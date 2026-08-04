Meta Üstünde Çalışıyor: Binlerce WhatsApp Hesabı Durduk Yere Askıya Alındı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kaynak: https://techcrunch.com/2026/08/03/wha...
Meta, son saatlerde çok sayıda WhatsApp kullanıcısının hesaplarının yanlışlıkla incelemeye alındığını doğruladı. Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından birinde yaşanan teknik sorun nedeniyle kullanıcılar hesaplarına erişemezken, şirket etkilenen hesapların yeniden aktif hale getirilmesi için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.
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Meta, son saatlerde çok sayıda WhatsApp kullanıcısının hesaplarının yanlışlıkla "inceleme altına alındığını" doğruladı.
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Kullanıcılar işlerini yapamaz hale geldi
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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