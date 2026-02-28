Kasada Numara Sorma Devri Tamamen Kapanıyor, Yeni Doğrulama Mekanizmaları Geliyor

KVKK, alışverişlerde sıkça yaşandığı belirlenen bu uygulamaya ilişkin ilke kararı aldı.

Buna göre, kişiye ait cep telefonu ya da sadakat kartı numarasının, sahibinin bilgisi ve rızası olmadan üçüncü kişiler tarafından kasada kullanılarak alışveriş yapılmasına imkan tanıyan uygulamaya son verilecek.

Alışverişin kart sahibinin onayıyla gerçekleştiğinin doğrulanması amacıyla ise SMS ile gönderilen doğrulama kodunun paylaşılması, mobil uygulama veya internet sitesi üzerinden oluşturulan barkod ya da QR kodun okutulması ve sadakat kartı şifresinin işlem cihazına girilmesi gibi doğrulama yöntemleri uygulanacak.