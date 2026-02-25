"Bu Erkeklerden Uzak Durun!": Bir Psikolog Asla Evlenilmemesi Gereken Erkek Tipini Açıkladı

Kalıcı ve sağlam bir birliktelik için, her iki tarafın da ruhsal anlamda olgunlaşmış olması önemli. Bu, ilişkinin sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmesi ve her iki kişiye de zarar verecek durumların yaşanmaması için önemli. Bu sayede ilişki daha sağlam bir temel üzerine kurulabilir.

Psikolog Aylin Bülbül asla evlenilmemesi gereken erkekleri anlattı. Anlattığı detaylara, özellikle aynı durumdan muzdarip olanlar sonuna kadar hak verdi.