Evi selde yıkılan yalnız bir kedi, farklı hayvanların yaşadığı bir teknede hayatta kalmayı öğrenir ve birlikte hareket etmenin önemini keşfeder.

Vizyon Tarihi: 18 Ocak 2026

Film Türü: Macera, Animasyon, Fantastik, Aile

Yaş Aralığı: 6+

4. Mirai

  • Konusu: Dört yaşındaki Kun, kız kardeşi Mirai’nin doğumuyla kendine yeterince ilgi gösterilmediğini düşünür. Arka bahçedeki sihirli bir ağaç sayesinde geçmiş ve geleceğe yolculuk yaparak kardeşliği ve büyümeyi öğrenir.

Vizyon Tarihi: 24 Şubat 2026

Film Türü: Macera, Animasyon

Yaş Aralığı: 7+

İstanbul'da Bu Hafta Çocuklar İçin Hangi Konserler Var?

İstanbul'da Bu Hafta Çocuklar İçin Hangi Konserler Var?

Müzik, dans ve eğlence de İstanbul sahnelerinde! Çocuklar için düzenlenen neşeli konserler kentin kültür ve sanat etkinliklerini renklendiriyor. Üstelik Anadolu ve Avrupa Yakası'nda çocuğunuzun yaş grubuna uygun etkinliği bulabilirsiniz. 

2 - 8 Mart Anadolu Yakası Çocuk Konserleri

  • 7 Mart 14.00 – Lemi Abi ve Zuzi Show (2 –17 Yaş) – Duru Tiyatro Watergarden Performans Merkezi

2 - 8 Mart Avrupa Yakası Çocuk Konserleri

  • 7 Mart 16.00 – Şubadap Çocuk (3 Yaş +) – HOP Sahne

  • 7 Mart 13.00 – Gönül Yeprem ile Neşeli Notalar Çocuk Konseri (3–17 Yaş) – Açi Okullari Sariyer Sahnesi

İstanbul'da Bu Hafta Çocuklarla Gidilecek Sirk, İllüzyon Gösterisi, Karnaval ve Hayvanat Bahçeleri

İstanbul'da Bu Hafta Çocuklarla Gidilecek Sirk, İllüzyon Gösterisi, Karnaval ve Hayvanat Bahçeleri

2 - 8 Mart 2026 tarihleri arasında, İstanbul'da çocuklar için düzenlenen opera, sirk ve illüzyon gösterileri çocukların klasik sanatlarla tanışmaları için mükemmel bir fırsat sunuyor. Ayrıca hayvanat bahçeleri ve yunus gösterileri de çocukları canlılar dünyası ile buluşuyor. 

2 - 8 Mart Avrupa Yakası'nda Yunus Gösterisi

  • 3 Mart 14.00 – İstanbul Dolphinarium Yunus Gösteri Merkezi – İstanbul Dolphinarium (Çocukları sualtı dünyasına davet eden etkinlik alanı 4, 5, 7 ve 8 Mart tarihlerinde de açık) 

2 - 8 Mart Anadolu Yakası'nda Sirk ve İllüzyon Gösterileri

  • 2 Mart 10.00 – Akvaryum & Sualtı Hayvanat Bahçesi – Emaar Akvaryum & Sualtı Hayvanat Bahçesi / Emaar Square Mall (Çocukları canlılar dünyasına davet eden etkinlik alanı 3, 4, 5, 7 ve 8 Mart tarihlerinde de açık) 

  • 7 Mart 12.00 – Madagaskar Sirki - Büyülü Dünya Turu (2 Yaş +) – Kadıköy Eğitim Sahnesi

  • 8 Mart 12.00 – The Illusionist - Enver Ertaş (3 Yaş +) – Sahne Dragos

2 - 8 Mart Anadolu Yakası'nda Opera 

  • 8 Mart 13.00 – Miyav Operası 'İlk Operam' (2 Yaş +) – Kadıköy Eğitim Sahnesi

  • 8 Mart 15.00 – Miyav Operası 'İlk Operam' (2 Yaş +) – Kadıköy Eğitim Sahnesi

2 - 8 Mart Anadolu Yakası'nda Karnaval 

  • 7 Mart 12.00 – Necmi Yapıcı İle Eğlence Karnavalı (5 Yaş +) – Sahne Dragos

İstanbul'da Bu Hafta Çocuklarla Nereye Gidilir? Hangi Etkinlikler Var?

