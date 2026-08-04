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Meta Üstünde Çalışıyor: Binlerce WhatsApp Hesabı Durduk Yere Askıya Alındı

Meta Üstünde Çalışıyor: Binlerce WhatsApp Hesabı Durduk Yere Askıya Alındı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
04.08.2026 - 17:00
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Meta, son saatlerde çok sayıda WhatsApp kullanıcısının hesaplarının yanlışlıkla incelemeye alındığını doğruladı. Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından birinde yaşanan teknik sorun nedeniyle kullanıcılar hesaplarına erişemezken, şirket etkilenen hesapların yeniden aktif hale getirilmesi için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Kaynak: https://techcrunch.com/2026/08/03/wha...
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Meta, son saatlerde çok sayıda WhatsApp kullanıcısının hesaplarının yanlışlıkla "inceleme altına alındığını" doğruladı.

Meta, son saatlerde çok sayıda WhatsApp kullanıcısının hesaplarının yanlışlıkla "inceleme altına alındığını" doğruladı.

Şirket, sorundan etkilenen hesaplara erişimi yeniden sağlamak için çalıştığını açıkladı.

Son saatlerde X ve Threads başta olmak üzere sosyal medya platformlarında birçok kullanıcı, WhatsApp hesaplarının aniden engellendiğini ve uygulamaya giriş yapamadıklarını bildirdi. Kullanıcıların karşısına çıkan uyarıda, hesap etkinlikleri ve cihaz bilgilerinin Hizmet Şartları'na uygunluk açısından incelendiği belirtilirken, sonucun genellikle 24 saat içinde paylaşılacağı ifade edildi.

WhatsApp'ın dünya genelinde 3 milyardan fazla aylık aktif kullanıcısı bulunuyor. Bu nedenle sistemde yaşanan küçük çaplı bir hata bile binlerce hatta milyonlarca kullanıcıyı etkileyebilecek potansiyele sahip.

Kullanıcılar işlerini yapamaz hale geldi

Kullanıcılar işlerini yapamaz hale geldi

Sorundan etkilenen kullanıcılar, hesaplarının herhangi bir kural ihlali yapmadan, günlük sohbetlerini sürdürürken aniden incelemeye alındığını dile getirdi. Özellikle WhatsApp'ı iş amaçlı kullanan kişiler, 24 saatlik erişim engelinin iş süreçlerini aksattığını belirterek Meta'dan acil çözüm talep etti.

Meta: 'Bazen hata yapabiliyoruz'

TechCrunch'a açıklama yapan Meta sözcüsü, yaşanan sorunu doğrulayarak şu ifadeleri kullandı:

'Hizmetimizi kötüye kullanmaya çalışan kişilerin önüne geçmek ve kullanıcılarımızı korumak için sürekli çalışıyoruz. Ancak bazen yanlışlıkla hesapları da engelleyebiliyoruz. Böyle durumlarda sorunu mümkün olan en kısa sürede düzelterek kullanıcılarımızın yeniden sohbet etmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Etkilenen hesapların yeniden erişime açılması için gerekli adımları attık.'

Sorunun nedeni henüz bilinmiyor

Meta, hatanın neden kaynaklandığını ya da belirli ülkelerdeki kullanıcıların mı etkilendiğini açıklamadı. Şirket, yalnızca sorunun farkında olduğunu ve etkilenen hesapların yeniden aktif hale getirilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Kullanıcıların büyük bölümü ise hesaplarına erişimin kısa süre içinde yeniden sağlanmasını bekliyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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