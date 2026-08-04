Ülkenin Suyu Azaldığı İçin 180 Kilogram Patlayıcı Kullanıp Koca Nehri Patlattılar
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Romanya genelinde etkisini artıran aşırı sıcaklar ve mevsim normallerinin çok altında kalan yağışlar nedeniyle Tuna Nehri’ndeki su seviyesi son 30 yılın en düşük düzeyine geriledi. Nehirdeki su debisinin kritik eşiğin altına düşmesi üzerine yetkililer, ülkenin elektrik üretiminde stratejik bir yere sahip bulunan Cernavoda Nükleer Santrali’nin operasyonel devamlılığını güvence altına almak adına nehir yatağındaki kayalık alana 180 kilogram patlayıcı kullanarak kontrollü bir müdahalede bulundu.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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