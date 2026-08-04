Yapay Zeka: Yardımcı Olmaktan Karar Vericiye

2025, Türkiye’nin dijital dünyasında “bir şeylerin kökten değiştiği yıl” olarak anılıyor. Ne tek bir uygulama, ne tek bir kriz, ne de tek bir başarı hikâyesi… Asıl kırılma; alışkanlıklarda, reflekslerde ve beklentilerde en önemlisi de yapay zekanın hayatımızdaki rolünde yaşandı.

Bu yıl dijital dünya artık sadece teknoloji meraklılarının alanı olmaktan çıktı; siyasetin, ekonominin, eğitimin, hatta gündelik sohbetlerin ana zemini hâline geldi, yapay zekâ, “bunu da yapabiliyormuş” şaşkınlığını çoktan geride bıraktı.

Türkiye’de kamu kurumlarından özel sektöre, KOBİ’lerden bireysel kullanıcılara kadar herkesin hayatına fiilî bir iş arkadaşı olarak girdi.

“Kararı insan mı verdi, algoritma mı?”

Metin yazan, görsel üreten, müşteriyle konuşan, veri analiz eden sistemler sıradanlaştı. Tartışma artık “kullanmalı mıyız?” değil,

“Neye kadar yetki vermeliyiz?” sorusuna dönüştü.

Bu yılın en çok sorulan cümlelerinden biri şuydu:

“Kararı insan mı verdi, algoritma mı?”