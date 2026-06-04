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Dünya Kupası’nda Forma Giyecek Milli Takım Oyuncularının Forma Numaraları Belli Oldu

etiket Dünya Kupası’nda Forma Giyecek Milli Takım Oyuncularının Forma Numaraları Belli Oldu

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
04.06.2026 - 18:31
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A Milli Futbol Takımımız, yıllar sonra Dünya Kupası’nda boy gösterecek. ABD, Kanada ve Meksika ortaklığında düzenlenen 2026 Dünya Kupası’nda forma giyecek milli futbolcuların forma numaraları açıklandı. Bu yıl yapılan değişiklikle forma numaralarına kısıtlama getirilmiş ve 1’den 26’ya kadar seçim yapılması zorunlu tutulmuştu.

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2026 Dünya Kupası’na sayılı günler kala heyecan da artıyor.

2026 Dünya Kupası’na sayılı günler kala heyecan da artıyor.

Geçtiğimiz günlerde ABD’ye giden A Milli Futbol Takımımız, ilk maçına 14 Haziran’da Avustralya karşısında çıkacak. Türkiye formasıyla Dünya Kupası’nda mücadele edecek oyuncuların forma numaraları şöyle:

1 — Mert Günok

2 — Zeki Çelik

3 — Merih Demiral

4 — Çağlar Söyüncü

5 — Salih Özcan

6 — Orkun Kökçü

7 — Kerem Aktürkoğlu

8 — Arda Güler

9 — Deniz Gül

10 — Hakan Çalhanoğlu

11 — Kenan Yıldız

12 — Altay Bayındır

13 — Eren Elmalı

14 — Abdülkerim Bardakcı

15 — Ozan Kabak

16 — İsmail Yüksek

17 — İrfan Can Kahveci

18 — Mert Müldür

19 — Yunus Akgün

20 — Ferdi Kadıoğlu

21 — Barış Alper Yılmaz

22 — Kaan Ayhan

23 — Uğurcan Çakır

24 — Oğuz Aydın

25 — Samet Akaydın

26 — Can Uzun

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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