Meta Üstünde Çalışıyor: Binlerce WhatsApp Hesabı Durduk Yere Askıya Alındı

Şirket, sorundan etkilenen hesaplara erişimi yeniden sağlamak için çalıştığını açıkladı.

Son saatlerde X ve Threads başta olmak üzere sosyal medya platformlarında birçok kullanıcı, WhatsApp hesaplarının aniden engellendiğini ve uygulamaya giriş yapamadıklarını bildirdi. Kullanıcıların karşısına çıkan uyarıda, hesap etkinlikleri ve cihaz bilgilerinin Hizmet Şartları'na uygunluk açısından incelendiği belirtilirken, sonucun genellikle 24 saat içinde paylaşılacağı ifade edildi.

WhatsApp'ın dünya genelinde 3 milyardan fazla aylık aktif kullanıcısı bulunuyor. Bu nedenle sistemde yaşanan küçük çaplı bir hata bile binlerce hatta milyonlarca kullanıcıyı etkileyebilecek potansiyele sahip.