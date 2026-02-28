onedio
Kasada Numara Sorma Devri Tamamen Kapanıyor, Yeni Doğrulama Mekanizmaları Geliyor

Kasada Numara Sorma Devri Tamamen Kapanıyor, Yeni Doğrulama Mekanizmaları Geliyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
28.02.2026 - 23:03

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), indirim, promosyon ve puan kazanımı gibi avantajlar sunan sadakat kartlarının, kart sahibinin bilgisi ve onayı olmadan üçüncü kişilerce kullanılmasını önlemek amacıyla doğrulama mekanizmaları kurulmasına yönelik ilke kararı aldı.

Başkasının numarasıyla işlemler yapılabilmesi şikayet konusu oldu.

Başkasının numarasıyla işlemler yapılabilmesi şikayet konusu oldu.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), alışverişlerde indirim, promosyon ve puan kazanımı amacıyla kullanılan sadakat kartlarının, kart sahibinin bilgisi ve rızası dışında üçüncü kişilerce kullanılmasını önlemek için doğrulama mekanizmaları oluşturulmasına yönelik ilke kararı aldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, sadakat kartı sahiplerinin cep telefonu numaralarının üçüncü kişiler tarafından kasa görevlilerine söylenerek izinsiz alışveriş yapılmasına ilişkin KVKK’ya çok sayıda şikayet ve ihbar ulaştı.

Kişisel verilerin ihlal edildiği tespit edildi.

Kişisel verilerin ihlal edildiği tespit edildi.

Şikayetlerde, sadakat kartlarıyla yapılan alışverişlerin kasa görevlileri tarafından onay kodu girilmeden tamamlandığı, kart sahibi kasada bulunmasa dahi işlem yapılabildiği ve bu durumun hukuka aykırı veri işleme faaliyetine yol açtığı ifade edildi.

Kurumun incelemesinde, sadakat kartı kullanılarak yapılan alışverişlerde düzenlenen fatura ve benzeri belgelerin çoğu zaman kart sahibi adına kesildiği ve alışveriş bilgilerinin doğrudan kart sahibinin kayıtlarına işlendiği belirlendi.

Kart sahibinin bilgisi ve rızası olmadan cep telefonu ya da sadakat kartı numarasının üçüncü kişilerce kullanılması durumunda, üyelik hesabına hatalı işlem kaydı düşülebildiği, kişinin yapmadığı alışverişler adına fatura düzenlenebildiği ve bu nedenle kişisel veri ihlallerinin ortaya çıkabildiği tespit edildi.

Yeni doğrulama yöntemleri gelecek.

Yeni doğrulama yöntemleri gelecek.

KVKK, alışverişlerde sıkça yaşandığı belirlenen bu uygulamaya ilişkin ilke kararı aldı.

Buna göre, kişiye ait cep telefonu ya da sadakat kartı numarasının, sahibinin bilgisi ve rızası olmadan üçüncü kişiler tarafından kasada kullanılarak alışveriş yapılmasına imkan tanıyan uygulamaya son verilecek.

Alışverişin kart sahibinin onayıyla gerçekleştiğinin doğrulanması amacıyla ise SMS ile gönderilen doğrulama kodunun paylaşılması, mobil uygulama veya internet sitesi üzerinden oluşturulan barkod ya da QR kodun okutulması ve sadakat kartı şifresinin işlem cihazına girilmesi gibi doğrulama yöntemleri uygulanacak.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
