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Yapay Zeka: Yardımcı Olmaktan Karar Vericiye

etiket Yapay Zeka: Yardımcı Olmaktan Karar Vericiye

Ümit Sanlav
Ümit Sanlav - yazio
04.08.2026 - 16:32
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2025, Türkiye’nin dijital dünyasında “bir şeylerin kökten değiştiği yıl” olarak anılıyor. Ne tek bir uygulama, ne tek bir kriz, ne de tek bir başarı hikâyesi… Asıl kırılma; alışkanlıklarda, reflekslerde ve beklentilerde en önemlisi de yapay zekanın hayatımızdaki rolünde yaşandı.

Bu yıl dijital dünya artık sadece teknoloji meraklılarının alanı olmaktan çıktı; siyasetin, ekonominin, eğitimin, hatta gündelik sohbetlerin ana zemini hâline geldi, yapay zekâ, “bunu da yapabiliyormuş” şaşkınlığını çoktan geride bıraktı.

Türkiye’de kamu kurumlarından özel sektöre, KOBİ’lerden bireysel kullanıcılara kadar herkesin hayatına fiilî bir iş arkadaşı olarak girdi.

“Kararı insan mı verdi, algoritma mı?”

Metin yazan, görsel üreten, müşteriyle konuşan, veri analiz eden sistemler sıradanlaştı. Tartışma artık “kullanmalı mıyız?” değil,

“Neye kadar yetki vermeliyiz?” sorusuna dönüştü.

Bu yılın en çok sorulan cümlelerinden biri şuydu:

“Kararı insan mı verdi, algoritma mı?”

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Sosyal medya: Gürültü arttı, güven azaldı

Sosyal medya: Gürültü arttı, güven azaldı

2025, sosyal medyada yüksek sesin düşük güvenle el ele yürüdüğü bir yıl oldu.

Algoritmalar daha sert, gündemler daha kısa ömürlü, tepkiler daha hızlıydı.

X (Twitter), Instagram, TikTok ve YouTube’da içerik üretimi patladı ama itibar aynı hızla eridi.

Bir cümleyle yükselen, bir ekran görüntüsüyle silinen hesaplar gördük.

Bu yıl şunu net biçimde öğretti:

Dijital dünyada görünür olmak kolay, kalıcı olmak zor.

Şeffaflık perdesi aralanırken: Dijital müdahalenin coğrafyası

2025’in en çarpıcı dijital farkındalıklarından biri, Türkiye aleyhine sistematik içerik üreten çok sayıda sosyal medya hesabının ülke dışından yönetildiğinin kamuoyuna yansıması oldu.

Özellikle X’in (Twitter) 2025 boyunca yayımladığı şeffaflık raporları, hesap davranışları, ağ ilişkileri ve koordineli paylaşım modelleri üzerinden önemli bir tabloyu görünür kıldı:

Dijital saldırıların önemli bir bölümü artık anonim bireysel tepkiler değil, coğrafyası olan, organize yapılar üzerinden ilerliyordu.

Bu durumun Türkiye açısından üç temel kazanımı oldu:

  • Algı ile gerçek arasındaki çizgi netleşti.

  • Her gündemin “kendiliğinden” oluşmadığı, bazı dalgaların bilinçli olarak üretildiği daha iyi anlaşıldı.

  • Dijital okuryazarlık seviyesi yükseldi.

  • Kullanıcılar, bir hesabın ne söylediğinden çok, nereden ve nasıl konuştuğuna bakmayı öğrendi.

  • Devlet–platform ilişkileri yeni bir zemine oturdu.

  • Şeffaflık, sadece içerik kaldırma değil; veri paylaşımı, hesap menşei ve algoritmik etki alanlarını kapsayan daha geniş bir başlığa dönüştü.

2025 almanaklarına şu not düşüldü:

Dijital tehdit, sınır kapılarından değil; sunuculardan giriyor.

Ve bunu görmek, savunmanın ilk adımı.

Next Sosyal: Yerli bir refleksin doğuşu

Next Sosyal: Yerli bir refleksin doğuşu

Tam da bu güven ve şeffaflık tartışmalarının ortasında, 2025’in en dikkat çekici dijital gelişmelerinden biri yaşandı: Next Sosyal hayatımıza girdi.

Next Sosyal, sadece yeni bir sosyal medya platformu olarak değil;

“kontrolün, verinin ve dijital iradenin yeniden düşünülmesi” olarak konumlandı.

Kullanıcılar için en önemli kazanım şuydu:

  • Daha sade bir algoritma,

  • Daha az manipülasyon hissi,

  • Yerli bir ekosistem içinde üretilen ve yönetilen bir dijital alan.

Özellikle kamuoyu oluşturma, kurumsal iletişim ve topluluk temelli paylaşımlarda Next Sosyal,

“bağıranın değil, anlatanın öne çıktığı” bir zemin sundu.

2025 almanaklarına şu not düşülecek:

Türkiye, dijital dünyada ilk kez sadece kullanıcı değil,

dijital egemenlik kavramını yüksek sesle tartışan bir aktör oldu.

Dijital siyaset: Meydan artık ekranda

2025’te siyaset, ekranla barışmayı değil, ekrana mahkûm olmayı öğrendi.

Kısa videolar, canlı yayınlar, yapay zekâ destekli metinler ve veri odaklı kampanyalar öne çıktı.

Saha hâlâ önemliydi ama sahanın yankısı artık dijitalde ölçülüyordu.

Bir mitingden çok, o mitingin kaç saniyelik videosunun nasıl dolaşıma girdiği konuşuldu.

Bu yıl dijital siyasetin altın kuralı netleşti:

Söylediğin değil, nasıl kesildiğin hatırlanıyor.

E-ticaret ve ödeme alışkanlıkları: Cüzdan cebin dışına çıktı

E-ticaret ve ödeme alışkanlıkları: Cüzdan cebin dışına çıktı

2025, Türkiye’de dijital ödeme ve e-ticaret alışkanlıklarının tam anlamıyla yerleştiği yıl oldu.

Temassız ödeme, dijital cüzdanlar, abonelik sistemleri artık “yenilik” değil, varsayılan seçenek hâline geldi.

Ama kolaylık arttıkça, veri güvenliği, kişisel bilgi ve dijital dolandırıcılık başlıkları da daha fazla gündeme oturdu.

Konfor büyüdü, tedbir ihtiyacı da büyüdü.

Dijital yorgunluk: Herkes biraz offline olmak istedi

Belki de yılın en sessiz ama en güçlü trendi buydu.

2025’te insanlar daha çok ekran kullandı ama aynı zamanda daha az ekrana maruz kalmak istediğini fark etti.

Bildirim kapatmalar, sosyal medya molaları, “dijital detoks” bu yıl daha yüksek sesle konuşuldu.

Sürekli bağlı olmanın bedeli, zihinsel yorgunluk olarak geri döndü.

2025, Türkiye için dijital dünyada bir eşik yılıydı

Deneme dönemi kapandı, farkındalık başladı.

Heyecan azaldı, bilinç arttı.

Dijital dünya artık hayatın bir parçası değil, hayatın kendisi.

Onu kimlerin, nereden ve hangi amaçla yönettiğini görmek ise

bu çağın en temel güvenlik refleksi hâline geldi.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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