İsrail Medyası ve Netanyahu, Hamaney'in Hayatta Olmadığını İddia Etti
İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in hayatını kaybetmiş olabileceğini öne sürdü. Televizyondan yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde Tahran’daki karargâha düzenlenen saldırının hedefinde Hamaney’in bulunduğunu belirten Netanyahu, liderin öldüğüne dair güçlü işaretler olduğunu savundu.
Reuters’a konuşan üst düzey bir İsrailli yetkili de saldırı sırasında Hamaney’in yaşamını yitirdiğini ve naaşına ulaşıldığını iddia etti.
İran: Psikolojik savaş yürütüyorlar
İddiayı Netanyahu da yineledi.
Trump da sosyal medyadan Hamaney'in öldüğünü duyurdu.
