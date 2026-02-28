Kasada Numara Sorma Devri Tamamen Kapanıyor, Yeni Doğrulama Mekanizmaları Geliyor
Başkasının numarasıyla işlemler yapılabilmesi şikayet konusu oldu.
Kişisel verilerin ihlal edildiği tespit edildi.
Yeni doğrulama yöntemleri gelecek.