İstanbul'da Bu Hafta Çocuklarla Nereye Gidilir? Hangi Etkinlikler Var?

İstanbul'da bu hafta, çocuklarınızın gelişimine katkı sağlayacak, onların el becerilerini geliştirecek ve sosyal becerilerini artıracak atölye ve workshop'lar bulunuyor. Bu etkinlikler, çocuklarınıza hem eğlenme hem de öğrenme fırsatı sunacak:

Avrupa Yakası'nda Çocuklarla Gidilecek Atölyeler

  • Yaratıcı Müzik: Ritim, Ses ve Hareket – Ritim, ses ve hareket atölyesinde çocuklar müziği aktif olarak deneyimliyor. Beden perküsyonu ve ritim çalgılarıyla doğaçlama oyunlar yaparak kendi ritimlerini oluşturuyor ve uyum içinde birlikte hareket etmeyi öğreniyorlar. Müzikle yaratıcı bağ kurmak isteyen tüm çocuklara açık.

Etkinlik Türü: Atölye Yaş Sınırı: (7-11)

8 Mart - AKM Çocuk Sanat Merkezi

  • Kar Tanesinin Şarkısı: Ebeveyn-Çocuk Müzik Atölyesi – Çocuklar ve ebeveynleriyle kışın büyülü dünyasını müzikle keşfediyoruz. Kış şarkılarına eşlik edip enstrümanlarla kendi orkestralarını kurarken, ritim duygusu ve bedensel koordinasyon gelişiyor; aileler ise paylaşım dolu bir deneyim yaşıyor.

Etkinlik Türü: Atölye Yaş Sınırı: (3-4)

8 Mart - AKM Çocuk Sanat Merkezi

Anadolu Yakası'nda Çocuklar İçin Atölyeler: 

  • Doğa Atölyeleri – Baharın gelişi ile Mart ayı açık alan doğa atölyelerinde çocuklarınızı birbirinden farklı atölyelere götürebilirsiniz. Mart'ın ilk haftasında Rüzgarı Hissediyorum, 8 Mart'tan itibaren ise Su ve Doğa Keşfi, Atölye Orman'da!

Etkinlik Türü: Atölye Yaş Sınırı: (3-6)

1-7 Mart - Çekmeköy Doğa Parkı

Bu Hafta Hangi Müzeye Gidilmeli?

Bu Hafta Hangi Müzeye Gidilmeli?

Çocuklarınız ile birlikte plan yaparken hem eğitici hem heyecan verici rotalar arıyorsanız, bu hafta sizin için yeni rotalar belirledik. İstanbul'da keşfetmeye, denemeye ve hayal kurmaya alan açan müze ve kültür duraklarıyla dolu listemizde eğlence durakları da var. İşte 2–8 Mart 2026 haftası gidilebilecek müze ve sergiler: 

  • Deniz Müzesi – Denizcilik tarihine ilgi duyan çocuklar için etkileyici bir rota. Osmanlı dönemine ait kayıklar, gemi maketleri ve deniz kültürüne dair objelerle dolu sergiler, minik ziyaretçilere deniz dünyasını yakından tanıma fırsatı sunuyor.

  • PTT Pul Müzesi – Küçük gibi görünen ama büyük hikâyeler barındıran pullar üzerinden tarih ve kültür yolculuğu. Çocuklar burada farklı ülkeleri, önemli olayları ve sembolleri eğlenceli bir şekilde tanıyabiliyor.

  • Beykoz Cam ve Billur Müzesi – Işıltılı cam eserler, zarif tasarımlar ve etkileyici mimarisiyle hem görsel hem kültürel bir deneyim sunuyor. El işçiliğini yakından görmek çocukların estetik algısını geliştiren bir deneyim olabilir.

