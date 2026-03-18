Kadir Has Üniversitesi Öğrencileri Kampüste Ağlamak İçin En İyi Alanları Gösterdi

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
18.03.2026 - 09:29

Üniversite bir yandan keyifli ve eğlenceli anılarla, diğer yandan da yoğun stres ve baskılarla dolu bir süreç. Bir yandan sosyal etkinlikler, yeni arkadaşlıklar ve üniversite sınavı baskısından kurtulmanın rahatlığının keyfi çıkarılırken, diğer yandan yeni sınavlar, projeler ve gelecek kaygısı bambaşka bir stresin kapısını açar. Bu dönemde pek çok kişi ani bastıran gelecek kaygısı üzerine ağlama krizleri yaşamıştır. 

Kadir Has Üniversitesi öğrencileri, kampüste ağlamak için en iyi alanları gösterdi. O alanlara özellikle üniversitenin öğrencilerinden tam puan geldi.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DVym3L7DNkh/
Kadir Has Üniversitesi Türkiye'nin en pahalı kaçıncı üniversitesi?

2025-2026 akademik yılı tahmine göre ücretler şöyle;

  • Sabancı Üniversitesi: 1.595.000 TL (Hazırlık dahil tüm bölümler)

  • Koç Üniversitesi: 1.590.000 TL (Tıp Fakültesi hariç tüm bölümler)

  • Özyeğin Üniversitesi: 1.385.000 TL (Mühendislik, İşletme vb. fakülteler)

  • Kadir Has Üniversitesi: 1.300.000 TL (Psikoloji gibi %100 ücretli bölümler)

  • Bilkent Üniversitesi: 950.000 TL (Tüm programlar için sabit)

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
