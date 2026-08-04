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Ülkenin Suyu Azaldığı İçin 180 Kilogram Patlayıcı Kullanıp Koca Nehri Patlattılar

Ülkenin Suyu Azaldığı İçin 180 Kilogram Patlayıcı Kullanıp Koca Nehri Patlattılar

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
04.08.2026 - 15:59
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Romanya genelinde etkisini artıran aşırı sıcaklar ve mevsim normallerinin çok altında kalan yağışlar nedeniyle Tuna Nehri’ndeki su seviyesi son 30 yılın en düşük düzeyine geriledi. Nehirdeki su debisinin kritik eşiğin altına düşmesi üzerine yetkililer, ülkenin elektrik üretiminde stratejik bir yere sahip bulunan Cernavoda Nükleer Santrali’nin operasyonel devamlılığını güvence altına almak adına nehir yatağındaki kayalık alana 180 kilogram patlayıcı kullanarak kontrollü bir müdahalede bulundu.

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Askeri Ekipler Ve Uzman Dalgıçlar Sürece Doğrudan Katılım Sağlayarak Riskli Bölgeyi Temizledi

Askeri Ekipler Ve Uzman Dalgıçlar Sürece Doğrudan Katılım Sağlayarak Riskli Bölgeyi Temizledi

Romanya Deniz Kuvvetleri, askeri mühendisler ve patlayıcı imha uzmanı dalgıçların yüksek koordinasyonuyla yürütülen operasyon kapsamında Parjoaia bölgesindeki nehir yatağında yer alan engeller tamamen ortadan kaldırıldı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Romanya Savunma Bakanı Radu-Dinel Miruta, gerçekleştirilen patlatma işleminin suyun akış hızını artırarak nükleer santralin ihtiyaç duyduğu soğutma suyunu kesintisiz biçimde sağlamaya dönük hayati ve önleyici bir tedbir niteliği taşıdığını ifade etti.

Nehirdeki Düşük Debinin Sebebiyle Enerji Üretimi Ve Lojistik Sektörü Ciddi Şekilde Risk Altına Girdi

Nehirdeki Düşük Debinin Sebebiyle Enerji Üretimi Ve Lojistik Sektörü Ciddi Şekilde Risk Altına Girdi

Romanya Ulusal Su İdaresi yetkilileri tarafından yapılan değerlendirmelerde, su seviyesindeki sert düşüşün nehir taşımacılığında ve seyrüsefer hatlarında da ciddi aksamalara yol açtığı hususuna dikkat çekildi. Ülke elektriğinin son derece önemli bir bölümünü tek başına karşılayan Cernavoda Nükleer Santrali’nin yanı sıra bölgesel tarımsal sulama ve lojistik hatları açısından da vazgeçilmez bir kaynak konumunda bulunan nehirdeki kuraklık riskinin devam etmesi halinde yetkililerce ilave acil durum tedbirlerinin aşamalı olarak devreye alınacağı açıklandı.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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