Eğlence Mekanları

  • Trump Alışveriş Merkezi Buz Pisti – Enerjisini atmak isteyen minikler için eğlenceli bir alternatif. Buz pateni deneyimi hem denge hem koordinasyon gelişimine katkı sağlarken keyifli bir hafta sonu aktivitesine dönüşebilir. 

Pazartesi - Cuma 11.00 - 22.00 Cumartesi - Pazar 1100 - 22.00

Eğitici ve Öğretici Sosyal Deneyim 

  • İstanbul Modern – Sanal Sergi Turları – Müzenin güncel ve geçmiş sergilerini çevrimiçi gezme imkanı sunar. Çocuklar modern sanat eserlerini ev ortamında keşfederken farklı anlatım biçimleriyle tanışabilir.

UYARI: Müze ve etkinlik alanları genellikle hafta içi ve hafta sonu ziyaret edilebilir. Ancak 2–8 Mart 2026 tarihleri arasında gitmeyi planladığınız müze, sergi ve atölyelerin güncel ziyaret saatlerini kontrol etmeniz öneririz. Dijital bilet seçeneği sunan sergi, atölye ve merkezlere önceden rezervasyon yaparak ya da bilet alarak bekleme süresini azaltabilirsiniz.

Bu Hafta Hangi Kültür İstanbul Ramazan Etkinlikleri Var?

Bu Hafta Hangi Kültür İstanbul Ramazan Etkinlikleri Var?

Panorama 1453 Tarih Müzesi'nde 21 Şubat'ta başlayan ve 14 Mart 2026 tarihine kadar devam edecek olan Ramazan ayı özel etkinlikleri dikkat çekiyor. Etkinlikler, geleneksel gösterilerden tiyatral performanslara, yaratıcı atölyelerden çocuklar için özel çalışmalara kadar geniş bir yelpazede sunulacak. İşte 2 - 8 Mart etkinlik programı:

7 Mart 2026 – Cumartesi:

  • 13.00 – 14.00 | Çocuk Etkinlikleri Karagöz Hacivat Hayalden Geleceğe (Tiyatral Performans)

  • 14.00 – 15.00 | Çocuk Etkinlikleri Ramazan Hilali Yapım Atölyesi

  • 15.30 – 16.30 | Çocuk Etkinlikleri Masal Masal Ramazan (İnteraktif Masal Anlatımı)

8 Mart 2026 – Pazar:

  • 14.30 – 15.30 | Çocuk Etkinlikleri Kendi Ramazan Hilalini Tasarla

  • 15.30 – 16.30 | Çocuk Etkinlikleri Beyfendi İbiş (Tiyatral Performans)

Not: Etkinliklere katılmak ücretsizdir, ancak Radar Türkiye üzerinden kayıt yaptırılması gerekmektedir.

Hasköy Parkı Etkinlik Çadırı Etkinlikleri: 

Beyoğlu Belediyesi tarafından düzenlenen Hasköy Parkı Etkinlik Çadırı etkinlikleri ise 1 Mart'tan 17 Mart'a kadar devam ediyor. Etkinlikler arasında sinema gösterimleri, Karagöz Hacivat etkinlikleri, yüz boyama sanatı, balon katlama atölyeleri, yarışmalar ve konserler de bulunuyor. Etkinlik takvimi ve detayları için Beyoğlu Belediyesi'nin Instagram sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

İBB SineBüs Bu Hafta Nerede?

İBB SineBüs Bu Hafta Nerede?

SineBüs, Ramazan ayı süresince İstanbul'un çeşitli bölgelerinde seyircilere ücretsiz film gösterimleri sunmayı hedefliyor. Bu özel etkinlik, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. tarafından organize ediliyor. 

SineBüs'ün yolculuğu, 21 Şubat'ta Beykoz ilçesinden başladı. Film gösterimlerinin yapılacağı yerler arasında 8 farklı ilçe bulunuyor. İşte 2 - 8 Mart SineBüs Ramazan Ayı Film Gösterim Tarihleri ve Yerleri:

  • 7 Mart Cumartesi: Silivri

  • 8 Mart Pazar: Çatalca

