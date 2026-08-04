Özlem Karapınar Türk Hava Kuvvetleri’nin İlk Kadın Paşası Oldu
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Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları açıklandı. Hava Pilot Albay Özlem Karapınar, tuğgeneralliğe terfi ettirilerek Türk Hava Kuvvetleri’nin ilk kadın generali unvanını kazandı. Cumhurbaşkanlığı’nın yayımladığı YAŞ basın açıklamasına göre Hava Kuvvetleri’nde tuğgeneralliğe terfi ettirilen albaylar arasında Özlem Karapınar 8. sırada yer alırken Türkiye’nin ilk astronotu Hava Pilot Albay Alper Gezeravcı da listedeki dikkat çeken diğer isim oldu.
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Hava Kuvvetleri'nde bir ilk
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General rütbesine ulaştı.
Aynı listede Türkiye’nin ilk astronotu Hava Pilot Albay Alper Gezeravcı da bulunuyor.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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