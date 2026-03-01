Orta Doğu'da Kriz Sürerken Avrupa Komisyonu Başkanı’ndan İlginç Paylaşım: Toplantı İçin Pazartesi Beklenecek
Orta Doğu’da tansiyon her geçen saat yükselirken, Avrupa Birliği cephesinden dikkat çeken bir açıklama geldi. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda İran’daki gelişmeler nedeniyle pazartesi günü özel bir güvenlik toplantısı düzenleyeceğini duyurdu. O açıklama sosyal medyada gündem oldu.
Bütün dünya Orta Doğu'daki savaşı konuşurken, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen X (Twitter) üzerinden ilginç bir paylaşım yaptı.
"Üçüncü Dünya Savaşı çıktığında Avrupalı liderler standart 9-5 çalışma saatleri dışında görev başında olacaklar"
"Acil 3. Dünya Savaşı toplantısının yalnızca normal çalışma saatlerinde yapılması gerektiği talebi kadar Avrupai bir şey yok"
"Zor zamanlarda tek umudumuz iş-yaşam dengesi"
