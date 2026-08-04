Türkiye’nin İlk Astronotu Alper Gezeravcı Tuğgeneral Oldu
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Yüksek Askerî Şûra toplantısının ardından alınan kararlar açıklandı. Hava Kuvvetleri’nde görev yapan ve Türkiye’nin ilk astronotu unvanını taşıyan Hava Pilot Albay Alper Gezeravcı Tuğgeneralliğe yükseltildi. Gezeravcı, 2024’te Axiom Mission 3 ile Uluslararası Uzay İstasyonu’na giderek 21 günden fazla uzayda kalmıştı.
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YAŞ kararları açıklandı.
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En çok dikkat çeken terfi ise şuranın Gezeravcı kararı oldu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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