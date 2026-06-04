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Dünya Kupası'na Katılamayan İtalya'nın Paylaşımı Uluslararası Mizahşörlerin Diline Düştü

Dünya Kupası'na Katılamayan İtalya'nın Paylaşımı Uluslararası Mizahşörlerin Diline Düştü

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
04.06.2026 - 15:06
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İtalya son olarak 2014 Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı. 2018 ve 2022 kupalarına katılamadığı gibi Amerika vizesini de Bosna Hersek'e kaptıran eski şampiyonun son paylaşımı olay oldu. Dünya Kupası'na uzun süredir gidemeyen ekip için yapılan 'Yolda' paylaşımı X ahalisinin diline düştü.

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İtalya Futbol Federasyonu tarafından yapılan "Yolda" paylaşımı şöyle:

İtalya Futbol Federasyonu tarafından yapılan "Yolda" paylaşımı şöyle:
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2026 Dünya Kupası'nda en çok aranan takımlardan biri de geçmişteki kupaları ve başarılarıyla İtalya. Ancak gök mavililer 16 yıldır bu dev turnuvadan uzak. Play-off eşleşmelerinde umutlanıp Bosna-Hersek'e elenen eski şampiyonda kritik kararlar alındı ve takım sil baştan değişti. Milli takım resmi hesabından yaş ortalaması bir hayli düşen yeni ekibin Lüksemburg'la yapacağı hazırlık maçı için yaptığı yolculuğa dair bir paylaşım yapıldı. Ancak X'in ironik hesaplarının bu denli dalga geçeceği düşünülmüyordu.

"Farklı bir açı..."

"Farklı bir açı..."
twitter.com

"Nereye gidiyorsunuz?"

"Nereye gidiyorsunuz?"
twitter.com

👇

👇
twitter.com

"Biri İtalya'ya söyledi mi?"

"Biri İtalya'ya söyledi mi?"
twitter.com
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"Takımda olduğunu düşünüyor."

"Takımda olduğunu düşünüyor."

👇

👇
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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