Orta Doğu'da Kriz Sürerken Avrupa Komisyonu Başkanı’ndan İlginç Paylaşım: Toplantı İçin Pazartesi Beklenecek

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
01.03.2026 - 16:07

Orta Doğu’da tansiyon her geçen saat yükselirken, Avrupa Birliği cephesinden dikkat çeken bir açıklama geldi. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda İran’daki gelişmeler nedeniyle pazartesi günü özel bir güvenlik toplantısı düzenleyeceğini duyurdu. O açıklama sosyal medyada gündem oldu.

Bütün dünya Orta Doğu'daki savaşı konuşurken, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen X (Twitter) üzerinden ilginç bir paylaşım yaptı.

twitter.com

Paylaşımında resmen 'ofis saatleri dışında çalışmadığını' dile getiren Leyen, pazartesi günü bu konuyla ilgilenileceğini dile getirdi.

'İran'daki mevcut durum nedeniyle Pazartesi günü özel bir Özel Güvenlik Kurulu düzenliyorum.

Bölgesel güvenlik ve istikrar açısından, İran'ın bölgedeki ortaklarına yönelik haksız saldırılarıyla daha fazla gerginliğin tırmanmaması son derece önemlidir.'

"Üçüncü Dünya Savaşı çıktığında Avrupalı liderler standart 9-5 çalışma saatleri dışında görev başında olacaklar"

twitter.com

👇

👇
twitter.com

'İran az önce nükleer saldırıya uğradı'

'Avrupalılar: E-postanız için teşekkürler. Şu anda 7 Nisan 2026'ya kadar yıllık kayak tatilimde olduğumdan ofis dışındayım.'

"Acil 3. Dünya Savaşı toplantısının yalnızca normal çalışma saatlerinde yapılması gerektiği talebi kadar Avrupai bir şey yok"

twitter.com

👇

👇
twitter.com

'3. Dünya Savaşı başlamak üzere'

AB: 'Hafta sonları çalışmak yönetmeliklerimize aykırı.'

"Zor zamanlarda tek umudumuz iş-yaşam dengesi"

twitter.com

👇

👇
twitter.com
twitter.com
