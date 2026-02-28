Bir İçerik Üreticisi Anlattı: Erkekler İçin Neden Doğum Kontrol Hapları Yok?

Tıp dünyasında yıllardır süregelen 'erkek doğum kontrol hapı' tartışması var bildiğiniz üzere. Doğum kontrol yükünün neredeyse tamamen kadınların omuzlarında olması, bilimsel olduğu kadar etik bir tartışmayı da beraberinde getiriyor. Peki erkekler için neden doğum kontrol hapları yok?

Bir içerik üreticisi erkekler için geliştirilen doğum kontrol hapları için yapılan klinik deneylerin 'yan etkiler' gerekçesiyle nasıl durdurulduğunu anlattı. Durdurulmasına sebep gösterilen yan etkilerin, kadınların yaşadığı yan etkilerden daha az olması ise yeni bir tartışma başlattı.