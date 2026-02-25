onedio
"Bu Erkeklerden Uzak Durun!": Bir Psikolog Asla Evlenilmemesi Gereken Erkek Tipini Açıkladı

"Bu Erkeklerden Uzak Durun!": Bir Psikolog Asla Evlenilmemesi Gereken Erkek Tipini Açıkladı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
25.02.2026 - 13:21

Kalıcı ve sağlam bir birliktelik için, her iki tarafın da ruhsal anlamda olgunlaşmış olması önemli. Bu, ilişkinin sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmesi ve her iki kişiye de zarar verecek durumların yaşanmaması için önemli. Bu sayede ilişki daha sağlam bir temel üzerine kurulabilir. 

Psikolog Aylin Bülbül asla evlenilmemesi gereken erkekleri anlattı. Anlattığı detaylara, özellikle aynı durumdan muzdarip olanlar sonuna kadar hak verdi.

Peki nedir bu psikolojik ayrışma?

Peki nedir bu psikolojik ayrışma?

  • Sevgi vs. Bağımlılık: Bir erkeğin annesini sevmesi ve saygı duyması sağlıklı bir durumdur. Ancak her önemli kararı annesine sorması, partnerinden çok annesinin onayını önceliklendirmesi 'ayrışamama' belirtisidir.

  • Sınır Problemi: Eğer anne ilişkiye sürekli müdahale ediyor ve erkek buna bir sınır koyamıyorsa, orada sağlıklı bir bireyleşme tamamlanmamış demektir.

Evliliğe Etkisi

  • Üçüncü Bir Otorite: Evlilik, iki yetişkin bireyin kurduğu yeni bir aile sistemidir. Bu sisteme annenin otorite olarak girmesi, ilişkinin 'iki kişilik' olmaktan çıkmasına neden olur.

  • Partner vs. Çocuk: Psikolog, evlilikte bir 'partnere' ihtiyaç olduğunu; annesiyle eşi arasına sıkışmış bir 'çocuğa' değil, kendi kararlarını alabilen bir yetişkine ihtiyaç duyulduğunu vurguluyor.

