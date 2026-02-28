onedio
Bir İçerik Üreticisi Anlattı: Erkekler İçin Neden Doğum Kontrol Hapları Yok?

Pelin Yelda Göktepe
28.02.2026 - 23:44

Tıp dünyasında yıllardır süregelen 'erkek doğum kontrol hapı' tartışması var bildiğiniz üzere. Doğum kontrol yükünün neredeyse tamamen kadınların omuzlarında olması, bilimsel olduğu kadar etik bir tartışmayı da beraberinde getiriyor. Peki erkekler için neden doğum kontrol hapları yok?

Bir içerik üreticisi erkekler için geliştirilen doğum kontrol hapları için yapılan klinik deneylerin 'yan etkiler' gerekçesiyle nasıl durdurulduğunu anlattı. Durdurulmasına sebep gösterilen yan etkilerin, kadınların yaşadığı yan etkilerden daha az olması ise yeni bir tartışma başlattı.

Peki erkekler için yapılan çalışmalar durdurulurken, bu kadar yan etkileye rağmen kadınların kullanmasında neden bir sakınca görülmüyor?

Tıbbi literatürde bu konu genellikle 'fayda-risk analizi' ile açıklanıyor. Kadınlarda doğum kontrol hapı, gebeliğin getirdiği hayati riskleri (bunlar hapın yan etkilerinden daha yüksek kabul edilir) önlediği için tıbben 'faydalı' görülürken; erkeklerin halihazırda bir gebelik riski taşımaması nedeniyle, en ufak bir yan etkinin bile etik olarak kabul edilmediği savunuluyor.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
