Dünya Kupası'na Katılamayan İtalya'nın Paylaşımı Uluslararası Mizahşörlerin Diline Düştü

2026 Dünya Kupası'nda en çok aranan takımlardan biri de geçmişteki kupaları ve başarılarıyla İtalya. Ancak gök mavililer 16 yıldır bu dev turnuvadan uzak. Play-off eşleşmelerinde umutlanıp Bosna-Hersek'e elenen eski şampiyonda kritik kararlar alındı ve takım sil baştan değişti. Milli takım resmi hesabından yaş ortalaması bir hayli düşen yeni ekibin Lüksemburg'la yapacağı hazırlık maçı için yaptığı yolculuğa dair bir paylaşım yapıldı. Ancak X'in ironik hesaplarının bu denli dalga geçeceği düşünülmüyordu.