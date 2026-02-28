onedio
İsrail Medyası ve Netanyahu, Hamaney'in Hayatta Olmadığını İddia Etti

Hakan Karakoca
28.02.2026 - 23:22

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in hayatını kaybetmiş olabileceğini öne sürdü. Televizyondan yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde Tahran’daki karargâha düzenlenen saldırının hedefinde Hamaney’in bulunduğunu belirten Netanyahu, liderin öldüğüne dair güçlü işaretler olduğunu savundu.

Reuters’a konuşan üst düzey bir İsrailli yetkili de saldırı sırasında Hamaney’in yaşamını yitirdiğini ve naaşına ulaşıldığını iddia etti.

İran: Psikolojik savaş yürütüyorlar

İsrail devlet televizyonu Kann, bugün gerçekleştirilen saldırılarda İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in hayatını kaybettiğini ileri sürdü. İsrail medyasındaki haberlere göre İsrail’in ABD Büyükelçisi Yechiel Leiter, ABD’li yetkililerle görüşerek Hamaney’in Tahran’daki saldırılar sırasında öldürüldüğü bilgisini paylaştı. Ancak Hamaney’in ofisi söz konusu iddiaları kesin bir dille yalanlayarak ABD ve İsrail’i “psikolojik harp” yürütmekle suçladı.

İddiayı Netanyahu da yineledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ile birlikte İran’a yönelik düzenlenen saldırılara ilişkin yayımladığı görüntülü mesajda, operasyonların gerekli görüldüğü sürece süreceğini ve bunun sonunda barışın sağlanacağını öne sürdü. İran lideri Ali Hamaney’e yönelik suikast girişimine de değinen Netanyahu, Tahran’ın merkezindeki konutu hedef aldıklarını belirterek, “Hayatta olmadığına işaret eden birçok bulgu var” iddiasını dile getirdi. İran halkına da seslenen Netanyahu, rejimin devrilmesi için yakında kitlesel protestoların başlayabileceğini söyleyerek rejim değişikliği çağrısında bulundu.

Trump da sosyal medyadan Hamaney'in öldüğünü duyurdu.

'Tarihin en kötü insanlarından biri olan Hamaney öldü. Bu sadece İran halkı için değil, tüm harika Amerikalılar ve Hamaney ile onun eli kanlı haydut çetesi tarafından öldürülen veya sakat bırakılan dünyanın dört bir yanındaki pek çok ülkeden insan için bir adalettir.

İstihbaratımızdan ve son derece gelişmiş takip sistemlerimizden kaçamadı; İsrail ile yakın iş birliği içinde çalışılarak, ne onun ne de beraberinde öldürülen diğer liderlerin yapabileceği hiçbir şey yoktu. Bu, İran halkı için ülkelerini geri almaları adına en büyük şanstır.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC), ordu, diğer güvenlik ve polis güçlerinden pek çok kişinin artık savaşmak istemediğini ve bizden dokunulmazlık talep ettiğini duyuyoruz. Dün gece dediğim gibi: 'Şimdi dokunulmazlık alabilirler, daha sonra sadece ölümle karşılaşırlar!' Umuyorum ki Devrim Muhafızları ve polis, İranlı vatanseverlerle barışçıl bir şekilde birleşecek ve ülkeyi hak ettiği görkemine kavuşturmak için tek bir birim olarak birlikte çalışacaktır.

Sadece Hamaney'in ölümüyle değil, ülkenin sadece bir günde büyük ölçüde yıkılmış ve hatta yerle bir edilmiş olmasıyla bu süreç yakında başlamalıdır. Ancak ağır ve nokta atışı bombardımanlar, Orta Doğu'da ve hatta tüm dünyada BARIŞ hedefimize ulaşmak için hafta boyunca veya ne kadar gerekiyorsa kesintisiz olarak devam edecektir!

Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim.'

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
