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Özlem Karapınar Türk Hava Kuvvetleri’nin İlk Kadın Paşası Oldu

Özlem Karapınar Türk Hava Kuvvetleri’nin İlk Kadın Paşası Oldu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
04.08.2026 - 16:38
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Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları açıklandı. Hava Pilot Albay Özlem Karapınar, tuğgeneralliğe terfi ettirilerek Türk Hava Kuvvetleri’nin ilk kadın generali unvanını kazandı. Cumhurbaşkanlığı’nın yayımladığı YAŞ basın açıklamasına göre Hava Kuvvetleri’nde tuğgeneralliğe terfi ettirilen albaylar arasında Özlem Karapınar 8. sırada yer alırken Türkiye’nin ilk astronotu Hava Pilot Albay Alper Gezeravcı da listedeki dikkat çeken diğer isim oldu.

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Hava Kuvvetleri'nde bir ilk

Hava Kuvvetleri'nde bir ilk

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 4 Ağustos 2026’da Beştepe'de gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura toplantısında alınan kararlar çerçevesinde Türk Hava Kuvvetleri adına bir ilk yaşandı.

General rütbesine ulaştı.

General rütbesine ulaştı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda görevli Hava Pilot Albay Özlem Karapınar tuğgeneralliğe yükseltildi. Terfi 30 Ağustos 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak. 

Böylece Karapınar, Türk Hava Kuvvetleri tarihinde general rütbesine ulaşan ilk kadın subay olarak kayıtlara geçti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk kadın generali 2022’de Jandarma Genel Komutanlığı’nda tuğgeneralliğe terfi eden Özlem Yılmaz’a verilirken Deniz Kuvvetleri’nde de Gökçen Fırat 2023’te ilk kadın amiral olmuştu.

Aynı listede Türkiye’nin ilk astronotu Hava Pilot Albay Alper Gezeravcı da bulunuyor.

Şûra kararlarıyla toplam 25 general ve amiral bir üst rütbeye, 69 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilirken, yerine Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran atandı.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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