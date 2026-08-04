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Türkiye’nin İlk Astronotu Alper Gezeravcı Tuğgeneral Oldu

Türkiye’nin İlk Astronotu Alper Gezeravcı Tuğgeneral Oldu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
04.08.2026 - 15:46
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Yüksek Askerî Şûra toplantısının ardından alınan kararlar açıklandı. Hava Kuvvetleri’nde görev yapan ve Türkiye’nin ilk astronotu unvanını taşıyan Hava Pilot Albay Alper Gezeravcı Tuğgeneralliğe yükseltildi. Gezeravcı, 2024’te Axiom Mission 3 ile Uluslararası Uzay İstasyonu’na giderek 21 günden fazla uzayda kalmıştı.

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YAŞ kararları açıklandı.

YAŞ kararları açıklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura toplantısının ardından alınan kararlar açıklandı. Buna göre 30 Ağustos 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 25 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltilirken, 69 albay da general ve amiralliğe terfi etti.

En çok dikkat çeken terfi ise şuranın Gezeravcı kararı oldu.

En çok dikkat çeken terfi ise şuranın Gezeravcı kararı oldu.

Hava Kuvvetleri’nde görev yapan ve Türkiye’nin ilk astronotu unvanını taşıyan Hava Pilot Albay Alper Gezeravcı da Tuğgeneralliğe yükseltildi. 1979 Silifke doğumlu pilot, 2024’te Axiom Mission 3 ile Uluslararası Uzay İstasyonu’na giderek 21 günden fazla uzayda kalmış, ardından Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu üyeliğine ve Hava Kuvvetleri bünyesindeki Uzay Komutanlığı’na atanmıştı.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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