Dünya Kupası’nda Forma Giyecek Milli Takım Oyuncularının Forma Numaraları Belli Oldu
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A Milli Futbol Takımımız, yıllar sonra Dünya Kupası’nda boy gösterecek. ABD, Kanada ve Meksika ortaklığında düzenlenen 2026 Dünya Kupası’nda forma giyecek milli futbolcuların forma numaraları açıklandı. Bu yıl yapılan değişiklikle forma numaralarına kısıtlama getirilmiş ve 1’den 26’ya kadar seçim yapılması zorunlu tutulmuştu.
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2026 Dünya Kupası’na sayılı günler kala heyecan da artıyor.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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