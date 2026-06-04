Dünya Kupası'na Katılamayan İtalya'nın Paylaşımı Uluslararası Mizahşörlerin Diline Düştü
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İtalya Futbol Federasyonu tarafından yapılan "Yolda" paylaşımı şöyle:
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"Farklı bir açı..."
"Nereye gidiyorsunuz?"
👇
"Biri İtalya'ya söyledi mi?"
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"Takımda olduğunu düşünüyor."
👇
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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