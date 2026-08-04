Ülkenin Suyu Azaldığı İçin 180 Kilogram Patlayıcı Kullanıp Koca Nehri Patlattılar

Romanya Ulusal Su İdaresi yetkilileri tarafından yapılan değerlendirmelerde, su seviyesindeki sert düşüşün nehir taşımacılığında ve seyrüsefer hatlarında da ciddi aksamalara yol açtığı hususuna dikkat çekildi. Ülke elektriğinin son derece önemli bir bölümünü tek başına karşılayan Cernavoda Nükleer Santrali’nin yanı sıra bölgesel tarımsal sulama ve lojistik hatları açısından da vazgeçilmez bir kaynak konumunda bulunan nehirdeki kuraklık riskinin devam etmesi halinde yetkililerce ilave acil durum tedbirlerinin aşamalı olarak devreye alınacağı açıklandı.